Politologul Vlad Borțun, de la Universitatea Oxford, pornește de la modelul spiralei și de la dilema securității pentru a analiza riscul unei confruntări directe cu Rusia. În disputa clasică dintre modelul spiralei și modelul descurajării, el arată de ce mizarea pe militarizare și presiunea bugetară pot grăbi exact scenariul pe care statele încearcă să îl evite, cu efecte directe asupra politicii și societății din Europa.

Militari și blindate într-o coloană de defilare. Foto: AI-generated illustration

Politologul Vlad Borțun, de la Universitatea Oxford și Goldsmiths, University of London, vine cu un avertisment care ar putea să-i pună pe mulți pe gânduri. Pornind de la teoria spiralei înarmării, cunoscută în relațiile internaționale și sub numele de modelul spiralei sau cursa înarmării, Borțun explică modul în care riscăm să intrăm pe o traiectorie sângeroasă a unei confruntări cu Rusia, care ar împinge lumea în ruină. Conceptul a fost sistematizat de politologul american Robert Jervis în lucrarea sa fundamentală „Perception and Misperception in International Politics (1976”), iar azi are tot mai mulți adepți în rândul experților în relații internaționale, a analiștilor de politică internațională și chiar a analiștilor militari.

Descurajarea vs. spirala escaladării

În relațiile internaționale, modelul spiralei și modelul descurajării oferă două lecturi adesea concurente asupra modului în care se nasc conflictele și asupra felului în care ar trebui gestionate. Modelul spiralei, strâns legat de dilema securității, arată că statele pot fi prinse într-o escaladare periculoasă chiar și atunci când niciunul dintre actori nu pornește inițial cu planul unui război total. Măsurile luate de o parte pentru a-și spori securitatea sunt interpretate de cealaltă parte ca amenințări ofensive, declanșând contramăsuri simetrice și o cursă a înarmării care sporește riscul izbucnirii ostilităților. Din această perspectivă, escaladarea militară și retorica dură alimentează spirala, în timp ce prudența, semnalele de dezescaladare și căutarea unor soluții politice sunt văzute ca mijloace de a rupe cercul vicios.

Pe de altă parte, adepții modelului descurajării pun accentul pe pericolul opus: riscul ca ezitarea, concesiile sau lipsa unei forțe militare credibile să fie citite de un actor ostil sau revizionist drept slăbiciune ori permisiune de a escalada. Contraargumentul clasic adus modelului spiralei este că, în fața unui adversar determinat să obțină câștiguri prin forță, temperarea unilaterală sau evitarea descurajării riscă să încurajeze agresiunea, nu să o oprească. Tocmai această tensiune dintre cele două modele, și dificultatea de a decide care logică prevalează într-un moment dat, face ca dezbaterea despre reînarmare și raportarea la Rusia să fie atât de aprinsă. Trebuie spus și că ambele teorii sunt consacrate în studiul relațiilor internaționale, deși pornesc de la premise opuse și evident se află în tensiune una cu cealaltă.

Politologul Vlad Borțun susține că accentul pus pe militarizare și presiunea bugetară pentru apărare nu aduc mai multă siguranță, ci dimpotrivă, împing Europa spre o escaladare periculoasă și adâncesc tensiunile sociale și politice interne.

Spiralele fricii și capcana înarmării

Din perspectiva lui Vlad Borțun, susținerea necondiționată a efortului de militarizare și retorica belicoasă reprezintă un pericol major, deoarece activează mecanismul spiralei prin acțiune și reacțiune reciprocă. Când un stat se înarmează, semnalul transmis celeilalte tabere schimbă calculele de securitate.

„Problema cea mare cu această înarmare este că generează această dinamică, acest cerc vicios prin care tu te înarmezi pentru că ceilalți se înarmează și atacă o țară din Europa. Ori înarmându-te dai semnalul celeilalte tabere că te pregătești de război, făcând astfel războiul o posibilitate mai probabilă de a se adeveri”, afirmă Vlad Borțun.

