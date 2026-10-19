 Medicul lui Trump trebuie să fie permanent la cel mult trei minute distanță. Ce dezvăluie un nou raport | adevarul.ro
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Medicul lui Trump trebuie să fie permanent la cel mult trei minute distanță. Ce dezvăluie un nou raport

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Medicul personal al președintelui american Donald Trump trebuie să se afle în permanență la cel mult trei minute distanță de acesta. Măsura face parte din protocolul medical aplicat liderului de la Casa Albă, în vârstă de 80 de ani, care a primit evaluări medicale extrem de favorabile, deși a recunoscut că nu respectă întotdeauna recomandările medicilor.

Președintele Donald Trump
Președintele Donald Trump Foto: AFP

Dr. Sean Barbabella, căpitan de marină în vârstă de 56 de ani, este responsabil de evaluarea stării de sănătate a lui Trump și de redactarea rapoartelor medicale oficiale. Înainte de a ajunge la Casa Albă, medicul a servit în Afganistan.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, personalul medical trebuie să fie pregătit să intervină rapid în cazul unei urgențe. Prezența permanentă a medicilor în apropierea președintelui este o procedură standard, însă fostul medic al Casei Albe Jeffrey Kuhlman a explicat că, în cazul unor foști președinți, un medic și o asistentă specializată în îngrijiri critice erau menținuți la o distanță de cel mult două minute, potrivit Independent.

Raport medical favorabil: vârsta cardiacă a lui Trump, cu 14 ani mai mică

Într-un raport publicat în mai 2026, Sean Barbabella a descris starea de sănătate a președintelui în termeni extrem de favorabili. Potrivit medicului, o electrocardiogramă analizată cu ajutorul inteligenței artificiale a estimat că vârsta cardiacă a lui Trump este cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa reală.

„Președintele Trump se află într-o stare excelentă de sănătate, demonstrând o funcționare foarte bună a sistemelor cardiac, pulmonar și neurologic, precum și o condiție fizică generală excelentă”, a scris medicul.

Acesta a precizat că programul solicitant al președintelui, care include întâlniri la nivel înalt, evenimente publice și activitate fizică regulată, contribuie la starea sa generală de bine.

„Performanțele cognitive și fizice sunt excelente. Este pe deplin apt să îndeplinească toate atribuțiile care îi revin în calitate de comandant suprem al forțelor armate și șef al statului”, a mai transmis Barbabella.

Cu toate acestea, medicul i-a recomandat lui Trump să slăbească, să își schimbe alimentația, să facă mai multă mișcare și să reducă doza de aspirină pe care o ia zilnic.

Trump recunoaște că nu respectă recomandările medicilor

Președintele american a recunoscut recent, în timpul unui miting organizat în Ohio, că nu urmează întotdeauna sfaturile medicilor în ceea ce privește administrarea aspirinei.

„Iau o aspirină pe zi. Nu știu dacă funcționează, dar am nevoie de ea din punct de vedere psihologic. Mi-au spus: «Domnule, nu aveți nevoie de așa ceva!»”, le-a povestit Trump susținătorilor săi.

„Le-am răspuns: «Faceți-mi o favoare, mă descurc bine de 35 de ani. Lăsați-mă în pace»”, a adăugat președintele.

Fostul medic al lui Trump a recunoscut că președintele și-a dictat evaluarea medicală

Nu este prima dată când rapoartele medicale despre Donald Trump atrag atenția prin formulările elogioase.

În 2015, Harold Bornstein, medicul care l-a îngrijit pe Trump timp de mai multe decenii, a publicat o scrisoare în care afirma că forța fizică și rezistența acestuia erau extraordinare și că urma să fie „cel mai sănătos om ales vreodată în funcția de președinte”.

În 2018, Bornstein a declarat pentru CNN că Trump dictase întregul document.

„El a dictat toată scrisoarea. Eu nu am scris acea scrisoare, pur și simplu am inventat lucrurile pe măsură ce scriam”, a afirmat fostul medic, care a murit în 2021.

Potrivit The Independent, persoanele familiarizate cu activitatea actualului medic al președintelui au declarat că, în timpul consultațiilor, membrii personalului părăsesc de regulă încăperea. Sean Barbabella ar avea un stil de comunicare direct și discret.

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