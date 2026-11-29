Cinci persoane au fost rănite într-un accident produs duminică seară pe Drumul Expres 12, în apropierea localității Optași, județul Olt. Circulația a fost oprită pe ambele sensuri, iar traficul a fost deviat pe DN 65, prin Albota.

Accident pe Drumul Expres Foto: ISU Argeș

Două autoturisme și o autoutilitară încărcată cu lemne au fost implicate, duminică seară, într-un accident la kilometrul 80 al Drumului Expres Craiova–Pitești, în apropierea localității Optași, din județul Olt, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Cinci persoane au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, a transmis Infotrafic.

În urma accidentului, circulația a fost oprită complet, iar traficul a fost deviat pe DN 65, prin localitatea Albota. Polițiștii rutieri estimau reluarea normală a circulației după ora 19:30.

La locul accidentului au intervenit pompieri din județele Argeș și Olt. Potrivit ISU Argeș, echipajele medicale argeșene au preluat două victime, ambele conștiente.

Una dintre cele două persoane avea zgârieturi la mâini și la picioare, iar cealaltă prezenta un traumatism la față și acuza dureri lombare, a precizat ISU Argeș.