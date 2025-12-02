Video Maduro, filmat în timp ce dansează, sfidând ultimatumul lui Trump. „Nu vrem o pace a sclavilor, nici a coloniilor”

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a urcat dansând pe scenă la Caracas în această săptămână și a declarat că Venezuela este pregătită de luptă, în contextul tensiunilor cu SUA.

Totul vine în contextul în care președintele american a avut discuții de criză cu cei mai importanți generali ai săi și se pregătește pentru un briefing clasificat al Marinei SUA, programat joi.

La un miting în capitală, Maduro s-a prezentat drept un patriot asediat, spunându-le susținătorilor că Venezuela este pregătită „să apere țara și să o conducă pe calea păcii”, în timp ce SUA analizează lovituri terestre, scrie The Sun.

El a spus: „Am trecut prin 22 de săptămâni de agresiuni care nu pot fi descrise decât ca terorism psihologic.”

Într-un scurt clip, Maduro este surprins dansând energic pe scenă luni, înconjurat de loialiști îmbrăcați în roșu și fluturând steaguri.

Videoclipul a apărut la doar câteva ore după ce echipa de securitate națională a lui Trump s-a reunit în Biroul Oval pentru a decide următorii pași, și cu puțin timp înainte de un alt briefing al Marinei, programat joi, care se va desfășura cu ușile închise și ar urma să prezinte următoarea etapă a desfășurării americane din Caraibe.

Este cea mai recentă apariție bizară a liderului venezuelean, după ce, într-un alt videoclip, a fluturat o sabie în aer și a promis că va sfida Statele Unite.

Iar cu câteva zile înainte, a făcut un apel disperat la pace cântând melodia „Imagine” a lui John Lennon.

Maduro a respins mai multe campanii de presiune ale Casei Albe, inclusiv un ultimatum direct transmis într-un apel telefonic luna trecută, prin care i se oferea lui și familiei sale un coridor sigur dacă demisiona imediat.

La mitingul de luni, Maduro și-a intensificat retorica, insistând că Venezuela nu își dorește o „pace a sclavilor”.

Le-a spus celor prezenți: „Vrem pace, dar pace cu suveranitate, egalitate, libertate! Nu vrem o pace a sclavilor, nici pacea coloniilor.”