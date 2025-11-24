SUA vor lansa o nouă fază de operațiuni împotriva Venezuelei

Statele Unite se pregătesc să lanseze o nouă fază de operațiuni în Venezuela în următoarele zile, au declarat patru oficiali americani pentru Reuters , semnalând o presiune suplimentară din partea administrației Donald Trump asupra guvernului lui Nicolas Maduro.

Reuters nu a putut determina momentul exact sau amploarea noilor acțiuni sau dacă președintele Trump a luat o decizie finală. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni au circulat rapoarte despre o posibilă escaladare a operațiunilor, pe fondul unei prezențe militare americane tot mai mari în Caraibe și al unei deteriorări accentuate a relațiilor cu liderii de la Caracas.

Doi dintre oficiali au declarat că prima fază a noilor acțiuni împotriva lui Maduro va implica probabil operațiuni secrete. Toți patru au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Un reprezentant al administrației, comentând situația sâmbătă, nu a exclus nicio posibilă evoluție a evenimentelor legate de Venezuela.

„Președintele Trump este pregătit să folosească fiecare element al puterii americane pentru a opri fluxul de droguri în țara noastră și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”, a declarat oficialul.

Administrația Trump a analizat diverse opțiuni timp de luni de zile, invocând presupusul rol al lui Maduro în furnizarea către Statele Unite a drogurilor care au ucis americani. Maduro neagă orice implicare în traficul de droguri.

Doi oficiali au declarat pentru Reuters că printre opțiunile discutate se numără și o tentativă de răsturnare a lui Maduro.

Maduro, aflat la putere din 2013, spune că Trump încearcă să-l înlăture de la putere și că cetățenii și armata venezueleană se vor opune oricăror astfel de încercări.

Sâmbătă seară, liderul venezuelean a apărut la teatrul principal din Caracas pentru premiera unui serial de televiziune despre propria viață - în ajunul împlinirii a 63 de ani.

Consolidarea forțelor armate americane în Caraibe durează de luni de zile. Trump a aprobat deja operațiunile secrete ale CIA în Venezuela. Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri companiile aeriene majore cu privire la o „situație potențial periculoasă” atunci când survolează Venezuela și le-a îndemnat să dea dovadă de extremă prudență.

Trei companii aeriene internaționale au anulat sâmbătă zborurile din Venezuela, în urma avertismentului FAA.

Statele Unite au desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă străină

Statele Unite au desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă străină, din cauza presupusei sale implicări în traficul de droguri către Statele Unite. Administrația Trump îl acuză pe Maduro că conduce cartelul, o acuzație pe care acesta o neagă vehement.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat săptămâna trecută că o astfel de recunoaștere „deschide o gamă mult mai largă de opțiuni pentru Statele Unite”.

Trump a declarat anterior că acest statut ar permite Washingtonului să atace activele și infrastructura lui Maduro din Venezuela, deși, în același timp, nu a exclus posibilitatea negocierilor pentru o soluționare diplomatică.

Doi oficiali americani au confirmat că au loc contacte între Caracas și Washington. Nu se știe dacă acestea ar putea afecta calendarul sau amploarea operațiunilor viitoare.

Portavionul american Gerald R. Ford , cel mai mare din Marina SUA, a sosit în Marea Caraibelor pe 16 noiembrie cu un grup de atac. Cel puțin alte șapte nave de război, un submarin nuclear și avioane de vânătoare F-35 se află, de asemenea, în regiune.

Până acum, forțele americane din regiune s-au concentrat pe operațiuni antidrog, deși puterea de foc desfășurată acolo depășește cu mult nevoile unor astfel de misiuni. Din septembrie, armata americană a efectuat cel puțin 21 de atacuri asupra a ceea ce numește „narco-nave” în oceanele Caraibe și Pacific, ucigând cel puțin 83 de persoane.

Grupurile pentru drepturile omului au condamnat atacurile ca fiind ucideri extrajudiciare ilegale ale civililor, iar unii aliați ai SUA și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că Washingtonul ar putea încălca dreptul internațional.

În august, SUA au dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro, aceasta ajungând la 50 de milioane de dolari.

Armata venezueleană suferă de lipsă de pregătire, salarii mici și degradare tehnică. După cum a relatat Reuters, unii comandanți militari au fost nevoiți să negocieze cu producătorii locali de alimente pentru a furniza alimente soldaților din cauza golurilor de aprovizionare din partea guvernului.

Această realitate a forțat guvernul Maduro să ia în considerare strategii alternative în cazul unei invazii americane, inclusiv o trecere la rezistența de gherilă, pe care posturile de stat o numesc „rezistență prelungită”.

Această abordare presupune că unități militare mici, staționate în peste 280 de locații din întreaga țară, vor desfășura acțiuni de sabotaj și alte acțiuni de gherilă în cazul unei invazii.

Generalul rus acuzat că a orchestrat distrugerea barajului ucrainean de la Kahovka pregătește militari în Venezuela

Rusia își menține prezența militară în America Latină și își consolidează relațiile cu regimul lui Nicolás Maduro, susține șeful Direcției de Informații a Apărării (GUR), general-locotenentul Kirilo Budanov. Într-un interviu acordat publicației The War Zone și citat de serviciul de informații ucrainian, Budanov afirmă că Moscova are în prezent peste 120 de militari desfășurați în Venezuela.

Potrivit acestuia, contingentul este condus de general-colonelul Oleg Makarievici, șeful așa-numitei grupări „Ecuator” a Ministerului rus al Apărării. Makarievici, despre care GUR spune că a coordonat detonarea barajului de la Kahovka în 2023 – una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii – ar supraveghea acum instruirea forțelor de securitate venezuelene.

„Rolul lor este de consilieri militari și instructori. Se ocupă de pregătirea infanteriei, a unităților speciale, a operatorilor de drone, precum și de partea de informații și comunicații”, a declarat Budanov.

Contingent stabil, rotație constantă

Prezența militară rusă în Venezuela nu este nouă, iar rotațiile personalului continuă de ani de zile, explică șeful GUR. Nu este vorba, spune el, de o reacție la activitatea militară americană din regiune, ci de un instrument prin care Moscova își menține influența asupra țării sud-americane.

Makarievici și aproximativ 90 de militari ruși ar fi dislocați în Caracas, iar restul în facilități din Maracaibo, La Guaira și pe insula Aves.

În opinia lui Budanov, Rusia nu ar retrage contingentul nici în scenariul unei intervenții americane: „Moscova va încerca să folosească această prezență pentru a discuta direct cu Washingtonul și a crea presiune politică.”