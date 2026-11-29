Viața Nadiei Comăneci se împarte în această perioadă între România și Statele Unite. Invitația de a deveni jurat la „Românii au talent” a adus-o mai des în țară, însă programul încărcat a ridicat și o problemă în familie. Bart Conner, soțul fostei gimnaste, s-a temut că vor petrece prea mult timp departe unul de celălalt.

Nadia Comăneci, cea mai valoroasă gimnastă din secolul al XX-lea Foto: EPAImages

Bart Conner, fost gimnast american și soțul Nadiei Comăneci, s-a bucurat de noua oportunitate profesională a campioanei, însă a avut o rezervă legată de timpul pe care aceasta urma să îl petreacă în România.

„S-a bucurat foarte mult, dar s-a și îngrijorat puțin că voi sta atât de mult aici. O să ne facem programul astfel încât să vină și el de câteva ori în România”, a povestit Nadia Comăneci pentru Viva.ro.

Cei doi încearcă să își organizeze călătoriile astfel încât să petreacă timp împreună, în ciuda programului încărcat și a drumurilor frecvente peste Ocean.

Nadia Comăneci Foto: Facebook

Nadia Comăneci, emoții la începutul colaborării cu „Românii au talent”

Anul 2026 are o semnificație specială pentru Nadia Comăneci, fiind declarat prin lege Anul Nadia Comăneci, la împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. Atunci, românca a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

La cinci decenii de la performanța care a făcut-o celebră în întreaga lume, fosta campioană a acceptat o nouă provocare profesională: să facă parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, de la Pro TV.

„M-au primit foarte bine. M-am întâlnit prima oară cu Bobo, cu două săptămâni înainte de a intra în show, pe Andi îl știam, pentru că am avut niște campanii împreună. Pe Andra nu o cunoscusem. Am avut emoții la început, pentru că nu știam cât de îndrăzneață și deschisă pot să fiu, mi-era teamă să nu spun ceva greșit”, a declarat Nadia Comăneci pentru Viva.ro.

Fosta gimnastă a făcut și o remarcă amuzantă despre perfecțiunea pe care a atins-o în urmă cu 50 de ani, explicând că și ea poate greși, la fel ca oricine altcineva.

„E în regulă să mai și greșești, că nu toată lumea e perfectă, chiar dacă eu am atins la un moment dat perfecțiunea. E frumos, e foarte frumos! Eu și colegii mei din juriu ne completăm, mie așa mi se pare”, a mai spus campioana.

Prezența fostei gimnaste la masa juriului a fost un moment special și pentru colegii săi.

Andi Moisescu a recunoscut că, la început, respectul față de performanțele Nadiei Comăneci i-a făcut pe ceilalți jurați să fie mai rezervați în apropierea ei.

„În prima zi ne-a fost și foarte greu să ne apropiem prea mult de ea, pentru că ni se părea că nu se cuvine. Ce a făcut Nadia este unic în istoria omenirii, este irepetabil”, a declarat prezentatorul pentru Viva!.