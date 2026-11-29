Un obicei surprinzător al japonezilor, greu de imaginat pentru mulți șoferi din România, a fost explicat de Kenji Miura, un tânăr născut în țara noastră, dar crescut în Japonia. Acesta a povestit de ce șoferii care ajung primii într-o parcare aleg să lase libere locurile cele mai apropiate de intrare, pentru cei care sosesc mai târziu.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Kenji a explicat cum procedează japonezii atunci când ajung într-o parcare. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă adesea în România, șoferii care ajung primii nu ocupă locurile cele mai apropiate de intrare, ci le lasă libere pentru cei care sosesc ulterior.

„În Japonia, cine vine primul la parcare parchează cel mai departe. Ca cel care întârzie să găsească loc aproape. În România, primul o lipește de barieră”, a spus tânărul.

Videoclipul face parte dintr-o apariție a lui Kenji în podcastul „Vreau să știu”, realizat de Cătălin Oprișan.

Mașini într-o parcare Foto: arhivă, adevărul

Reacțiile românilor: „La români funcționează legea junglei”

Comparația a atras numeroase comentarii, iar mulți dintre cei care au urmărit videoclipul au apreciat comportamentul descris de tânăr, considerând că diferența ține de educație, cultură și respectul față de ceilalți.

„Adevărata educație. Cum să ajungem noi la nivelul ăsta când de sus, de la politicieni și de la televiziunile care au atât de mult impact la cetățeni, se propagă nesimțirea și nerespectarea legilor?”, a scris un internaut.

„Vedeți până unde duce educația. De educație bună putem beneficia toți. Depinde de cine are responsabilitatea guvernării, care poate fi un exemplu bun sau așa cum vedem. Corupt de sus în jos, până la ultima picătură”, a scris altcineva.

„Educație, cultură, bun-simț!”, a scris o altă persoană.

„La români funcționează legea junglei”, a adăugat alt internaut.

Un român a comparat cele două societăți: „Japonia trăiește într-o altă lume. Sunt în fața noastră cu 200 de ani și noi ne tot îndepărtăm de progres și mentalitate”.

Au fost și persoane care au povestit experiențe personale neplăcute legate de parcarea în România. O femeie a relatat că un șofer și-a lăsat mașina în fața porții sale, iar atunci când i-a atras atenția, acesta i-ar fi răspuns invocând funcția pe care o ocupa.

„Unu a parcat în fața porții mele și, dacă i-am zis să nu parcheze la mine, mi-a zis pe un ton foarte dur că el lucrează la primărie, cu alte cuvinte eu trebuia să tac, pentru că el lucrează în primărie”, a povestit o româncă.

Un alt utilizator a pus sub semnul întrebării originalitatea poveștii, susținând că a mai auzit un exemplu asemănător: „Deja o dă în diverse și inventează! Este fix povestea pe care am auzit-o acum mai bine de 30 de ani despre o fabrică Volvo din Suedia, cam mare potriveala!”.

Kenji Miura, cunoscut în mediul online drept „Kenji - The Japan Guy”, are o poveste aparte. Născut în România, acesta a ajuns în Japonia la vârsta de cinci ani, unde a crescut și a urmat școala. Adaptarea nu a fost ușoară, mai ales că nu cunoștea deloc limba japoneză atunci când a intrat în sistemul de învățământ.

„La 5 ani am intrat la școală în Japonia fără să știu nicio boabă de japoneză. Primul an n-am înțeles nimic. Nici prieteni n-aveam. Apoi am ajuns să iau note mai bune decât colegii japonezi”, a povestit el.

După ce a trăit o mare parte din copilărie și adolescență în Japonia, Kenji a decis să se mute în București. Experiențele sale din cele două țări sunt prezentate frecvent în mediul online, unde vorbește despre diferențele de mentalitate, obiceiuri și comportament.