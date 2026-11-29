Șapte organizații ale societății civile organizează, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, Marșul Unirii, o manifestație prin care vor să promoveze unirea Republicii Moldova cu România și să transmită un mesaj împotriva folosirii simbolurilor naționale în scopuri politice. Organizatorii îi critică pe George Simion, Diana Șoșoacă, Călin Georgescu și AUR, pe care îi acuză că încearcă să monopolizeze simbolurile și sărbătorile naționale.

Paarada Alba Iulia de 1 Decembrie Foto: arhivă, adevărul

Evenimentul este programat marți, 1 decembrie 2026, între orele 08:30 și 10:30, și este prezentat de organizatori drept o manifestare civică, independentă de partidele politice, deschisă tuturor celor care susțin idealul Unirii și respectă simbolurile naționale.

„Ziua Națională este despre unitate, nu despre dezbinare. Despre România, nu despre partide și lideri politici. Respingem încercările repetate ale lui George Simion, Dianei Șoșoacă, lui Călin Georgescu și ale AUR de a monopoliza simbolurile și sărbătorile naționale. Tricolorul, Unirea și patriotismul nu aparțin niciunui partid și niciunui politician. Ele ne aparțin tuturor”, transmit organizatorii.

Aceștia susțin că există o societate civilă patriotică, democratică și europeană, care își exprimă atașamentul față de România fără a cultiva ura și fără a transforma simbolurile naționale în instrumente politice.

Unirea Republicii Moldova cu România, proiect de țară

Prin marșul de la Alba Iulia, participanții vor să readucă în atenție idealul unirii Republicii Moldova cu România, pe care îl consideră un proiect de țară. Organizatorii amintesc că Basarabia a fost prima provincie istorică românească ce s-a unit cu Patria-Mamă în 1918.

Totodată, manifestația va include un moment de comemorare a lui Ion Arion, considerat martir al Marii Uniri.

Marșul va porni de la Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan și va continua pe traseul Poarta a III-a –strada Mihai Viteazul- axa principală est–vest a Cetății – Catedrala Încoronării – Piața Tricolorului – Monumentul Unirii.

Participanții sunt invitați să vină cu drapelul României, steagul Uniunii Europene și mesaje dedicate Unirii, fără însemne de partid.

„Nu huiduim. Nu provocăm scandaluri. Nu confiscăm sărbătoarea națională. Sărbătorim România și susținem Unirea, împreună, civilizat și demn. Ne luăm Tricolorul înapoi! Pentru că România este a tuturor românilor”, este mesajul transmis de organizatori.

Marșul este organizat de Asociația Lupii Tricolori, Fundația Iuliu Maniu – Ion Mihalache, Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, Asociația Obștească Credință Patriei, Grupul de Inițiativă Civică Dreptate, Unitate și Responsabilitate (DUR), Liga Studențească Pașopt și Perspectiva Unionistă.