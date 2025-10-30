Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace”

Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a „escaladat inutil” amenințarea nucleară, după ce acesta a decis reluarea testelor nucleare în SUA, pentru prima dată în ultimele trei decenii.

Organizația ICAN, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2017, a reacționat joi la anunțul făcut de Donald Trump privind reluarea testelor nucleare, după un moratoriu care a durat 33 de ani.

„Nu aceasta este modalitatea de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Melissa Parke, directorul executiv al ICAN, într-un comunicat citat de Agerpres. Ea a subliniat că decizia lui Trump reprezintă „o escaladare inutilă și nechibzuită a amenințării nucleare”.

„Ignoră daunele din ultimii 80 de ani”

Melissa Parke a avertizat că reluarea testelor ignoră „daunele continue pe care detonările nucleare le-au cauzat în ultimii 80 de ani” şi contrazice declarațiile anterioare ale lui Donald Trump, în care acesta susținuse că este necesară eliminarea armelor nucleare.

Directorul ICAN a îndemnat Statele Unite să „se alăture majorității țărilor lumii” care sprijină Tratatul privind interzicerea armelor nucleare, un acord internațional susținut de peste 120 de state.

Context internaţional tensionat

Anunţul lui Donald Trump, potrivit căruia a ordonat Pentagonului să înceapă imediat testarea arsenalului nuclear american, vine într-un moment de tensiune globală. Doar câteva zile înainte, preşedintele rus Vladimir Putin a supervizat de la Kremlin o serie de exerciţii terestre, maritime şi aeriene ale forţelor nucleare ale Rusiei.

Decizia lui Trump, spun experţii, ar putea alimenta o nouă cursă a înarmării nucleare şi slăbi eforturile internaţionale de denuclearizare.