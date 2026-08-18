Trump amenință că va bombarda Omanul după eșecul negocierilor cu Iranul

Donald Trump a amenințat din nou Omanul cu bombardamente dacă această țară „va sta în calea” eforturilor sale de a pune capăt războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Avertismentul vine în contextul în care fereastra de două luni stabilită pentru negocierile de pace cu Teheranul s-a încheiat, luni, fără un acord.

Cele mai recente declarații ale președintelui american la adresa Omanului, care nu este parte la război, ilustrează abordarea imprevizibilă și adesea controversată a lui Trump în materie de diplomație. Aceasta a provocat nemulțumiri în rândul unor parteneri ai SUA și nu a dus până acum la rezultatul pe care președintele american l-a promis: încheierea războiului, transmite The Guardian.

„Dacă Omanul se va pune în calea noastră, îi vom bombarda de-i vom nenoroci”, a declarat Trump luni pentru Fox News. Este a doua oară când președintele american formulează o astfel de amenințare la adresa Muscatului, un important partener strategic al Washingtonului, care a avut în mod tradițional un rol esențial de intermediar între SUA și Teheran.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă

În timp ce Trump încearcă să pună capăt războiului cu Iranul, alte conflicte din Orientul Mijlociu au continuat luni.

Rebelii houthi din Yemen au susținut că au atacat nave militare din Arabia Saudită, aliat al SUA, într-un atac cu rachete și drone în Marea Roșie. Autoritățile saudite nu au confirmat atacul. Houthi au afirmat că au lovit o navă militară saudită și patru nave care o escortau.

Potrivit informațiilor furnizate de rebeli, atacul a avut loc într-un port din apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, una dintre principalele rute maritime comerciale ale lumii, care leagă Marea Roșie de Golful Aden.

În Israel, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, discuțiile durând mai mult de patru ore. Întrevederea a avut loc după ce Netanyahu a respins un plan de pace susținut de SUA pentru războiul din Gaza, care prevedea retragerea trupelor israeliene din teritoriul devastat de conflict.

Premierul israelian a declarat că nu acceptă o retragere înainte ca Hamas să renunțe complet la arme. Potrivit unor oficiali americani citați de presa internațională, Kushner i-ar fi cerut lui Netanyahu să nu creeze obstacole în calea unui acord de pace.

Fereastra de negocieri cu Iranul s-a încheiat fără un acord

Trump și-a construit o parte importantă din imaginea politică aferentă celui de-al doilea mandat în jurul rolului de „președinte pacificator”. Cu toate acestea, eforturile sale de a retrage SUA din conflictele din Orientul Mijlociu întâmpină dificultăți.

Președintele american a făcut declarațiile privind Omanul în timp ce încearcă să încheie conflictul, la aproape șase luni de la declanșarea acestuia, și după expirarea perioadei de negocieri convenite cu Teheranul. Un acord final nu este însă încheiat.

Trump a susținut în repetate rânduri că războiul se va încheia „în curând” și a vorbit în ultimele luni despre posibilitatea unui acord de pace durabil, însă o astfel de înțelegere nu a fost obținută.

În interviul acordat Fox News, Trump a afirmat că Iranul ar trebui „să ridice steagul alb al capitulării”, dar a precizat că nu intenționează să stabilească un nou termen-limită pentru Teheran.

Paradoxul lui Trump: Avertizează Iranul că este „ultima șansă” pentru un acord, dar spune că nu este presat de timp

„Nu am niciun calendar. Nu mă grăbesc”, a declarat președintele american.

Acordul cu Iran

Donald Trump a semnat pe 17 iunie, la Palatul Versailles, un memorandum de înțelegere cu Iranul, în marja summitului G7. Documentul a dus la suspendarea temporară a ostilităților și a stabilit o perioadă de maximum 60 de zile pentru ca cele două părți să ajungă la un acord cuprinzător.

Termenul putea fi prelungit doar prin acordul ambelor părți. Negocierile urmau să vizeze ridicarea sancțiunilor, programul nuclear iranian și alte dispute dintre cele două state.

Luni, perioada de două luni s-a încheiat fără un progres decisiv.

Trump a respins, de asemenea, îngrijorările potrivit cărora arsenalul american ar fi fost afectat de aproape șase luni de lupte. El a declarat pentru Fox News că armamentul utilizat de SUA împotriva Iranului până acum reprezintă „nimic”.

Președintele american a sugerat că o parte dintre munițiile americane mai avansate, inclusiv sistemele de apărare antiaeriană, au fost deja „date” Ucrainei în timpul mandatului predecesorului său, Joe Biden.

Afirmația amintește de avertismentele formulate de analiști militari la începutul războiului, potrivit cărora stocurile SUA și ale aliaților erau consumate într-un ritm mai rapid decât puteau fi refăcute.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul conflictului

Declarațiile au venit după ce Trump și-a reafirmat pe platforma Truth Social principala condiție pentru un acord cu Iranul.

„Obiectivul numărul unu este și va fi întotdeauna ca Iranul să nu poată avea, sub nicio formă, o armă nucleară”, a scris președintele american.

Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru comerțul mondial, prin care trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul transportat pe mare la nivel global, este aproape complet închisă de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie.

Canalul secret al lui Trump pentru a ajunge la Gardienii Revoluției din Iran

Iranul se află la nord de strâmtoare, iar Omanul la sud. Cele două țări au purtat negocieri privind controlul asupra strâmtorii.

În luna mai, în timpul unei reuniuni a cabinetului, Trump amenințase deja că va „arunca în aer” Omanul dacă această țară nu se va „comporta”.

Declarațiile recente vin și după ce președintele american a amenințat vineri că ar putea declara strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite”.

Omanul, intermediar în negocieri

Pe lângă relațiile militare și economice dezvoltate de-a lungul mai multor decenii cu SUA, Omanul, o țară din Golf cu 5,3 milioane de locuitori, a avut un rol de mediator în conflict și a fost el însuși ținta unor atacuri lansate de Teheran.

Ministerul iranian de Externe a transmis luni că negocierile cu Omanul „continuă cu seriozitate”, în pofida celei mai recente declarații a lui Trump.

Președintele american a confirmat, de asemenea, pentru prima dată, că Washingtonul a deschis un canal direct de comunicare cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), organizație iraniană vizată de SUA și Israel pe parcursul conflictului.

„Sunt jucători buni de poker, dar mor”, a declarat Trump despre conducerea IRGC.