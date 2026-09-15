Trump are probleme: democrații s-au desprins de republicani în sondaje înaintea alegerilor intermediare pentru Congres

Popularitatea președintelui american Donald Trump a crescut față de minimul istoric înregistrat anterior, însă tot mai mulți americani își exprimă sprijinul pentru trecerea controlului Congresului SUA către democrați. Datele provin dintr-un sondaj Reuters/Ipsos, realizat după primul congres din istorie al Partidului Republican organizat înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, desfășurat săptămâna trecută.

Donald Trump în Congres/FOTO:Profimedia

Sondajul, derulat pe parcursul a patru zile, arată că 63% dintre americani, printre care patru din zece republicani și nouă din zece democrați, nu susțin propunerea făcută de Trump în cadrul discursului de la congres. Președintele a promis o plată de 5.000 de dolari pentru fiecare american, în cazul în care republicanii vor păstra controlul Congresului în urma alegerilor din noiembrie.

La sondaj au participat 1.143 de americani din întreaga țară, marja de eroare fiind de aproximativ trei puncte procentuale în ambele direcții.

Aproximativ 35% dintre americani aprobă modul în care Trump își exercită mandatul de președinte, procent ușor mai mare decât cel de 33% înregistrat în sondajul Reuters/Ipsos realizat între 28 și 31 august, care marcase cel mai scăzut nivel de susținere din întreaga sa carieră politică.

Popularitatea lui Trump este în scădere încă din februarie, de când acesta a declanșat conflictul cu Iranul, care a perturbat livrările de petrol din Orientul Mijlociu și a împins prețurile la carburanți aproape de niveluri record, afectând bugetele gospodăriilor americane.

Alegătorii au acordat democraților un avantaj ușor și în privința administrării economiei

De la începutul conflictului, republicanii apropiați lui Trump au pierdut, de asemenea, o parte din sprijinul electoral, iar în ultimele săptămâni au cedat avantajul de care se bucurau de mai mulți ani în fața democraților în privința politicii economice.

Întrebați cu ce partid ar vota dacă alegerile pentru Congres ar avea loc astăzi, 44% dintre respondenți au ales democrații, iar 37% republicanii.

Diferența de șapte puncte procentuale este cea mai mare înregistrată de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Alegătorii au acordat democraților un avantaj ușor și în privința administrării economiei: 38% îi consideră mai buni în acest domeniu, față de 37% care preferă republicanii.

Democrații au obținut acest avantaj începând din vară, pentru prima dată în aproximativ un deceniu.

Proiectele de construcții derulate de Trump la Washington, printre care ridicarea unei săli de bal pentru Casa Albă, au polarizat puternic opinia publică americană, atitudinile fiind clar împărțite pe criterii partizane.

Dintre democrații chestionați, 91% s-au declarat împotriva acestor planuri, în timp ce, în rândul republicanilor, aproximativ unul din patru nu le susține.

Circa două treimi dintre americani, inclusiv jumătate dintre republicani, consideră că aceste proiecte de construcții nu reprezintă o prioritate.