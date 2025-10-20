search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Trump a sistat ajutorul SUA pentru Columbia, acuzându-l pe președinte că este un „baron al drogurilor"

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia. El l-a acuzat pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu acționează pentru a combate producţia şi traficul de droguri şi că este el însuşi un „baron al drogurilor”, relatează agenţiile internaționale de presă.

„Începând de astăzi, aceste plăţi sau orice altă formă de plăţi ori alte ajutoare, nu vor mai fi efectuate” către Columbia, a scris Donald Trump, cu majuscule, pe platforma sa Truth Social.

Preşedintele columbian Gustavo Petro „nu face nimic pentru a opri” producţia de droguri, a continuat Trump, care l-a acuzat pe omologul său columbian că el însuşi ar fi  un „baron al drogurilor care încurajează producţia masivă de narcotice” în ţara sa.

Columbia este ţara sud-americană care primeşte cel mai substanţial ajutor financiar din partea SUA, conform datelor guvernului american. 740 de milioane de dolari a primit această țară în 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile date complete. Jumătate din aceste fonduri au fost alocate luptei împotriva drogurilor, iar restul programelor umanitare şi alimentare, printre altele.

Până în luna septembrie, Columbia a fost considerată de SUA ca numărându-se printre ceo 20 de parteneri ai săi în combaterea producţiei şi traficului de droguri, statut care o făcea eligibilă pentru ajutoare financiare semnificative. Casa Albă i-a revocat acest statut, invocând producţia „record” de cocaină şi „încercări eşuate” de negocieri cu „grupuri narco-teroriste”.

Columbia este principalul producător mondial de cocaină, care a înregistrat o producție-record de circa 2.600 de tone în 2023, cu 53% mai mare faţă de cea din anul precedent, potrivit ONU.

Țara din America de Sud care se confruntă de peste 50 ani cu un război civil între gherile, traficanţi de droguri şi forţele guvernamentale.

Preşedintele Gustavo Petro a încercat să reia negocierile de pace cu majoritatea grupurilor armate ce se finanțează din traficul de droguri, la şase ani după acordul istoric de dezarmare a fostei grupări de gherilă FARC. Majoritatea acestor tentative au eşuat până acum sau sunt în impas.

Tensiuni între SUA și Columbia

Reacţionând la anunţul lui Trump privind oprirea ajutorului financiar, Gustavo Petro i-a reproşat omologului său american că „se înşală” dacă-l consideră „un lider al traficanţilor de droguri”, afirmând că, dimpotrivă, de-a lungul carierei sale a acționat pentru a denunţa mafia drogurilor.

La câteva ore după anunțul președintelui SUA, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat un nou atac american asupra unei nave care transporta „cantități substanțiale de narcotice”.

El a spus că nava este asociată cu un grup rebel columbian - Armata de Eliberare Națională sau ELN - care se află în conflict cu guvernul lui Petro.

„Să promovezi pacea în Columbia nu înseamnă să fii traficant de droguri”, a scris Petro. El a sugerat că Trump este indus în eroare de consilierii săi, s-a descris drept „principalul dușman” al drogurilor din țara sa și a spus că Trump este „nepoliticos și dovedește ignoranță față de Columbia”.

Ministerul columbian de Externe a catalogat declarația lui Trump drept o „amenințare directă la adresa suveranității naționale prin propunerea unei intervenții ilegale pe teritoriul columbian”. Ministrul Apărării, Pedro Sánchez, a declarat reporterilor că țara „și-a folosit toată capacitatea și a pierdut bărbați și femei în lupta împotriva traficului de droguri”.

SUA

