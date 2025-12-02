Detalii despre convorbirea telefonică Trump-Maduro. Președintele american i-a dat un ultimatum liderului Venezuelei

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, nu mai are opțiunea de a demisiona și a părăsi țara, în urma unei scurte convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump luna trecută, în cadrul căreia Trump a refuzat o serie de solicitări din partea liderului Venezuelei, potrivit a patru surse informate despre apel, citate de Reuters.

Convorbirea telefonică a avut loc la 21 noiembrie și a durat 15 minute. Aceasta a avut loc în contextul presiunilor americane asupra țării - după ce SUA au lansat atacuri asupra unor presupuse ambarcațiuni ale narcotraficanților în Caraibe amenințări repetate din partea lui Trump de a extinde operațiunile militare pe uscat, precum și desemnarea Cartelului de los Soles, un grup din care administrația Trump spune că face parte și Maduro, drept organizație teroristă străină.

Maduro i-ar fi transmis lui Trump că este dispus să părăsească Venezuela cu condiția ca el și membrii familiei sale să beneficieze de amnistie legală completă, inclusiv ridicarea tuturor sancțiunilor și încheierea unui proces cu care se confruntă în fața Curții Penale Internaționale, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, el a solicitat ridicarea sancțiunilor pentru peste 100 de oficiali guvernamentali venezueleni, mulți dintre aceștia fiind acuzați de SUA de încălcări ale drepturilor omului, trafic de droguri sau corupție, potrivit celor trei persoane.

El a cerut totodată ca vicepreședintele Delcy Rodriguez să conducă un guvern interimar înainte de organizarea a noi alegeri.

Donald Trump i-a cerut lui Nicolas Maduro să renunțe la putere

Președintele american a respins majoritatea solicitărilor sale și i-a dat un termen de o săptămână să părăsească Venezuela spre destinația aleasă de el, împreună cu membrii familiei sale.

Această trecere în siguranță a expirat vineri, determinându-l pe Trump să declare sâmbătă închiderea spațiului aerian, au declarat două dintre surse.

Duminică, Trump a confirmat că a discutat cu Maduro, fără a oferi detalii. Casa Albă a refuzat să ofere mai multe detalii, iar Ministerul Informațiilor din Venezuela nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Maduro a jurat luni „loialitate absolută” poporului venezuelean.

Nu este clar dacă Maduro mai poate face o nouă solicitare privind o plecare din țară în siguranță. Trump a purtat discuții luni cu principalii consilieri despre campania de presiune asupra Venezuelei, printre alte subiecte, a declarat un oficial american de rang înalt.

O sursă cu sediul la Washington, informată despre discuțiile interne ale administrației Trump, nu a exclus posibilitatea unei ieșiri negociate pentru Maduro, dar a subliniat că există dezacorduri semnificative și detalii importante încă nerezolvate.

SUA au majorat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari și au oferit recompense de 25 de milioane de dolari pentru alți oficiali guvernamentali de rang înalt, inclusiv ministrul de Interne Diosdado Cabello, care au fost puși sub acuzare în SUA pentru presupus trafic de droguri, printre alte infracțiuni. Toți au negat acuzațiile.

Administrația Maduro a solicitat o nouă convorbire cu Trump, potrivit celor trei surse.