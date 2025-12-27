search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Japonia aprobă un buget record pentru apărare, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu China

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, într-un moment în care relațiile cu China se deteriorează vizibil, iar securitatea regională devine tot mai fragilă, notează The Guardian.

Sanae Takaichi, premierul Japoniei/FOTO:EPA/EFE
Sanae Takaichi, premierul Japoniei/FOTO:EPA/EFE

Cabinetul de la Tokyo a dat undă verde, vineri, 26 decembrie, unui proiect de buget al apărării de peste 9.000 de miliarde de yeni (aproximativ 58 de miliarde de dolari) pentru următorul an fiscal, cu 9,4% mai mult față de bugetul actual, care expiră în luna aprilie.

Majorarea se înscrie în al patrulea an al planului pe cinci ani prin care Japonia urmărește dublarea cheltuielilor militare, până la nivelul de 2% din PIB, un prag aliniat standardelor NATO.

Rachete, drone și „Scutul” de apărare al Japoniei

Noua strategie bugetară pune accent pe capacitatea de lovire în replică și pe apărarea zonelor de coastă, prin investiții masive în rachete și sisteme fără pilot.

Pentru securizarea litoralului, Tokyo va aloca 100 de miliarde de yeni dezvoltării și desfășurării unui sistem amplu de drone aeriene, navale și subacvatice, destinat supravegherii și apărării teritoriale. Programul, cunoscut sub numele de „Scutul”, ar urma să devină operațional în martie 2028.

Relațiile cu Beijingul, tot mai tensionate

Decizia vine într-un context de escaladare a tensiunilor dintre Japonia și China. Beijingul s-a opus constant consolidării capacităților militare japoneze, însă relațiile bilaterale s-au deteriorat și mai mult luna trecută.

Atunci, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, nu a exclus posibilitatea unei intervenții militare japoneze în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului — o declarație care a provocat o reacție dură din partea Beijingului.

China a răspuns printr-o serie de măsuri diplomatice și economice, însă premierul japonez a refuzat să-și retragă afirmațiile. Guvernul de la Tokyo a susținut ulterior că declarațiile nu reflectă o schimbare oficială de politică, ci poziția personală a șefei executivului.

Critici din partea Chinei

Autoritățile chineze continuă să critice public Japonia. Joi, 25 decembrie, Ministerul Apărării de la Beijing a acuzat Tokyo că, prin recentele sale proiecte tehnologice — unele realizate în cooperare cu Statele Unite — „accelerează militarizarea spațiului și alimentează o cursă a înarmării”.

Constituție pacifistă, dar rol militar extins

Constituția Japoniei, adoptată după cel de-Al Doilea Război Mondial, interzice utilizarea forței ca instrument de soluționare a disputelor internaționale. Totuși, o reinterpretare adoptată în 2015 permite Japoniei să participe la autoapărare colectivă în anumite situații, chiar dacă nu este atacată direct.

În actuala strategie de securitate națională, Japonia identifică China drept cea mai mare provocare strategică și pledează pentru un rol mai activ în cooperarea militară cu Statele Unite.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs vrea să fie introdusă în SuperLiga legea care va revoluționa fotbalul! Cum a răspuns criticilor primite după FCSB – Rapid 2-1: „Oamenii nu sunt actualizați”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
observatornews.ro
image
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Cum obții permisul de conducere fără sală, noua lege intră acum în
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Tradiți și obiceiuri de Sfântul Ștefan. Cui îi spunem la mulți ani pe 27 decembrie și ce este interzis în a treia zi de Crăciun
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit