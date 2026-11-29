Boxerul Vasile Scalco, sportiv al clubului CSM Bacău și membr al echipei naționale de seniori, și-a pierdut viața la vârsta de 20 de ani, în urma unui accident de mașină petrecut în Ucraina.

Foto: Facebook @CSM Bacău

Evenimentul tragic a avut loc în localitatea Boian, din regiunea Cernăuți, potrivit informațiilor publicate de bacău.net.

Vasile Scalco se număra printre tinerii boxeri care aveau un viitor promițător în sportul românesc. Performanțele sale au început să se remarce încă din 2023, când a obținut titlul de campion național la juniori. În anul următor, a reprezentat România la Campionatele Europene și Mondiale de tineret, fiind singurul sportiv român prezent la aceste competiții. Tot în 2024, a câștigat turneul „Centura Moldovei”, desfășurat la Iași. Ulterior, a fost convocat în lotul de seniori al României, cu care a participat la prestigiosul turneu Strandja, organizat la Sofia. A obținut medalia de argint la Cupa României, iar în toamna acestui an a devenit campion național la categoria U23.

CSM Bacău: „Abia se întorsese de la CM și ajunsese acasă, la părinți!”

Ultima sa apariție în ring a fost la Campionatul European U23 din Croația. După încheierea competiției, boxerul revenise la Cernăuți, orașul în care locuiau părinții săi.

„Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori. Vasile abia se întorsese de la Campionatul European și ajunsese acasă, la părinți, așa cum își dorise. Plecarea sa, atât de neașteptată și atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte. Îl vom păstra în amintire așa cum l-am cunoscut: un sportiv ambițios, muncitor și dedicat, care a dus cu mândrie numele Bacăului în ringurile din țară și de peste hotare. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorului său. Suntem alături de voi în aceste clipe de nespusă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un comunicat dat de CSM Bacău.

Marius Ciocan, antrenorul lui Vasile Scalco: „Ne-a făcut knockout!”

„Sunt momente în viață când cuvintele sunt de prisos… O prietenie strânsă, o legătură de suflet între antrenor și sportiv, o mulțime de amintiri, multă muncă în echipă, satisfacții rezultate din competiții, toate se încheie în acest moment care ne-a făcut knockout… End of Watch 28.11.2026. Vei rămâne veșnic în inima mea, campionule!”, a transmis și Marius Ciocan.