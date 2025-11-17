search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Washingtonul mai face un pas căte atacarea Venezuelei. Ce a spune Marco Rubio despre președintele Maduro. „Nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei”

0
0
Publicat:

Departamentul de Stat al SUA va desemna luna aceasta gruparea Cartel de los Soles – despre care Washingtonul susţine că este condusă de preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi alţi oficiali de rang înalt – drept organizaţie teroristă străină (FTO), a anunţat duminică secretarul de stat Marco Rubio, notează CNN. 

Secretarul de stat Marco Rubio. FOTO: X
Secretarul de stat Marco Rubio. FOTO: X

„Nici Maduro, nici acoliţii săi nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei”, a transmis Departamentul de Stat. „Cartel de los Soles, împreună cu alte FTO desemnate, inclusiv Tren de Aragua şi cartelul Sinaloa, sunt responsabile pentru violenţe teroriste în emisfera noastră şi pentru traficul de droguri către Statele Unite şi Europa.”

Desemnarea, care intră în vigoare pe 24 noiembrie, vine în contextul în care SUA şi-au intensificat prezenţa militară în Caraibe, inclusiv prin trimiterea celui mai mare portavion din lume duminică. Tensiunile dintre preşedintele american Donald Trump şi Maduro au crescut, forţele americane vizând operaţiuni de trafic de droguri, inclusiv un al 21-lea atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de contrabandă în weekend.

Trump a sugerat că desemnarea cartelului ca organizaţie teroristă străină ar permite armatei americane să lovească activele şi infrastructura lui Maduro din Venezuela.

„Ne permite să facem asta, dar nu am spus că o vom face”, a declarat preşedintele. „Am putea avea unele discuţii cu Maduro şi vom vedea ce se va întâmpla. Ei ar vrea să vorbească”, a adăugat el, fără alte detalii.

Deşi vineri sugerase că a luat o decizie privind eventuale acţiuni militare în Venezuela, Trump a adoptat duminică o poziţie rezervată. El a afirmat şi că nu consideră necesară autorizarea Congresului pentru posibile operaţiuni în interiorul Venezuelei, deşi ar prefera să informeze parlamentarii „fără ca ei să aibă un cuvânt de spus”.

„Oprirea traficanţilor de droguri nu necesită aprobarea lor. Dar cred că este bine să îi ţinem la curent”, a spus el.

Potrivit experților citați de CNN, legalitatea atacurilor asupra ambarcațiunilor este pusă sub semnul întrebării, având în vedere că Washingtonul nu a declarat război Venezuelei. Desemnarea ca organizație teroristă străină permite impunerea de sancțiuni, dar nu autorizează explicit folosirea forței armate.

Totuşi, statutul FTO este una dintre cele mai severe măsuri de contraterorism ale Departamentului de Stat. Cetăţenii americani nu pot oferi sprijin material unei astfel de organizaţii, iar membrii şi reprezentanţii ei sunt interzişi în SUA. Congresul are şapte zile pentru a contesta decizia, în lipsa unei acţiuni aceasta intrând automat în vigoare.

Într-o declaraţie anterioară, Rubio a afirmat că desemnarea FTO permite Statelor Unite „să vizeze aceste grupări”. „Trebuie tratate ca organizaţii teroriste armate, nu doar ca reţele de traficanţi de droguri”, a spus el.

Anunţul Departamentului de Stat vine după ce, în iulie, Departamentul Trezoreriei a sancţionat Cartel de los Soles, catalogându-l drept „Organizaţie Teroristă Globală Special Desemnată” şi acuzându-l că a oferit sprijin cartelurilor Tren de Aragua şi Sinaloa. Denumirea cartelului provine de la insignele cu soare purtate pe uniformele ofiţerilor militari venezueleni.

În august, procurorul general Pam Bondi a anunţat o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea lui Maduro pentru a fi judecat în SUA pentru acuzaţii de trafic de droguri – acuzaţii pentru care nu a prezentat dovezi concludente. Caracas a respins ferm toate afirmaţiile.

„Cartel de los Soles, în sine, nu există. Este o expresie jurnalistică folosită pentru a descrie implicarea unor autorităţi venezuelene în traficul de droguri”, a declarat anterior pentru CNN cercetătorul Phil Gunson de la International Crisis Group. Totuşi, el a precizat că există militari şi oficiali implicaţi în reţele de trafic.

„Cartelurile sunt aici – columbieni şi mexicani. Există transporturi de droguri pe fluviul Orinoco şi zboruri clandestine din Apure către America Centrală. Toate acestea nu ar fi posibile fără implicare de la nivel înalt”, a mai spus Gunson.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
gandul.ro
image
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
mediafax.ro
image
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Temperatura ideală în casă ca să previi înghețarea țevilor în zilele geroase
playtech.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Încă un medic a murit în gardă”. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă, după moartea Ștefaniei Szabo: „Sindromul Karoshi ucide în tăcere. Oare câți trebuie să mai moară?” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 17 noiembrie. Iarna se instalează în România. ANM anunță cât va mai fi cald
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor