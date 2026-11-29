Sociologul și politologul Daniel Sandu, cercetător la Universitatea din Fribourg, Elveția, vorbește despre dificultățile României la două decenii de când am devenit parte a Uniunii Europene. România, spune el, a reușit să evolueze în toți acești ani, dar încă mai păstrează o bună parte din moștenirea perioadei comuniste și a anilor ’90.

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Cu toate acestea, România nu este atât de diferită de celelalte state din Centrul și Estul Europei, iar în anumite privințe nici de cele din Vest. Avem în continuare o politică vie, cu răsturnări de situații, crize și intrigi care rivalizează cu cele din Occident, iar România este o democrație, chiar dacă una firavă și mai puțin consolidată decât cele vest-europene.

De aici se și naște adesea senzația apăsătoare că „tot răul e la noi” și că suntem „cei mai răi și cei mai proști” sau „oile negre” ale Uniunii Europene. Din perspectiva dublă, sociologică și politologică, a lui Daniel Sandu, această impresie este în bună parte falsă și trece cu vederea atât problemele similare din statele occidentale, cât și diferențele de nivel structural: procentul redus de populație cu studii superioare și ponderea mare a agriculturii de subzistență la momentul aderării la UE. Tocmai aceste coordonate explică atât fragilitatea democrației românești, cât și reziliența neașteptată a orientării pro-europene a populației, în condițiile în care românii, cu toate „păcatele” lor, continuă să fie unii dintre cei mai pro-occidentali și pro-europeni cetățeni ai Uniunii.

Vulnerabilitățile structurale ale României la intrarea în UE

În comparație cu alte state, mecanismele de polarizare sunt asemănătoare, dar diferă punctul de plecare. România pare să fi intrat în zodia populismului, în condițiile în care partide considerate radicale de unii politologi domină scena politică și ar obține cele mai multe voturi dacă alegerile ar avea loc acum.

Pe de altă parte, situația este similară și în țări considerate repere ale democrației occidentale, precum Franța sau Marea Britanie, unde partidele radicale, deși încă în opoziție, amenință să câștige următoarele scrutine și sunt preferate de o parte importantă a populației. Un tablou comparabil se vede și în Germania sau Italia. În Germania partidul radical-extremist AfD conduce detașat în sondaje. Însă dacă la capitolul polarizării societății România seamănă cu țările occidentale, există și capitole la care comparațiile directe își pierd relevanța.

România a intrat în Uniunea Europeană cu mai puțin de 20% din populația adultă având studii universitare și cu o pondere mare a agriculturii de subzistență, factori care s-au transmis generație după generație și au creat un teren mai fragil.

„Asistăm cam la aceleași mecanisme, să zicem, de polarizare ca în Occident. Avem așadar aceleași mecanisme, diferă mai degrabă nivelul de la care se pornește. În momentul în care societatea se confruntă în mod credibil cu o amenințare, amenințarea unui partid sau a unui candidat precum AUR sau Călin Georgescu, ultimul fiind considerat relativ larg o amenințare la adresa stabilității democratice, nu mai contează că tu, să zicem votant PSD, ai fost învățat de către liderii PSD că PNL-ul este oribil, că USR-ul este oribil, că UDMR-ul e dușmanul. Tu, văzând această amenințare din partea unui Georgescu sau AUR, zici: «Nu-mi place de USR, nu-mi place de PNL, dar prefer să fiu aliat cu ei mai degrabă decât să câștige nebunii». Și la fel zic în mod normal și cei din USR, cei din PNL sau cei din UDMR, probabil. Toți preferă răul mai mic. Și chestia asta s-a întâmplat deja. Și nu s-a întâmplat doar o dată, s-a întâmplat în mai multe momente, mai multe instanțe. Dar cel mai dramatic s-a întâmplat la alegerile prezidențiale de anul trecut”, spune Sandu.

Alianțe de conjunctură și greutatea moștenirii istorice

Asemenea dinamici apar și în alte state europene. În Germania, de exemplu, social-democrații, echivalentul PSD, fac alianțe cu Uniunea Creștin-Democrată, echivalentul liberalilor, în fața pericolului reprezentat de AfD, iar în Franța au existat momente în care forțe politice rivale și-au dat mâna pentru a bloca Rassemblement National. În România, imediat după alegeri a luat naștere o coaliție largă în care s-au regăsit PSD, PNL, USR și UDMR, chiar dacă ulterior aceasta s-a destrămat.

