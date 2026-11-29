La doar câțiva metri de Rusia, un oraș european se pregătește să rămână izolat de țara vecină. Estonia închide toate punctele de trecere terestre de la frontieră pentru cel puțin șase luni, pe fondul acuzațiilor privind sabotaje și provocări atribuite Moscovei.

Orașul european aflat la câțiva metri de Rusia își închide porțile Foto: Mїguel Loureїro/X

Măsura va afecta în mod direct orașul Narva, situat pe malul estonian al râului cu același nume, chiar în fața localității rusești Ivangorod. Cele două localități sunt despărțite de o distanță de câteva zeci de metri, iar locuitorii lor au păstrat de-a lungul timpului legături familiale, economice și sociale.

Închiderea frontierei va elimina una dintre ultimele legături pietonale directe dintre Rusia și Uniunea Europeană și va avea consecințe atât pentru familiile din regiune, cât și pentru economia locală, relatează CBC News.

Narva, orașul aflat „la marginea lumii libere”

De pe zidurile Castelului Narva, o fortificație veche de 700 de ani, directoarea muzeului local, Maria Smorževskihh-Smirnova, poate privi direct spre Rusia. Pe malul opus al râului se află fortăreața Ivangorod, deasupra căreia flutură steagul tricolor rusesc.

De-a lungul secolelor, cele două fortificații medievale s-au aflat față în față, uneori ca aliate, dar cel mai adesea ca rivale. Astăzi, ele marchează simbolic granița dintre două lumi politice și ideologice diferite.

„Simt că aici, în Narva, suntem la marginea lumii libere, a lumii cu valori foarte bine definite- valori ale libertății”, a declarat Maria Smorževskihh-Smirnova pentru CBC News.

Directoarea muzeului susține decizia autorităților estoniene de a închide frontiera, chiar dacă recunoaște că măsura va provoca suferință în comunitățile de pe ambele maluri ale râului.

„Pot spune că această graniță marchează diferența dintre două civilizații diferite, așa cum se întâmpla și în Evul Mediu, din păcate”, a afirmat aceasta.

Maria Smorževskihh-Smirnova a devenit cunoscută și pentru mesajele anti-Kremlin afișate pe zidurile castelului. În fiecare an, pe 9 mai, de Ziua Victoriei sărbătorită în Rusia, aceasta a expus bannere în care Vladimir Putin era numit criminal de război sau comparat cu Adolf Hitler. Pentru aceste acțiuni, un tribunal rus a condamnat-o în lipsă la zece ani de închisoare.

Estonia acuză serviciile rusești de sabotaje

Decizia de închidere a frontierei vine în contextul avertismentelor serviciilor de informații occidentale privind extinderea războiului din Ucraina dincolo de granițele acestei țări, prin acțiuni de război hibrid atribuite Rusiei.

Ministrul estonian de Interne, Igor Taro, susține că Moscova încearcă să intimideze statele europene și membre NATO pentru a le determina să își reducă sprijinul acordat Ucrainei.

„Acesta este un plan mai amplu al Rusiei împotriva tuturor țărilor europene și a statelor NATO, menit să ne facă să ezităm și să nu mai sprijinim Ucraina”, a declarat oficialul pentru CBC News.

Estonia acuză serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, că s-ar afla în spatele unor tentative de incendiere și al unor planuri de sabotaj care au vizat companii din industria de apărare estoniană, producătoare de drone și vehicule fără pilot destinate Ucrainei.

Cel mai recent incident a fost înregistrat pe 14 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, doi suspecți au încercat să provoace o explozie și să incendieze o clădire aparținând companiei Threod Systems, situată la nord de capitala Tallinn.

Polonia, Germania și România au formulat, la rândul lor, acuzații similare la adresa Moscovei. Săptămâna trecută, serviciul britanic de informații interne MI5 a emis o avertizare publică rară, prin care a atenționat companiile din industria de apărare să se pregătească pentru posibile atacuri organizate de Rusia prin intermediul unor intermediari.

Sârmă ghimpată și obstacole antitanc la granița cu Rusia

La punctul de trecere din Narva, un pod traversează râul și asigură atât accesul automobilelor, cât și al pietonilor. Pe partea estoniană, zona destinată vehiculelor a fost însă blocată cu sârmă ghimpată și obstacole antitanc din beton, cunoscute sub numele de „dinți de dragon”.

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Eerik Purgel, reprezentant al Poliției și al Consiliului Gărzii de Frontieră din Estonia, afirmă că fortificațiile sunt necesare din cauza provocărilor repetate ale Rusiei.

Potrivit acestuia, printre incidente s-au numărat transportarea unor grupuri mari de migranți la frontieră și încurajarea acestora să ia cu asalt punctele de control estoniene.

