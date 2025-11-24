search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

SUA vor lansa o nouă fază de operațiuni împotriva Venezuelei

0
0
Publicat:

Statele Unite se pregătesc să lanseze o nouă fază de operațiuni în Venezuela în următoarele zile, au declarat patru oficiali americani pentru Reuters , semnalând o presiune suplimentară din partea administrației Donald Trump asupra guvernului lui Nicolas Maduro.

Portavionul Gerald R. Ford, în coasta Venezuelei/FOTO:Arhiva
Portavionul Gerald R. Ford, în coasta Venezuelei/FOTO:Arhiva

Reuters nu a putut determina momentul exact sau amploarea noilor acțiuni sau dacă președintele Trump a luat o decizie finală. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni au circulat rapoarte despre o posibilă escaladare a operațiunilor, pe fondul unei prezențe militare americane tot mai mari în Caraibe și al unei deteriorări accentuate a relațiilor cu liderii de la Caracas.

Doi dintre oficiali au declarat că prima fază a noilor acțiuni împotriva lui Maduro va implica probabil operațiuni secrete. Toți patru au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Un reprezentant al administrației, comentând situația sâmbătă, nu a exclus nicio posibilă evoluție a evenimentelor legate de Venezuela.

„Președintele Trump este pregătit să folosească fiecare element al puterii americane pentru a opri fluxul de droguri în țara noastră și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”, a declarat oficialul.

Administrația Trump a analizat diverse opțiuni timp de luni de zile, invocând presupusul rol al lui Maduro în furnizarea către Statele Unite a drogurilor care au ucis americani. Maduro neagă orice implicare în traficul de droguri.

Doi oficiali au declarat pentru Reuters că printre opțiunile discutate se numără și o tentativă de răsturnare a lui Maduro.

Maduro, aflat la putere din 2013, spune că Trump încearcă să-l înlăture de la putere și că cetățenii și armata venezueleană se vor opune oricăror astfel de încercări.

Sâmbătă seară, liderul venezuelean a apărut la teatrul principal din Caracas pentru premiera unui serial de televiziune despre propria viață - în ajunul împlinirii a 63 de ani.

Consolidarea forțelor armate americane în Caraibe durează de luni de zile. Trump a aprobat deja operațiunile secrete ale CIA în Venezuela. Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri companiile aeriene majore cu privire la o „situație potențial periculoasă” atunci când survolează Venezuela și le-a îndemnat să dea dovadă de extremă prudență.

Trei companii aeriene internaționale au anulat sâmbătă zborurile din Venezuela, în urma avertismentului FAA.

Statele Unite au desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă străină

Statele Unite au desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă străină, din cauza presupusei sale implicări în traficul de droguri către Statele Unite. Administrația Trump îl acuză pe Maduro că conduce cartelul, o acuzație pe care acesta o neagă vehement.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat săptămâna trecută că o astfel de recunoaștere „deschide o gamă mult mai largă de opțiuni pentru Statele Unite”.

Trump a declarat anterior că acest statut ar permite Washingtonului să atace activele și infrastructura lui Maduro din Venezuela, deși, în același timp, nu a exclus posibilitatea negocierilor pentru o soluționare diplomatică.

Doi oficiali americani au confirmat că au loc contacte între Caracas și Washington. Nu se știe dacă acestea ar putea afecta calendarul sau amploarea operațiunilor viitoare.

Portavionul american Gerald R. Ford , cel mai mare din Marina SUA, a sosit în Marea Caraibelor pe 16 noiembrie cu un grup de atac. Cel puțin alte șapte nave de război, un submarin nuclear și avioane de vânătoare F-35 se află, de asemenea, în regiune.

Citește și: Pentagonul publică imagini cu al 21-lea atac al SUA asupra ambarcațiunilor suspectate de narco-terorism

Până acum, forțele americane din regiune s-au concentrat pe operațiuni antidrog, deși puterea de foc desfășurată acolo depășește cu mult nevoile unor astfel de misiuni. Din septembrie, armata americană a efectuat cel puțin 21 de atacuri asupra a ceea ce numește „narco-nave” în oceanele Caraibe și Pacific, ucigând cel puțin 83 de persoane.

Grupurile pentru drepturile omului au condamnat atacurile ca fiind ucideri extrajudiciare ilegale ale civililor, iar unii aliați ai SUA și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că Washingtonul ar putea încălca dreptul internațional.

În august, SUA au dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro, aceasta ajungând la 50 de milioane de dolari.

Armata venezueleană suferă de lipsă de pregătire, salarii mici și degradare tehnică. După cum a relatat Reuters, unii comandanți militari au fost nevoiți să negocieze cu producătorii locali de alimente pentru a furniza alimente soldaților din cauza golurilor de aprovizionare din partea guvernului.

Această realitate a forțat guvernul Maduro să ia în considerare strategii alternative în cazul unei invazii americane, inclusiv o trecere la rezistența de gherilă, pe care posturile de stat o numesc „rezistență prelungită”.

Această abordare presupune că unități militare mici, staționate în peste 280 de locații din întreaga țară, vor desfășura acțiuni de sabotaj și alte acțiuni de gherilă în cazul unei invazii.

Generalul rus acuzat că a orchestrat distrugerea barajului ucrainean de la Kahovka pregătește militari în Venezuela

Rusia își menține prezența militară în America Latină și își consolidează relațiile cu regimul lui Nicolás Maduro, susține șeful Direcției de Informații a Apărării (GUR), general-locotenentul Kirilo Budanov. Într-un interviu acordat publicației The War Zone și citat de serviciul de informații ucrainian, Budanov afirmă că Moscova are în prezent peste 120 de militari desfășurați în Venezuela.

Potrivit acestuia, contingentul este condus de general-colonelul Oleg Makarievici, șeful așa-numitei grupări „Ecuator” a Ministerului rus al Apărării. Makarievici, despre care GUR spune că a coordonat detonarea barajului de la Kahovka în 2023 – una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii – ar supraveghea acum instruirea forțelor de securitate venezuelene.

„Rolul lor este de consilieri militari și instructori. Se ocupă de pregătirea infanteriei, a unităților speciale, a operatorilor de drone, precum și de partea de informații și comunicații”, a declarat Budanov.

Contingent stabil, rotație constantă

Prezența militară rusă în Venezuela nu este nouă, iar rotațiile personalului continuă de ani de zile, explică șeful GUR. Nu este vorba, spune el, de o reacție la activitatea militară americană din regiune, ci de un instrument prin care Moscova își menține influența asupra țării sud-americane.

Makarievici și aproximativ 90 de militari ruși ar fi dislocați în Caracas, iar restul în facilități din Maracaibo, La Guaira și pe insula Aves.

În opinia lui Budanov, Rusia nu ar retrage contingentul nici în scenariul unei intervenții americane: „Moscova va încerca să folosească această prezență pentru a discuta direct cu Washingtonul și a crea presiune politică.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea casei din România unde a stat împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Se află în centrul orașului Pitești
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă consumul cu până la 25%
playtech.ro
image
„Nepregătit fizic și cu kilograme în plus!”. Vedeta FCSB-ului, pusă la zid după 1-1 cu Petrolul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Singurele tichete care se pot schimba în bani sau vouchere. Beneficii noi pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?