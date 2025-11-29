search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime", anunță Donald Trump

Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 29 noiembrie, că spațiul aerian al Venezuelei și zonele din proximitatea acestuia trebuie tratate ca fiind „închise în întregime”, avertizare transmisă public pe platforma sa, Truth Social.

Președintele american Donald Trump. FOTO: Profimedia
„Către toate Liniile Aeriene, Piloţii, Traficanţii de Droguri şi Traficanţii de Persoane, vă rog consideraţi SPAŢIUL AERIAN DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”, a scris Trump pe rețeaua sa, folosind majuscule, lucru specific lui.

Avertismentul vine după ce, săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) a informat companiile aeriene americane despre o „situație potențial periculoasă” în timpul survolării Venezuelei, invocând o degradare accelerată a condițiilor de securitate și o intensificare a activităților militare în zonă, relatează Reuters.

Ca reacție la acest context tensionat, Venezuela a revocat licențele de operare pentru șase mari companii aeriene internaționale, care oricum își suspendaseră zborurile către Caracas după avertizarea transmisă de FAA.

De asemenea, Donald Trump a sugerat joi că Statele Unite se pregătesc să ia noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela, spunându-le militarilor, într-un apel de Ziua Recunoștinței, că operațiunile terestre vor începe curând.

