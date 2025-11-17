Pentagonul publică imagini cu al 21-lea atac al SUA asupra ambarcațiunilor suspectate de narco-terorism

Statele Unite au efectuat sâmbătă al 21-lea atac asupra unei ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în estul Pacificului, ucigând trei persoane aflate, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit Reuters.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava era implicată în traficul ilegal de narcotice, tranzitând pe o rută cunoscută de trafic de droguri şi transportând narcotice”, a anunţat Comandamentul Sud al SUA într-o postare pe reţelele de socializare.

Nava se afla în apele internaţionale când a fost lovită de Forţa Operativă Comună Southern Spear.

Armata SUA efectuează de la începutul lunii septembrie aceste atacuri în cadrul a ceea ce spune că este un efort justificat menit să oprească fluxul de narcotice către Statele Unite. Potrivit cifrelor Pentagonului, atacurile au provocat moartea a peste 80 de persoane.

Administraţia Trump a declarat că are autoritatea legală de a efectua atacurile, Departamentul de Justiţie oferind un aviz juridic în acest sens, şi susţine că personalul militar american care efectuează operaţiunile este imun la urmărirea penală.

Donald Trump evocă posibilitatea unor discuții cu Nicolas Maduro

„Am putea avea discuţii cu Maduro şi vom vedea cum merg lucrurile. Le-ar plăcea să discute”, a declarat Trump în faţa presei, pe aeroportul internaţional Palm Beach din Florida.

, a adăugat republicanul, în contextul în care justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informaţii care duc la arestarea liderului venezuelean.

Secretarul de stat Marco Rubio a anunţat i duminică că „Cartel de los Soles” va fi clasificat drept grup terorist străin, autorităţile americane considerându-l responsabil de „violenţe teroriste în emisfera noastră şi de trafic de droguri spre SUA şi Europa”.

Rubio a reiterat acuzația administraţiei Trump potrivit căreia acest cartel ar fi condus de Nicolas Maduro şi de alţi înalţi funcţionari „care au corupt armata, serviciile de informaţii, puterea legislativă şi puterea judiciară în Venezuela”.

Secretarul de stat american a spus că SUA „vor continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a-şi proteja interesele în materie de securitate naţională şi a-i priva pe narco-terorişti de finanţări şi de resurse”, subliniind că „nici Maduro, nici acoliţii lui nu reprezintă guvernul legitim al Venezuelei”.

Donald Trump a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA în Venezuela, dar a dat semnale contradictorii privind strategia sa, vorbind despre lovituri pe teritoriul Venezuelei şi despre faptul că zilele la preşedinţie sunt numărate pentru Nicolas Maduro, dar excluzând în acelaşi timp ideea unui război

La rândul său, Caracasul acuză Washingtonul că foloseşte lupta împotriva traficului de droguri drept pretext pentru a impune o schimbare de regim şi că încearcă să pună mâna pe petrolul din Venezuela.

Duminică, SUA au anunţat sosirea în Marea Caraibelor a portavionului Gerald Ford, cel mai mare din lume, care transportă patru escadrile de avioane de luptă şi este însoţit de trei distrugătoare lansatoare de rachete.

Pentru „Operațiunea Southern Spear” SUA au alocat aproape o duzină de nave ale Marinei și aproximativ 12.000 de marinari și pușcași marini.