Politologul compară acest mecanism cu o profeție care se autoîmplinește, arătând că pregătirea accelerată de război poate grăbi chiar scenariul pe care statele încearcă să îl prevină. În opinia sa, ideea că înarmarea garantează automat pacea este greșită.

Vladimir Borțun e cercetător la Universitatea Oxford și la Goldsmiths University of London Foto: Arhivă personală

„Este într-un fel ceea ce în engleză se numește self-fulfilling prophecy (profeția care se autoîmplinește sau profeție autoîmplinită). E ca și cum tu accelerezi exact lucrul pe care încerci să-l eviți. Tu pregătești terenul pentru ceea ce vrei să eviți. Vrei să eviți războiul pregătindu-te de război. Ideea asta că cel mai bun mod de a asigura pacea e să te pregătești de război e o tâmpenie. Nu faci decât să garantezi venirea războiului dacă te pregătești de război”, subliniază Vlad Borțun.

Mitul războiului inevitabil și lecția istoriei

Invocând contextul dinaintea Primului Război Mondial, Vlad Borțun arată cum escaladarea simetrică a înarmării a împins taberele spre o logică a confruntării directe. Atunci când fiecare parte se înarmează pentru a preveni un atac, tensiunea acumulată poate face războiul să pară inevitabil.

„Să ne aducem aminte puțin, dacă tot folosim istoria ca ghid, cum sugerează mulți: «Uită-te la istoria Rusiei, mereu a avut ambiții de astea expansioniste». Bun, să ne uităm la Primul Război Mondial și la anii premergători Primului Război Mondial, în care a fost această cursă a înarmării de ambele părți și această escaladare a înarmării, care practic a ajuns într-un punct în care războiul devenise inevitabil”, spune Vlad Borțun.

El adaugă însă că istoria nu poate fi aplicată mecanic fără a verifica dacă există astăzi aceleași nevoi obiective de expansiune. Politologul întreabă direct dacă Rusia are o nevoie structurală de extindere similară celei care a împins Germania spre război.

„Tocmai pentru că crease această logică reciprocă în care fiecare tabără se înarma tot mai mult pentru a preveni atacul celeilalte și până la urmă au ajuns într-un punct în care trebuia să se și lupte dacă tot ajunseseră. Sigur că nu ăla a fost motivul principal. Motivul principal a fost expansionismul Germaniei, care avea nevoie să se extindă teritorial, economic și geopolitic, dar tocmai: avem Rusia în situația asta? Are Rusia o nevoie obiectivă de a se extinde economic, militar și geopolitic? Nu am văzut până acum un argument în sensul ăsta. Deci, unu la mână, efortul ăsta pentru militarizare nu face decât să facă războiul un scenariu și mai probabil să se întâmple”, declară Vlad Borțun.

Ce poate și ce vrea Rusia, de fapt

Condamnând ferm invazia Rusiei în Ucraina, Vlad Borțun pune însă sub semnul întrebării capacitatea Moscovei de a deschide alte fronturi majore în Europa. El pornește de la evoluția de pe frontul ucrainean, unde războiul durează de aproape cinci ani.

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„Să fie clar: invazia Rusiei în Ucraina e greșită, e ilegitimă, e criminală, este de condamnat 100%, nu există chiar niciun dubiu și nicio discuție aici. Întrebarea este dacă Rusia are capacitatea economică și militară de a extinde războiul, de a deschide alte fronturi de bătălie în Europa, în condițiile în care de aproape cinci ani încoace nu e în stare să câștige războiul cu Ucraina”, afirmă Vlad Borțun.

În viziunea sa, dificultățile Rusiei de a-și consolida controlul chiar și asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei fac greu de crezut o extindere rapidă a conflictului împotriva armatelor europene sau a NATO. Politologul cere prudență în fața proiecțiilor alarmiste.

