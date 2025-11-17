Washingtonul mai face un pas căte atacarea Venezuelei. Ce a spune Marco Rubio despre președintele Maduro. „Nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei”

Departamentul de Stat al SUA va desemna luna aceasta gruparea Cartel de los Soles – despre care Washingtonul susţine că este condusă de preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi alţi oficiali de rang înalt – drept organizaţie teroristă străină (FTO), a anunţat duminică secretarul de stat Marco Rubio, notează CNN.

„Nici Maduro, nici acoliţii săi nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei”, a transmis Departamentul de Stat. „Cartel de los Soles, împreună cu alte FTO desemnate, inclusiv Tren de Aragua şi cartelul Sinaloa, sunt responsabile pentru violenţe teroriste în emisfera noastră şi pentru traficul de droguri către Statele Unite şi Europa.”

Desemnarea, care intră în vigoare pe 24 noiembrie, vine în contextul în care SUA şi-au intensificat prezenţa militară în Caraibe, inclusiv prin trimiterea celui mai mare portavion din lume duminică. Tensiunile dintre preşedintele american Donald Trump şi Maduro au crescut, forţele americane vizând operaţiuni de trafic de droguri, inclusiv un al 21-lea atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de contrabandă în weekend.

Trump a sugerat că desemnarea cartelului ca organizaţie teroristă străină ar permite armatei americane să lovească activele şi infrastructura lui Maduro din Venezuela.

„Ne permite să facem asta, dar nu am spus că o vom face”, a declarat preşedintele. „Am putea avea unele discuţii cu Maduro şi vom vedea ce se va întâmpla. Ei ar vrea să vorbească”, a adăugat el, fără alte detalii.

Deşi vineri sugerase că a luat o decizie privind eventuale acţiuni militare în Venezuela, Trump a adoptat duminică o poziţie rezervată. El a afirmat şi că nu consideră necesară autorizarea Congresului pentru posibile operaţiuni în interiorul Venezuelei, deşi ar prefera să informeze parlamentarii „fără ca ei să aibă un cuvânt de spus”.

„Oprirea traficanţilor de droguri nu necesită aprobarea lor. Dar cred că este bine să îi ţinem la curent”, a spus el.

Potrivit experților citați de CNN, legalitatea atacurilor asupra ambarcațiunilor este pusă sub semnul întrebării, având în vedere că Washingtonul nu a declarat război Venezuelei. Desemnarea ca organizație teroristă străină permite impunerea de sancțiuni, dar nu autorizează explicit folosirea forței armate.

Totuşi, statutul FTO este una dintre cele mai severe măsuri de contraterorism ale Departamentului de Stat. Cetăţenii americani nu pot oferi sprijin material unei astfel de organizaţii, iar membrii şi reprezentanţii ei sunt interzişi în SUA. Congresul are şapte zile pentru a contesta decizia, în lipsa unei acţiuni aceasta intrând automat în vigoare.

Într-o declaraţie anterioară, Rubio a afirmat că desemnarea FTO permite Statelor Unite „să vizeze aceste grupări”. „Trebuie tratate ca organizaţii teroriste armate, nu doar ca reţele de traficanţi de droguri”, a spus el.

Anunţul Departamentului de Stat vine după ce, în iulie, Departamentul Trezoreriei a sancţionat Cartel de los Soles, catalogându-l drept „Organizaţie Teroristă Globală Special Desemnată” şi acuzându-l că a oferit sprijin cartelurilor Tren de Aragua şi Sinaloa. Denumirea cartelului provine de la insignele cu soare purtate pe uniformele ofiţerilor militari venezueleni.

În august, procurorul general Pam Bondi a anunţat o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea lui Maduro pentru a fi judecat în SUA pentru acuzaţii de trafic de droguri – acuzaţii pentru care nu a prezentat dovezi concludente. Caracas a respins ferm toate afirmaţiile.

„Cartel de los Soles, în sine, nu există. Este o expresie jurnalistică folosită pentru a descrie implicarea unor autorităţi venezuelene în traficul de droguri”, a declarat anterior pentru CNN cercetătorul Phil Gunson de la International Crisis Group. Totuşi, el a precizat că există militari şi oficiali implicaţi în reţele de trafic.

„Cartelurile sunt aici – columbieni şi mexicani. Există transporturi de droguri pe fluviul Orinoco şi zboruri clandestine din Apure către America Centrală. Toate acestea nu ar fi posibile fără implicare de la nivel înalt”, a mai spus Gunson.