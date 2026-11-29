Aproximativ 4.000 de oameni au fost invitați să participe la un sondaj neconvențional, organizat chiar în timpul unui spectacol al grupului Divertis. Cel mai interesant sondaj politic al momentului nu a fost realizat de o casă de sondare a opiniei publice, ci chiar de pe scena Sălii Palatului. Toni Grecu a rostit numele mai multor politicieni și le-a cerut spectatorilor să reacționeze prin aplauze.

Momentul a avut loc pe scena Sălii Palatului, unde Toni Grecu a vrut să afle cu cine ar vota oamenii din sală. Printre variantele enumerate s-au numărat Sorin Grindeanu, George Simion, Călin Georgescu, Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Toni Grecu a ținut să precizeze că niciun politician nu este ocolit de satira grupului Divertis.

„Vă mulțumesc că ați venit aici. Nu facem niciun fel de distincție. Facem comedie și cu Nicușor Dan, și cu Călin Georgescu, și cu Luca Niculescu și cu cine vreți voi. Comedia este egală, la fel ca și legea”, a spus Toni Grecu.

În locul unui chestionar clasic, spectatorii au fost invitați să-și exprime opțiunile prin aplauze, în funcție de numele rostit de pe scenă.

Exercițiul a transformat pentru câteva momente spectacolul de umor într-un test spontan al reacțiilor publicului față de politicienii momentului.

Spectacolul Divertis de la Sala Palatului Foto: FB/Români Buni

Toni Grecu a întrebat publicul și despre viitorul Guvernului

Toni Grecu a continuat seria întrebărilor cu una referitoare la actualul Executiv, întrebându-i pe spectatori dacă Guvernul condus de Luca Niculescu este „un guvern al momentului care va dispărea după iarna care vine”.

Întrebarea a fost întâmpinată cu aplauze în sală.

Spectacolul s-a numit „Divertis-Viața bate câmpii”, o reprezentație multimedia de comedie și satiră socială, susținută la Sala Palatului pe 25 și 26 noiembrie 2026.

Toni Grecu și colegii săi au trecut prin subiectele care au dominat actualitatea, de la politică la evenimente internaționale, într-o reprezentație cu momente live și secvențe video.