„Vedem că Rusia menține tot mai greu controlul asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei. De cinci ani încoace se chinuie să-și mențină controlul acolo. Și noi ne așteptăm ca Rusia să poată să deschidă multiple fronturi împotriva armatelor europene, împotriva NATO până la urmă”, remarcă Vlad Borțun.

Dincolo de frontul din Ucraina, el semnalează o contradicție recurentă în discursul public, în care Rusia este descrisă simultan ca slabă și ca o amenințare copleșitoare. Această oscilație, spune Borțun, ține de o disonanță cognitivă care îngreunează o analiză sobră.

„Portretizarea dușmanului ca fiind prea puternic și prea slab în același timp este o disonanță cognitivă. Eu nu spun că nu există acest pericol. Atenție, eu nu spun asta. Eu spun însă că nu avem o analiză riguroasă și concretă pe date care să susțină ideea acestui pericol iminent, existențial, pe care îl reprezintă Rusia asupra Europei”, consideră Vlad Borțun.

Politologul insistă că nu neagă existența riscurilor, dar cere ca dezbaterea să se bazeze pe fapte și dovezi empirice, nu pe panică morală sau pe simple analogii istorice. Pentru el, trecutul nu poate ține loc de evaluare a situației actuale.

„Nu spun că nu există un pericol, dar spun în schimb așa: haideți să avem o dezbatere publică deschisă, calmă, rațională, pe date, pe dovezi empirice. Nu să discutăm doar pe propagandă, nu pe panică morală, nu pe precedente istorice, că pentru unii e de ajuns că Rusia a făcut asta în trecut ca să fie bază suficientă pentru a crede că o face și acuma. Nu, istoria ne poate servi ca ghid, dar nu e suficient. Trebuie să ne uităm la situația actuală a Rusiei. Și să fim onești când ne răspundem la întrebarea dacă chiar poate Rusia să atace un continent întreg, mai ales că se chinuie cu o singură țară. De aici trebuie să pornească o analiză corectă și logică, nu pe teamă și propagandă”, explică Vlad Borțun.

Vladimir Borțun ridică întrebări despre resursele economice și militare reale ale Moscovei, precum și despre miza relațiilor cu Europa. El amintește că piața europeană a reprezentat principala destinație pentru gazul rusesc înainte de război. Asta înseamnă că Rusia ar fi mai degrabă interesată să facă afaceri cu continentul, nu să-l cucerească, mai ales că nu ar avea nici forța, nici resursele și nici capacitate să-și păstreze eventualele cuceriri.

„Propun să pornim de o analiză serioasă și să vedem și care-i situația ei economică? Are oare Rusia resursele necesare pentru a extinde războiul cu întreaga Europă? Doi la mână, are resursele militare necesare în acest sens, nu doar cele economice? Trei la mână, are interesul de a-și strica pe ani de zile viitorul relațiilor cu Europa și cu întreaga lume? Sau Rusia ar dori o reluare a relațiilor cu Europa pentru că era principala piață de desfacere pentru gazul rusesc înainte de începerea războiului?”, se întreabă retoric Vlad Borțun.

El trece apoi la interesele geopolitice și economice profunde. Întrebarea care ar trebui să se pună aici este, spune el, ce câștig real ar obține Moscova din cucerirea unor teritorii europene. Borțun compară această logică cu nevoile economice și demografice ale Germaniei naziste și arată că economia rusă, susținută în bună măsură de China, funcționează sub presiunea războiului.

„Ar trebui, tot ca punct de plecare al analizei, să se formuleze corect câteva întrebări. Care este interesul geopolitic al Rusiei? De ce ar vrea Rusia să cucerească părți din Europa? Ca să facă ce cu ele, presupunând că le-ar cuceri? Chiar are Rusia o economie atât de puternică, un capitalism monopolist atât de puternic încât are nevoie să cucerească noi piețe de desfacere? Are nevoie să cucerească noi teritorii cu resurse naturale și cu populație pe care s-o încorporeze ca forță de muncă, cum a făcut Germania hitleristă în al Doilea Război Mondial? Pentru că se spune că are o economie suferindă. Atunci cum ar putea întreține și administra cuceririle pe care zic unii că le-ar face”, mai spune Vlad Borțun.

