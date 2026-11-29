Un oraș din vestul țării îi impresionează pe vizitatori prin clădirile istorice renovate, curățenie, străzile îngrijite și schimbările vizibile de la o vizită la alta. Un turist, care spune că a călătorit în numeroase locuri din lume a mărturisit că, de fiecare dată când ajunge aici, are senzația că a părăsit România. Postarea sa a stârnit o dezbatere pe Reddit, unde unii internauți au comparat localitatea cu orașe occidentale, în timp ce alții au atras atenția asupra problemelor din cartierele aflate departe de centrul istoric.

Orașul Oradea, comparat de turiști cu Viena Foto: C.Mazilu/Adevărul

Este vorba despre Oradea, oraș care a fost subiectul unei discuții pe Reddit. Pornind de la experiența personală, autorul postării a povestit de ce a rămas impresionat de transformările pe care le-a observat de-a lungul anilor.

„Nu știu cum vă simțiți voi când ajungeți prin Oradea, însă eu am mereu senzația că am părăsit România. Nu mă bag în politică și alte alea, sunt doar un om care călătorește în întreaga lume, dar Oradea e locul ăla care mie, cel puțin, îmi arată că se poate și în țara asta”, a scris acesta.

Vedere ariană orașul Oradea Foto: captură Youtube

Vizitatorul a precizat că nu consideră că totul este perfect, însă schimbările sunt evidente atunci când revine în oraș după câțiva ani.

„Sigur, nu e totul roz nici acolo, dar mergând o dată la câțiva ani sesizez mereu diferențe uriașe în bine”, a adăugat el.

1/10 Orașul Oradea, comparat de turiști cu Viena Foto: C.Mazilu/Adevărul

Oradea, comparată cu Viena. Ce au remarcat turiștii

Printre comentariile care au atras atenția s-a numărat cel al unui utilizator care a povestit că a străbătut orașul cu bicicleta timp de două zile, parcurgând aproximativ 100 de kilometri. Acesta a făcut o comparație cu Iașiul, iar concluzia sa a fost una categorică.

„Am străbătut orașul cu bicicleta două zile, vreo 100 de km. Prin comparație cu Iașul, e Viena…”, a scris internautul.

Un alt participant la discuție a remarcat că frumusețea orașului nu se limitează neapărat la clădirile din centrul istoric. Acesta a povestit că a fost cazat într-o zonă cu case, la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de centru, unde a găsit curățenie și multă liniște.

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„Pensiunea mea era la vreo 20 minute de mers pe jos din centru. O străduță plină cu case. Era curat lună, curțile oamenilor super aranjate și seara era extrem de multă liniște. Mi-a plăcut!”, a povestit autorul postării inițiale.

Imagine aeriană orașul Galați Foto: captură Youtube

Un alt utilizator a spus că a descoperit cu ajutorul Google Maps cum arătau în trecut unele dintre clădirile istorice renovate.

„De curând mă plimbam pe Google Maps prin Oradea și când ajungeam pe lângă o clădire de-aia celebră, renovată frumos, dădeam pe «mai multe date». Incredibil cum arătau clădirile alea înainte”, a scris acesta.

Într-un alt comentariu, un utilizator a remarcat că Oradea se evidențiază nu doar prin arhitectură, ci și prin infrastructura rutieră.

„Arhitectura e una, dar prin ce iese bine în evidență Oradea este sistemul de centură a orașului cu centuri care completează încă o centură și mai externă a orașului care concomitent leagă satele adiacente între ele”, a scris acesta.

Nu toți internauții au fost însă de acord cu entuziasmul celor care au lăudat Oradea. Unul dintre comentarii a atras atenția asupra diferențelor dintre centrul orașului și restul zonelor.

„Ieși din centru și revii imediat înapoi”, a scris un utilizator.

Un alt internaut a explicat că, în opinia sa, nici măcar centrul istoric nu oferă întotdeauna imaginea unui oraș animat.

„Nici în centru nu ai foarte tare senzația de oraș viu, multe dintre clădirile alea fiind goale, dau impresia de butaforie, nu de oraș viu organic”, a comentat acesta.

În replică, un alt participant a ridicat problema dezvoltării economice și a potențialului orașului de a deveni un centru regional important.

„Nu înțeleg de ce nu devine un hub regional orașul, fiindcă Aradul nu se poate numi concurență. N-am fost la Satu Mare, dar nu cred că vă mănâncă aia prăjitura. Clujul e mai la interior. Să fie Ungaria de vină?”, a întrebat acesta.

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Orădeanul i-a răspuns că dezvoltarea este deja vizibilă și a amintit inclusiv proiectele de infrastructură și interesul cumpărătorilor din alte orașe.

„Oradea se dezvoltă și s-a dezvoltat foarte mult. Urmează light-train, adică cum este în Londra, tramvai rapid practic, care va lega aeroportul de centru, de câteva sate și de gara principală... practic devine și mai turistic”, a explicat localnicul.

Internauții au început să nominalizeze și alte localități pe care le consideră deosebite.

Unul dintre participanți a atras atenția asupra Blajului, despre care a spus că este un exemplu de oraș reabilitat și îngrijit nu doar în zona centrală.

„Un orășel foarte frumos, reabilitat în întregime, nu doar în centru, este Blajul”, a scris acesta.

Sibiul a fost, la rândul său, menționat de mai mulți utilizatori. „Mie Sibiul mi se pare cel mai frumos oraș din România”, a fost unul dintre comentarii.