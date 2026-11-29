Mii de albanezi au ieşit duminică în stradă la Tirana, aruncând cu pietre şi petarde, în timpul unei noi manifestaţii organizate pentru a cere demisia premierului Edi Rama. Proteste au fost și în Turcia și Georgia.

Proteste la Tirana Foto: X/Captură Video confrontation francaise

Poliţia a ripostat folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă şi gloanţe de cauciuc, încercând să potolească protestele antiguvernamentale conduse de studenţi, care au continuat pentru a doua zi consecutiv.

Alimentate de furia provocată de corupţia la nivelul guvernului, de lipsa locurilor de muncă şi de absenţa perspectivelor pentru tineri, manifestaţiile au zguduit Tirana încă de la jumătatea lunii octombrie, extinzându-se şi în alte oraşe, scrie Agerpres.

Acestea au degenerat adesea în violenţe: protestatarii au incendiat clădiri guvernamentale şi bănci, au spart vitrinele magazinelor şi au smuls pavele pentru a le arunca în poliţişti.

După o scurtă perioadă de acalmie, tensiunile au crescut din nou sâmbătă, 28 noiembrie. Unii protestatari, purtând măşti, au atacat cu pietre o clădire guvernamentală şi au încercat să ajungă la biroul lui Rama, dar au fost respinşi de poliţie.

Autorităţile medicale au anunţat că duminică, 29 noiembrie, alte 12 persoane au fost rănite, după ce sâmbătă s-au înregistrat deja peste 60 de răniţi, mulţi dintre aceştia fiind loviţi de gloanţe de cauciuc.

Guvernul condus de socialistul Edi Rama neagă existenţa corupţiei şi a făcut apel la dialog pe marginea revendicărilor protestatarilor.

Executivul de la Tirana a luat de asemenea măsuri precum ieftinirea combustibilului şi alocarea unor fonduri suplimentare pentru familiile sărace.

Proteste și în Turcia

Mii de persoane s-au adunat duminică la Istanbul, în pofida ploii, la apelul a peste o sută de organizaţii politice şi ale societăţii civile din Turcia, pentru a denunţa sărăcia, corupţia şi represiunea care vizează mass-media şi opoziţia, a relatat presa turcă, informează AFP şi dpa.

Organizat de mai multe sindicate, asociaţii, partide de opoziţie şi organizaţii ale societăţii civile, mitingul a avut loc în Kartal, în partea asiatică a Istanbulului.

„Astăzi, acest loc nu este plin doar de muncitori. Aici se află toţi cei care refuză să se supună sărăciei şi nedreptăţii şi care refuză să tacă în faţa opresiunii", a declarat Ozkan Atar, preşedintele sindicatului muncitorilor din metalurgie Birlesik Metal-Is, în faţa demonstranţilor.

„Este imperativ să cerem ca cei responsabili de actele de corupţie să fie traşi la răspundere. Suntem indignaţi de jefuirea resurselor noastre de către cercul privilegiat care îi înconjoară pe cei aflaţi la putere. Vrem democraţie, libertate, egalitate şi pace", a adăugat el.

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„Justiţie, pâine şi libertate", „Nu sărăciei şi corupţiei", „Puţină viaţă, muncă multă: ajunge!", „Pentru pensionari, foamete; pentru cei apropiaţi de putere, lux", „Un buget pentru oameni, nu pentru hoţi", se putea citi pe pancarte.

„Atacurile asupra democraţiei au consecinţe foarte profunde pentru economia ţării. Turcia este târâtă spre o mare sărăcie şi mizerie", le-a declarat reporterilor Ozgur Celik, şeful filialei din Istanbul a principalului partid de opoziţie, Noul Partid.

Opoziţia este ţinta a numeroase atacuri în Turcia, adesea în instanţe. Cea mai recentă hotărâre îl privează pe primarul închis al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, de posibilitatea de a candida la viitoarele alegeri prezidenţiale, anulându-i diploma universitară.

Conform cifrelor oficiale, Turcia se confruntă în prezent cu o rată anuală a inflaţiei de aproximativ 30%. Grupul independent de cercetare Enag a estimat rata anuală a inflaţiei la circa 45% în luna octombrie.

Săptămâna trecută, mii de oameni au ieşit pe străzi în Istanbul pentru a protesta împotriva închiderii a numeroase instituţii media ale opoziţiei.

Mii de oameni și pe străzile din Georgia

Mii de oameni au ieșit din nou pe străzile capitalei Georgiei. Cu o zi înainte, țara a marcat doi ani de proteste pro-europene continue: trei coloane care purtau steaguri georgiene și ale Uniunii Europene s-au adunat în Piața Libertății sub sloganurile „Georgia este Europa” și „Georgia fără Ivanishvili” — miliardarul și fondatorul partidului de guvernământ Visul Georgian.

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Pe 28 noiembrie 2024, guvernul lui Irakli Kobakhidze a amânat discuțiile de aderare la UE pentru patru ani. De atunci, protestele nu s-au oprit, chiar dacă autoritățile au răspuns cu arestări, dosare penale și noi legi împotriva mitingurilor.

În același timp, apartenența la UE este consacrată în constituție și este susținută de aproximativ 80% dintre georgieni, scrie Nexta.

Bruxelles-ul a înghețat efectiv calea Tbilisi către UE până când autoritățile își vor schimba cursul. Visul Georgian, ca răspuns, acuză Europa de o politică liberală care ar submina valorile familiale tradiționale. Criticii, însă, sunt convinși că partidul, care este la putere din 2012, pur și simplu îndreaptă țara spre Rusia.