De asemenea, patrulele rusești ar fi pătruns în zone disputate de pe bancurile de pietriș ale râului și ar fi mutat sau îndepărtat geamandurile care marchează granița dintre cele două țări.

„Dacă cineva dorește să comită un act de sabotaj, există posibilitatea să treacă efectiv prin zona de frontieră. Aceasta este una dintre modalitățile prin care putem gestiona situația”, a explicat Purgel.

După închiderea punctelor de trecere, polițiștii de frontieră vor fi redistribuiți pentru a patrula în zonele disputate de pe râu, în anticiparea unor noi provocări din partea serviciilor de securitate rusești.

Moscova acuză Estonia că ridică o nouă Cortină de Fier

Decizia Tallinnului a provocat o reacție dură la Moscova. Ministerul rus de Externe i-a convocat pe diplomații estonieni, calificând închiderea frontierei drept un „act ostil” și avertizând asupra riscului declanșării unui conflict mai amplu.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a acuzat autoritățile estoniene că discriminează populația vorbitoare de limbă rusă.

„Măsuri precum acestea reprezintă, în esență, încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier, sub pretextul unei amenințări din Est”, a declarat aceasta.

Tensiunile sunt resimțite cel mai puternic chiar în Narva, unde aproximativ 97% dintre locuitori vorbesc limba rusă. Mii de persoane au rude, proprietăți sau apropiați în localitatea Ivangorod, aflată de cealaltă parte a râului.

Familii despărțite și pierderi pentru economia locală

Înainte de închiderea frontierei, sute de persoane s-au așezat la cozi în fața punctului de trecere din Narva. Unii călători au așteptat chiar și peste noapte, în frig și ploaie, pentru a putea ajunge în Rusia înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor.

Printre cei aflați la coadă s-a numărat Vasilisa Fedotova, cetățeană letonă, care încerca să ajungă în Rusia împreună cu fiica sa, Melisa, pentru a-și vizita soțul care lucrează acolo.

„Este rău. Am venit ieri la prânz și m-am așezat la coadă cu copilul meu, iar în tot acest timp am stat afară. Este murdar, umed și foarte greu cu un copil. Nu suntem fericiți că s-a întâmplat acest lucru, dar nu avem ce face”, a povestit femeia.

Pentru alți locuitori ai regiunii, închiderea frontierei va însemna călătorii mult mai lungi și mai costisitoare. Vadim Kovalchuk, care locuiește în Finlanda și conduce o mică afacere de taximetrie, a traversat de zeci de ori granița prin Narva pentru a-și vizita rudele din Sankt Petersburg, aflat la aproximativ 350 de kilometri distanță.

De acum înainte, acesta va trebui să călătorească prin țări terțe, precum Turcia, sau să găsească rute prin enclava rusă Kaliningrad, situată lângă Polonia.

„Este o situație foarte neplăcută, pentru că eu încă trebuie să merg în Rusia, rudele mele locuiesc acolo. Nu pot pur și simplu să nu mai merg”, a declarat Kovalchuk.

Finlanda și-a închis întreaga frontieră terestră cu Rusia, lungă de 1.340 de kilometri, în decembrie 2023. În același timp, Letonia avertizează că ar putea urma exemplul Estoniei și ar putea închide, la rândul său, punctele de trecere de la granița cu Rusia.

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Narva riscă să devină o fundătură economică

Închiderea frontierei va avea consecințe și asupra economiei orașului Narva. Chiar și după oprirea circulației automobilelor, la începutul războiului din Ucraina, mii de pietoni continuaseră să traverseze săptămânal râul, contribuind la activitatea hotelurilor, restaurantelor și a altor afaceri locale.

Președintele Consiliului Local Narva, Urbo Vaarmann, avertizează că dispariția acestui trafic va produce efecte în lanț asupra economiei orașului și riscă să transforme localitatea într-o fundătură economică și psihologică.

„Toți oamenii care trec granița vizitează hoteluri, merg la cafenele, își parchează mașinile în parcările orașului. Este un efect de bulgăre de zăpadă”, a explicat oficialul.

Liderii locali au cerut fără succes introducerea unor excepții din motive umanitare, astfel încât locuitorii să își poată îngriji rudele în vârstă sau bolnave aflate de cealaltă parte a râului.

Închiderea nu va afecta însă transportul feroviar de mărfuri, care va continua în condițiile restricțiilor existente și sub controale vamale stricte, potrivit deciziei guvernului estonian.

Directoarea Muzeului Narva recunoaște că măsura va provoca suferință familiilor care au tratat multă vreme cele două localități drept o singură comunitate.

„Prețul războiului este întotdeauna tragic, dramatic și uriaș. Dar aceasta este realitatea noastră”, a concluzionat Maria Smorževskihh-Smirnova, pentru CBC News.