Daniel Sandu este cercetător la Universitatea din Fribourg, Elveția Foto: Arhivă personală

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Aici încep și deosebirile față de țările amintite, alimentate de motive obiective care pornesc de la moștenirea ce continuă să marcheze societatea românească la aproape 37 de ani de la Revoluție.

„Nu putem să nu ținem cont de câteva lucruri. Odată, faptul că noi plecăm la drum cu niște instituții care nu au avut timpul, resursele și spațiul necesar să se dezvolte independent, să devină tehnic într-atât de eficiente și independente precum sunt cele din alte țări, inclusiv din țări din Europa de Est. Și a doua mare dificultate și problemă pe care o avem în România este că noi am plecat la drum în procesul acesta democratic cu o societate mult mai vulnerabilă, pentru că noi am intrat în Uniunea Europeană cu mai puțin de 20% din populația adultă cu studii terțiare, cu studii universitare, unde media Uniunii Europene e pe undeva pe la dublu, undeva în jurul a 35%. Și nu am recuperat foarte mult în anumite privințe, de exemplu aici”, mai spune Sandu.

De la agricultura de subzistență la creșterea peste așteptări

La momentul aderării la Uniunea Europeană, România semăna mai mult cu state din fostul spațiu sovietic, precum Ucraina, Belarus și Rusia, prin structura socio-economică și ponderea muncii agricole de subzistență.

„Am intrat în Uniunea Europeană cu pe undeva pe la 8-10% din populație care lucra în agricultura de subzistență. Și trebuie spus că asta însemna jumătate din numărul oamenilor care lucrau în agricultura de subzistență în toată Uniunea Europeană. Deci sunt mulți factori mai degrabă structurali, care nu au cum să se schimbe de pe o zi pe alta. Este vorba de o situație care se menține și se schimbă abia după generații”, subliniază expertul.

Chiar și cu această moștenire și cu problemele care persistă, România a parcurs un drum lung în ultimele decenii, evoluând de la o țară în care veniturile erau de 6 până la de 10 ori mai mici decât media europeană la un stat în care, cel puțin în orașe precum București și Cluj, nivelul de trai se apropie de cel occidental sau depășește la anumite capitole media UE. În opinia lui Daniel Sandu, România, cu toate „păcatele sale” deloc puține, a crescut mai mult decât era de așteptat.

„Din perspectiva aceasta, ținând cont și de contextul acesta structural foarte vulnerabil pe care l-a avut România dintotdeauna, de fapt, felul în care au evoluat instituțiile și felul în care au funcționat partidele, ok, nu e eficient, nu e lăudabil, nu este extraordinar, dar este semnificativ mai bun decât am fi avut așteptarea, uitându-ne strict la condițiile structurale”, consideră Daniel Sandu.

Reziliența pro-europeană peste așteptările structurale

Privind strict prin prisma acestor condiții structurale, nivelul de deschidere pro-europeană din România este mai ridicat decât s-ar fi putut anticipa, chiar dacă o parte din el rămâne mai puțin aprofundată. Totodată, mulți dintre cei care votează opțiuni protestatare sau suveraniste își păstrează atașamentul față de direcția pro-occidentală, căutând de fapt statut și respect.

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„Ce încerc să spun este că, în mod normal, cu doar 20% din populație cu studii universitare, nu ai avea de ce să te aștepți la 50-60% pro-europenism. Nu ai avea de ce să te aștepți la o înțelegere superioară a principiilor Uniunii Europene, aspirații liberale, democrație multipartinică, multiculturalism. Faptul că în continuare în România există o deschidere destul de mare față de ideile acestea, poate chiar mai mare decât în unele țări din Occident, vine să ne spună, pe de o parte, că deschiderea asta este destul de superficială, dar și faptul că totuși partidele și instituțiile nu au fost pe cât de distructive de democrație pe cât ar fi putut să fie”, adaugă Daniel Sandu.

Paradoxul atașamentului pro-Vest și al votului contestatar

Există însă și reversul medaliei. Chiar dacă o mare parte a populației susține cu convingere apartenența europeană a României, valorile europene și apartenența la Alianța Nord-Atlantică, o parte semnificativă manifestă înclinație spre lideri sau opțiuni contestatare precum Călin Georgescu sau AUR.

„Mulți dintre românii se declară și sunt pro-europeni, dar aleg să voteze AUR și mai ales Călin Georgescu. Este și nu este un paradox. Nu toți, dar mulți dintre ei nu-și pot explica nici lor acest lucru. Mulți dintre ei sunt în mindset-ul în care susțin direcția pro-Vest, însă votează AUR sau Georgescu dintr-o dorință de a-și recupera într-o formă sau alta statutul sau respectul”, conchide Daniel Sandu.