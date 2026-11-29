Manuel Neuer se apropie de momentul retragerii din fotbal. Portarul german, care a împlinit 40 de ani, ia în calcul să-și încheie cariera după sezonul 2026-2027, ceea ce ar însemna că vara viitoare ar putea fi ultima în care îl vom vedea în activitate.

Foto: Instagram @manuelneuer

„Nu mă aștept să continui după vară!”

Veteranul lui Bayern Munchen a abordat subiectul în cadrul unei întâlniri cu suporterii, organizate duminică, în localitatea Unterweikertshofen, din districtul Dachau.

Citat de Bild, căpitanul bavarezilor le-a transmis fanilor că, în acest moment, nu crede că va mai continua să joace după vara anului 2027: „În acest moment nu mă aștept să continui după vară. Deocamdată vreau să mă bucur de următoarea jumătate de an, după ce voi reveni pe teren, și să încerc să mă mențin în formă. Fac tot ce pot pentru asta!”.

Manuel Neuer a luat în calcul retragerea din fotbal încă din vara anului trecut. În iulie 2026, înainte de startul noului sezon, portarul declara că există șanse mari să-și încheie cariera la finalul campaniei 2026-2027. S-a răzgândit însă și a ales să continue, motivând că se simțea bine la club și că atmosfera din vestiar îl făcea să-și dorească să rămână: „În această echipă, alături de staff și de antrenori, pur și simplu mă simt bine. Avem mereu posibilitatea de a lupta pentru toate trofeele!”.

În plină recuperare, Neuer speră să revină pe teren în ianuarie

Discuțiile despre retragere vin în timp ce portarul se află în recuperare după o problemă medicală. Neuer a suferit o ruptură parțială de tendon la piciorul drept, în timpul meciului cu Mainz, câștigat de bavarezi cu 2-1 pe 7 noiembrie.

Manuel Neuer a părăsit terenul înainte de pauză, iar investigațiile medicale au confirmat ulterior accidentarea. În discuția cu fanii, germanul a dezvăluit că vrea să reia pregătirea la intensitate ridicată în perioada sărbătorilor de iarnă, cu obiectivul de a reveni în lot în ianuarie 2027.