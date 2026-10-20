De ce eșuează planul lui Trump de a face America din nou puternică. Analiza unui expert: „A căzut chiar în capcana pe care jurase să o evite”

Un analist în relații internaționale atrage atenția asupra contradicțiilor din strategia lui Donald Trump, care a promis să evite noi războaie, dar a lansat o ofensivă militară împotriva Iranului.

Președintele SUA Donald Trump Foto: EFE

Într-o analiză publicată de Foreign Affairs, Charles Kupchan arată ce nu funcționează în doctrina „America pe primul loc” și ce ar trebui să schimbe Washingtonul pentru a-și consolida poziția internațională.

În articolul intitulat „A Better «America First»” („O versiune mai bună a doctrinei «America pe primul loc»”), publicat pe 19 octombrie 2026, expertul susține că unele dintre criticile lui Trump la adresa politicii externe americane sunt justificate, însă modul în care președintele încearcă să le rezolve riscă să afecteze interesele Statelor Unite.

Kupchan, care a făcut parte din administrațiile Clinton și Obama, consideră că viitoarea administrație americană ar trebui să păstreze elementele utile ale acestei doctrine, dar să renunțe la deciziile care slăbesc relațiile cu aliații și afectează poziția Washingtonului în lume.

Războiul din Iran, în contradicție cu promisiunile lui Trump

Una dintre cele mai importante contradicții ale politicii lui Donald Trump este diferența dintre promisiunea de a evita noi războaie și decizia de a declanșa un conflict militar de amploare cu Iranul, în februarie 2026.

Kupchan avertizează asupra riscurilor unei strategii bazate pe ideea că superioritatea militară americană poate rezolva rapid conflictele internaționale. O intervenție concepută pentru a fi scurtă se poate transforma într-un război prelungit, cu efecte economice și strategice greu de controlat.

„Planificând un conflict scurt și ajungând blocat într-unul de durată, el a căzut chiar în capcana pe care jurase să o evite”, arată expertul, referindu-se la Trump.

În opinia sa, Statele Unite trebuie să își stabilească mai clar prioritățile și să evite implicarea militară în conflicte care nu le amenință direct interesele vitale. O asemenea schimbare nu ar însemna retragerea completă a Americii din afacerile internaționale, ci concentrarea resurselor asupra regiunilor esențiale pentru securitatea sa.

Printre acestea se numără Europa și Asia de Est, unde evoluțiile militare și politice pot influența direct echilibrul global de putere.

Ce a făcut bine Trump în relația cu aliații NATO

Analiza nu respinge în totalitate abordarea președintelui american. Kupchan admite că presiunile exercitate de Trump asupra aliaților din NATO pentru creșterea cheltuielilor de apărare au contribuit la intensificarea dezbaterilor privind responsabilitățile europenilor în materie de securitate.

De mai mulți ani, administrațiile americane au cerut statelor europene să contribuie mai mult la apărarea colectivă. Din această perspectivă, solicitarea ca aliații să își consolideze capacitățile militare răspunde unei probleme reale.

Problema apare însă în modul în care Trump își transmite mesajele și își tratează partenerii. Amenințările privind preluarea Groenlandei și declarațiile agresive la adresa unor aliați au afectat încrederea în angajamentele Washingtonului.

Pentru Kupchan, Statele Unite au nevoie de aliați capabili să contribuie la securitatea comună, nu de parteneri care ajung să se îndoiască de intențiile administrației americane. Presiunile pot determina schimbări, dar antagonizarea aliaților riscă să slăbească tocmai rețeaua de relații care a oferit Americii un avantaj strategic timp de decenii.

O politică externă mai eficientă ar trebui să combine solicitarea unor contribuții mai mari din partea Europei cu diplomația și respectarea angajamentelor asumate.

