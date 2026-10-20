 Zelenski acuză SUA că blochează livrările de rachete Patriot către Ucraina și că „s-a luat o decizie politică” | adevarul.ro
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Video Zelenski acuză SUA că blochează livrările de rachete Patriot către Ucraina și că „s-a luat o decizie politică”

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite că întârzie în mod deliberat livrările de rachete interceptoare destinate Ucrainei, deși acestea au fost deja plătite de statele europene. Tensiunile dintre liderul de la Kiev și președintele american Donald Trump sunt în creștere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: X/@ZelenskyyUa

Volodimir Zelenski a discutat luni seara cu mai mulți senatori americani, cărora le-a transmis că Pentagonul întârzie livrarea unor rachete achiziționate de europeni pentru Ucraina prin intermediul programului PURL.

Potrivit liderului ucrainean, lotul de armament așteaptă semnătura secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Zelenski susține că statele europene sunt pregătite să furnizeze Ucrainei rachete interceptoare Patriot din propriile stocuri, însă transferul acestora necesită autorizarea Statelor Unite.

„Rachetele sunt pregătite. Ele s-ar putea afla deja în Ucraina (...). Dar, din nefericire, autorizația încă nu a fost dată”, a afirmat președintele ucrainean, potrivit unei transcrieri publicate de administrația prezidențială de la Kiev.

Acesta a acuzat Washingtonul că ar fi luat o decizie politică menită să încetinească sprijinul acordat Ucrainei. Kievul se teme că ajutorul american, esențial pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, ar putea fi redus.

Zelenski acuză și restricții privind informațiile militare

Liderul ucrainean a mai susținut că Statele Unite nu mai furnizează Kievului anumite informații clasificate care ar permite detectarea rachetelor rusești înainte ca acestea să lovească țintele.

De asemenea, el a semnalat limitări privind funcționarea Starshield, versiunea militară a rețelei de comunicații Starlink, operată de compania SpaceX și utilizată de armata ucraineană.

Washingtonul a respins acuzațiile privind o schimbare în furnizarea informațiilor clasificate către Ucraina.

Rachetele Patriot sunt esențiale pentru apărarea antiaeriană ucraineană, fiind capabile să intercepteze inclusiv anumite tipuri de rachete balistice și alte amenințări aeriene avansate. Ucraina se confruntă cu un deficit de astfel de sisteme și muniții, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii și orașelor sale.

Tensiuni tot mai mari între Trump și Zelenski

Disputa privind livrările de armament are loc pe fondul deteriorării relațiilor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Președintele american l-a criticat pe liderul ucrainean pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, susținând că acestea contribuie la reducerea disponibilității carburanților la nivel mondial și la creșterea prețurilor.

Pentru Kiev, continuarea sprijinului militar american rămâne crucială în războiul cu Rusia, iar eventualele întârzieri în livrarea interceptoarelor pot afecta capacitatea Ucrainei de a-și proteja populația și infrastructura.

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