Șoferii pot alimenta duminică, 29 noiembrie 2026, cu benzină de la 8,88 lei/litru și motorină de la 10,19 lei/litru. Cele mai mici prețuri din țară sunt afișate la Târgoviște și Tecuci.

Prețul carburanților, în scădere ușoară Foto: Inquam Photos

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 8,88 lei/litru și se găsește la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe șoseaua Găești-Târgoviște 11.

Un alt distribuitor oferă și cel mai mic preț la motorină. Un litru costă 10,19 lei, la stația BLKOil din Tecuci.

Diferența dintre cel mai mic preț la motorină și cel la benzină este de 1,31 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară

Potrivit datelor Peco Online, prețurile minime afișate duminică noiembrie, în principalele orașe din România sunt:

București: benzină 8,932 lei/l, motorină 10,26 lei/l, GPL 4,78 lei/l;

Cluj-Napoca: benzină 8,89 lei/l, motorină 10,19 lei/l, GPL 4,84 lei/l;

Timișoara: benzină 8,92 lei/l, motorină 10,23 lei/l, GPL 4,85 lei/l;

Iași: benzină 8,92 lei/l, motorină 10,26 lei/l, GPL 4,85 lei/l;

Constanța: benzină 8,92 lei/l, motorină 10,26 lei/l, GPL 4,83 lei/l.

Foto: Peco online

Prețurile sunt informative și pot diferi de cele afișate efectiv la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Șoferii care doresc să reducă costurile cu alimentarea pot verifica în timp real prețurile actualizate ale stațiilor și pot compara ofertele disponibile înainte de a porni la drum.

Datele naționale au fost centralizate pentru 1.397 de stații în cazul benzinei standard și 1.398 de stații pentru motorină, iar pentru GPL au fost luate în calcul 340 de stații.