Încheind această parte a argumentației, politologul leagă evaluarea economică de necesitatea de a dovedi atât capacitatea, cât și interesul real al Rusiei de a deschide noi fronturi. El respinge ideea că un stat intră în război fără o nevoie concretă și critică retorica ofensivă.

„Tot în cadrul acestei analize, ar trebui să ni se răspundă dacă Rusia are o economie atât de puternică pentru a face cuceriri. Sau este economia rusească o economie de război care abia face față, care a fost practic salvată de China, care îi cumpără gazul pe care Europa nu-l mai cumpără? Deci, ce analiză avem noi a economiei rusești care să ne indice că Putin se poate baza pe ea și poate să mai deschidă fronturi de război. Și doi la mână, chiar are interesul s-o facă?”, arată Vlad Borțun.

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Borțun subliniază că pornirea unui război implică costuri uriașe și rațiuni pragmatice, nu doar dorința abstractă de cucerire. În opinia sa, comentatorii care cer escaladarea sau chiar un atac preventiv nu au demonstrat aceste motivații.

„O țară, oricare ar fi ea, nu pleacă la război așa doar pentru că vrea să cucerească. Este o naivitate, e de un simplism extraordinar analiza asta. Trebuie să ne întrebăm: de ce are nevoie țara respectivă din punct de vedere economic, militar și geopolitic ca să plece la război? Sunt niște motive concrete pentru care un stat pleacă la război și începe un război cu toate costurile pe care le presupune acest lucru. Ori aceste motive, care ar fi motivațiile concrete ale Rusiei, n-au fost identificate de niciunul dintre acești analiști și comentatori care susțin efortul de militarizare, care ne îndeamnă să plecăm la război, nici măcar să nu așteptăm Rusia să ne atace, ci să atacăm noi Rusia”, conchide Vlad Borțun.

Când militarizarea hrănește extrema dreaptă

Al doilea mare pericol al susținerii necondiționate, fără a fi trecută prin filtrul gândirii și necritice a militarizării, în viziunea lui Vlad Borțun, ține de politica internă și de modul în care nemulțumirea socială este confiscată de forțele radicale. Când partidele de mainstream susțin pe linie înarmarea, spațiul opoziției antirăzboi riscă să fie ocupat de extrema dreaptă.

„Oamenii nu vor război, se vede asta în sondajele făcute în toată Europa. Și atunci, tocmai pentru că oamenii nu vor război, dacă tot mainstream-ul politic susține efortul de militarizare, cine va rămâne drept opoziția la sistem care nu vrea militarizare, care nu vrea război? Vă spun eu, e extrema dreaptă. Ei vor fi cei care vor spune: «Nu, nu vrem». Ei vor fi cei care vor capta nemulțumirea oamenilor și vor poza drept alternativa la mainstream-ul care vrea război. Și nu ar trebui să surprindă că deja se întâmplă acest lucru, iar aceste partide capitalizează foarte bine nemulțumirile oamenilor și știu să le confiște și să își arate susținerea față de ei”, afirmă Vlad Borțun.

Politologul susține că acest mecanism se vede deja în sondajele din România și că se extinde tot mai mult în alte state europene. Din perspectiva sa, promovarea fără rezerve a militarizării ajunge să întărească exact forțele pe care criticii ei spun că vor să le oprească.

„Și se întâmplă deja în România. Vedem că AUR, din punctul meu de vedere, stă atât de bine în sondaje și pentru că sunt percepuți drept această alternativă la mainstream-ul politic care vrea înarmare, militarizare și să se pregătească de război. Și asta se întâmplă deja de mult și în alte țări din Europa. Deci aceiași oameni care avertizează cu privire la pericolul extremei drepte prin susținerea aceasta necondiționată și necritică pentru militarizare nu fac decât să arunce tot mai mulți oameni în brațele extremei drepte”, conchide Vlad Borțun.