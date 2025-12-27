Deciziile Guvernului Bolojan care lovesc politicienii. Mai puțini bani pentru partide și aleși

În ciuda negocierilor îndelungate în coaliție, în unele cazuri chiar a opoziției interne, Executivul condus de Ilie Bolojan, instalat în iunie, a reușit în ultimele luni să ia măsuri care reduc bugetele politicienilor, de la parlamentari la liderii locali.

Între măsurile decise de Guvernul Bolojan în ultimele 6 luni, o serie de hotărâri afectează partidele aflate la guvernare și primarii sau chiar parlamentarii acestora. Unii politicieni vor fi nevoiți să își reducă cheltuielile în 2026, iar alții rămân cu promisiuni neîmplinite deja de câțiva ani.

Bani mai puțini pentru partide

Coaliția de guvernare a decis în ultima ședință între liderii partidelor scăderea sumelor primite de partide. Mai exact, subvențiile primite de formațiunile politice ar urma să fie reduse cu 10%.

Anterior, în iulie 2025, guvernul și-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, care prevedea, între altele, reducerea subvențiilor cu 40%, măsura urmând să se aplice în anul următor. „În anul 2026, subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 40% faţă de nivelul acordat în anul 2024”, prevedea inițiativa, care aducea totuși nivelul subvențiilor înapoi la nivelul sumelor obținute înainte de anul electoral 2024.

Pe ultima lună din an, partidele au primit 19.987.993 de lei, totalul pe anul în curs ridicându-se la 232.026.252 de lei, potrivit sumelor cumulate din rapoartele AEP.

Bugetele parlamentarilor, tăiate cu 10%

Sunt tăiate și sumele primite de aleșii din Legislativ pentru cabinetele parlamentare. În prezent, fiecare parlamentar beneficiază de o sumă forfetară de aproximativ 35.500 de lei pe lună. Suma primită de parlamentari pentru cabinetele lor va scădea cu 3.550 de lei. Astfel, aleșii vor rămâne cu aproape 32.000 de lei.

Salariul unui parlamentar se ridică la 18.720 de lei brut, adică 11.000 de lei net, iar în cazul funcțiilor de conducere acesta crește. Parlamentarii pot ocupa poziții de chestori, secretari, vicepreședinți, lideri de grup, președinți și vicepreședinți de comisii. În cazul președintelui Camerei Deputaților, salariul ajunge la peste 23.000 de lei brut.

Parlamentarii beneficiază și de alte sume destinate transportului, cazării sau diurnei, care se ridică la 2% din indemnizație.

Reforma administrației locale

Și o măsură pentru reforma administrației a fost agreată în coaliție la ultima ședință. O decizie privește reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a fi afectat nivelul salariilor de bază.

Anterior, liderii coaliției conveniseră, pentru administrația locală, o reducere cu 10% a posturilor total ocupate.

Liderii locali, din nou fără pensii speciale

O măsură care a venit tot odată cu pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare, în iulie, amână din nou pensiile speciale ale liderilor locali.

Potrivit unei ordonanțe din 2019, celor care au deținut funcțiile de primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene, începând cu 1992, li s-a acordat dreptul la o pensie specială. „Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară aflată în plată”, prevede ordonanța.

Plata a fost amânată încă din iulie, pentru 1 ianuarie 2027, mai devreme față de anii anteriori, însă este nevoie de o măsură definitivă, altfel România ar putea pierde aproape 900 de milioane de euro din PNRR.