Rusia și China, două dosare în care Washingtonul are nevoie de o strategie coerentă

Un alt punct critic al analizei îl reprezintă relațiile Statelor Unite cu Rusia și China. Kupchan consideră că abordarea administrației Trump riscă să transforme politica externă într-o succesiune de confruntări și înțelegeri punctuale, fără o direcție strategică suficient de clară.

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În cazul Rusiei și al războiului din Ucraina, politica Washingtonului trebuie să țină cont nu doar de posibilitatea încheierii unui acord, ci și de consecințele acestuia asupra securității europene și asupra comportamentului viitor al Moscovei.

Un acord care pare avantajos pe termen scurt nu garantează stabilitatea pe termen lung. În aceeași logică, relația cu China nu poate fi gestionată exclusiv prin presiuni comerciale sau demonstrații de forță, fără o evaluare atentă a intereselor americane și a riscurilor unei escaladări.

Kupchan pledează pentru o politică externă în care diplomația și relațiile economice să completeze puterea militară. Statele Unite trebuie să își apere interesele, dar și să evite situațiile în care propriile decizii contribuie la apropierea adversarilor sau la slăbirea alianțelor.

De ce taxele vamale nu vor readuce automat locurile de muncă în America

Promisiunea de a revitaliza industria americană reprezintă un alt element important al doctrinei „America pe primul loc”. Trump a prezentat taxele vamale drept un instrument prin care companiile ar putea fi încurajate să producă în Statele Unite, iar locurile de muncă industriale ar putea fi readuse în țară.

Kupchan atrage însă atenția că declinul unor locuri de muncă din industrie nu poate fi explicat doar prin concurența externă. Automatizarea și schimbările tehnologice au avut un rol major în transformarea economiei americane.

Prin urmare, protejarea pieței interne prin taxe vamale nu este suficientă pentru a rezolva problemele lucrătorilor afectați de restructurarea industriei. Chiar dacă unele companii își mută producția în Statele Unite, noile fabrici pot avea nevoie de mai puțini angajați decât în trecut, tocmai datorită automatizării.

O strategie economică mai eficientă ar trebui să includă investiții în educație, recalificare profesională și pregătirea angajaților pentru meseriile viitorului. În loc să promită revenirea la o economie industrială care nu mai poate funcționa ca în trecut, autoritățile ar trebui să îi ajute pe americani să se adapteze schimbărilor tehnologice.

Cum ar putea arăta o versiune mai bună a doctrinei „America pe primul loc”

Charles Kupchan nu susține revenirea necondiționată la vechea politică externă americană. În opinia sa, schimbările din sistemul internațional și nemulțumirile unei părți a populației impun o reevaluare a priorităților Washingtonului.

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Statele Unite ar trebui să fie mai selective în privința intervențiilor militare, să își concentreze resursele asupra regiunilor strategice și să le ceară aliaților să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. În același timp, ar trebui să evite izolarea și deteriorarea relațiilor cu partenerii tradiționali.

O astfel de abordare ar păstra ideea centrală a doctrinei „America pe primul loc” - apărarea intereselor naționale -, fără a transforma fiecare relație internațională într-o confruntare și fără a trata alianțele ca pe niște obligații lipsite de valoare.

Analiza indică și o problemă mai profundă: politica externă nu poate compensa la nesfârșit dificultățile economice și sociale din interiorul Statelor Unite.

Nemulțumirile legate de locurile de muncă, perspectivele economice și capacitatea instituțiilor de a răspunde nevoilor populației trebuie abordate prin politici interne, nu doar prin taxe vamale, presiuni asupra altor state sau demonstrații de putere.

În concluzie, Kupchan consideră că o politică externă americană eficientă trebuie să pornească de la o evaluare realistă a intereselor țării, să folosească diplomația alături de forța militară și să mențină relațiile cu aliații.

Provocarea pentru Washington nu este să renunțe la principiul „America pe primul loc”, ci să îl aplice într-un mod care să consolideze, nu să slăbească, poziția Statelor Unite în lume.