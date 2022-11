Alegeri legislative în SUA, cu valoare de referendum pentru Biden și Trump

Organizat la doi ani după alegerile prezidenţiale, acest scrutin este de fapt transformat într-un referendum asupra ocupantului Casei Albe, dar de data aceasta și asupra viitorului prezidențial al lui Donald Trump.

Americanii votează pe 8 noiembrie în cadrul alegerilor cunoscute ca „la jumătatea mandatului“. La fiecare doi ani, toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor a SUA sunt puse în joc. În Senat, care are 100 de membri aleşi, mandatele durează şase ani. Mai mult de o treime vor fi reînnoite pe 8 noiembrie: 35 de locuri. Noii aleşi îşi vor începe mandatul pe 3 ianuarie 2023. De asemenea, americanii vor alege o parte din guvernatori şi o serie întreagă de aleşi locali, care decid politicile din statul lor privind avortul, reglementările de mediu şi aşa mai departe.

Ce este în joc?

Impactul acestor alegeri ar putea fi decisiv în toată ţara. Joe Biden îi imploră pe americani să-i încredinţeze majorităţi suficiente pentru a ocoli regulile parlamentare care în prezent îl împiedică să legalizeze avortul la nivel naţional sau să interzică puştile de asalt. „Americanii sunt cei care aleg“, a spus preşedintele într-un discurs recent. Avortul, armele, sistemul de sănătate, sunt toate „pe buletinul de vot“, a subliniat el. La rândul lor, republicanii promit să ducă o luptă acerbă împotriva inflaţiei şi a crizei opiaceelor şi să-şi continue ofensiva împotriva sportivilor transgender. Candidaţii „Grand Old Party“ au promis, de asemenea, că vor lansa o serie de anchete parlamentare asupra lui Joe Biden, a consilierului său pentru pandemie Anthony Fauci şi a ministrului justiţiei, Merrick Garland, dacă vor obţine majoritatea în Camera reprezentanţilor. Totodată, ei plănuiesc să pună capăt activităţii comisiei care investighează atacul asupra Congresului SUA desfăşurat de susţinători ai lui Donald Trump.

Ce spun sondajele?

Potrivit celor mai recente sondaje de opinie, opoziţia republicană are şanse mari de a obţine în plus cel puţin 10 până la 20 de locuri în camera inferioară - suficient pentru a-şi asigura o majoritate. Sondajele sunt mai amestecate în ceea ce priveşte soarta Senatului, unde democraţii speră să-şi păstreze majoritatea.

Dublu referendum

Deşi numele lui Joe Biden sau Donald Trump nu apar pe buletinele de vot, mulţi americani văd aceste alegeri ca pe un referendum asupra preşedintelui. Dar aceste alegeri sunt şi un adevărat test pentru viitorul politic al lui Donald Trump, care s-a implicat intens în campanie, organizând mitinguri în toată ţara. Pentru cei doi, care au în vedere o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2024, rezultatul „midterms“ ar putea fi un moment decisiv, oprind avântul unuia dintre ei sau, dimpotrivă, accelerându-l pe al celuilalt. De cele mai multe ori, la alegerile de la mijlocul mandatului partidul preşedintelui pierde locuri în Congres, în timp ce adversarii politici ai partidului din care provine preşedintele câştigă controlul uneia sau chiar al ambelor camere ale Congresului.

Aşa s-a întâmplat în 2006, în mandatul preşedintelui republican George W. Bush, aşa a păţit şi preşedintele democrat Barack Obama, când la alegerile din 2010 partidul său a pierdut nu mai puţin de 63 de locuri în Cameră, în timp ce în 2018, după doi ani de preşedinţie ai lui Donald Trump, Partidul Republican a cedat 41 de locuri în Camera Reprezentanţilor în favoarea democraţilor. În toate cele trei cazuri, controlul asupra Camerei s-a schimbat.

Acum, la alegerile din 2022, republicanii trebuie să câştige doar cinci locuri în plus pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanţilor, în timp ce la Senat locurile erau deja împărţite şi în actuala legislatură aproape în mod egal. Practic, republicanii trebuie să câştige acum doar un mandat în plus pentru a prelua controlul Senatului american. Împărţit în prezent 50-50 între democraţi şi republicani, vicepreşedinta Kamala Harris este cea care are votul de departajare la Senat.

Republicanii vor accepta rezultatele

Candidaţii republicani în alegerile americane de la jumătate de mandat vor accepta rezultatele scrutinelor - indiferent dacă obţin victorii sau sunt înfrânţi - dă asigurări preşedinta Partidului Republican, Ronna McDaniel, în contextul în care un val de contestare condus de către fostul preşedinte Donald Trump ameninţă să perturbe rezultatele scrutinului, relatează AFP.

Preşedinta Partidului Republican contrazice astfel un număr de declaraţii ale unor lideri apropiaţi campionului lor Donald Trump, care nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020.

Șase state de urmărit

Şase state se vor afla în centrul alegerilor intermediare pentru Congres de marţi, 8 noiembrie, din Statele Unite: cele cinci pe care preşedintele Joe Biden „le-a întors” în 2020 faţă de votul la prezidenţialele din 2016 - Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin - plus Nevada, scrie CNN. Toate aceste state au curse electorale extrem de strânse, care vor determina controlul Senatului, al Camerei şi al guvernelor locale. Ceea ce se va întâmpla în aceste state va avea un impact asupra unor chestiuni precum dreptul la avort, politica economică, educaţia şi criza climatică - şi nu doar în interiorul graniţelor lor, ci în întreaga ţară.