Japonia aprobă un buget record pentru apărare, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu China

Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, într-un moment în care relațiile cu China se deteriorează vizibil, iar securitatea regională devine tot mai fragilă, notează The Guardian.

Cabinetul de la Tokyo a dat undă verde, vineri, 26 decembrie, unui proiect de buget al apărării de peste 9.000 de miliarde de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari) pentru următorul an fiscal, cu 9,4% mai mult față de bugetul actual, care expiră în luna aprilie.

Majorarea se înscrie în al patrulea an al planului pe cinci ani prin care Japonia urmărește dublarea cheltuielilor militare, până la nivelul de 2% din PIB, un prag aliniat standardelor NATO.

Rachete, drone și „Scutul” de apărare al Japoniei

Noua strategie bugetară pune accent pe capacitatea de lovire în replică și pe apărarea zonelor de coastă, prin investiții masive în rachete și sisteme fără pilot.

Pentru securizarea litoralului, Tokyo va aloca 100 de miliarde de yeni dezvoltării și desfășurării unui sistem amplu de drone aeriene, navale și subacvatice, destinat supravegherii și apărării teritoriale. Programul, cunoscut sub numele de „Scutul”, ar urma să devină operațional în martie 2028.

Relațiile cu Beijingul, tot mai tensionate

Decizia vine într-un context de escaladare a tensiunilor dintre Japonia și China. Beijingul s-a opus constant consolidării capacităților militare japoneze, însă relațiile bilaterale s-au deteriorat și mai mult luna trecută.

Atunci, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, nu a exclus posibilitatea unei intervenții militare japoneze în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului — o declarație care a provocat o reacție dură din partea Beijingului.

China a răspuns printr-o serie de măsuri diplomatice și economice, însă premierul japonez a refuzat să-și retragă afirmațiile. Guvernul de la Tokyo a susținut ulterior că declarațiile nu reflectă o schimbare oficială de politică, ci poziția personală a șefei executivului.

Critici din partea Chinei

Autoritățile chineze continuă să critice public Japonia. Joi, 25 decembrie, Ministerul Apărării de la Beijing a acuzat Tokyo că, prin recentele sale proiecte tehnologice — unele realizate în cooperare cu Statele Unite — „accelerează militarizarea spațiului și alimentează o cursă a înarmării”.

Constituție pacifistă, dar rol militar extins

Constituția Japoniei, adoptată după cel de-Al Doilea Război Mondial, interzice utilizarea forței ca instrument de soluționare a disputelor internaționale. Totuși, o reinterpretare adoptată în 2015 permite Japoniei să participe la autoapărare colectivă în anumite situații, chiar dacă nu este atacată direct.

În actuala strategie de securitate națională, Japonia identifică China drept cea mai mare provocare strategică și pledează pentru un rol mai activ în cooperarea militară cu Statele Unite.