O femeie din Italia și-a lăsat mașina în service, dar s-a trezit cu amenzi de 7.000 de euro. Adevărul a ieșit la iveală în instanță

O șoferiță din Italia s-a trezit cu amenzi uriașe, deși mașina sa se afla în service pentru o simplă procedură de rutină. Femeia a ajuns în instanță pentru a contesta sancțiunile, unde a aflat, în cele din urmă, ce se întâmplase cu autoturismul său.

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Aceasta și-a lăsat mașina în service pentru câteva săptămâni, dar, în doar scurt timp, ea s-a trezit cu amenzi uriașe, pe care nu și le putea explica. Mecanicul ar fi început să folosească mașina Audi pentru deplasările sale personale, iar peste numai două săptămâni, femeia a primit prima ei amendă.

Din acel moment au urmat tot mai multe sancțiuni, iar, în cele din urmă, italianca a acumulat amenzi în valoare de 7.000 de euro.

În cele din urmă, situația a ajuns în atenția instanței din Italia, iar mecanicul care folosea mașina o conducea deși avea permisul suspendat.

Problema a survenit datorită faptului că abaterile rutiere erau consemnate și sancționate fără ca șoferul să fie oprit. În astfel de cazuri, procesul-verbal ajunge la proprietarul mașinii, care trebuie să anunțe cine se afla la volan.

În urma acestei situații neobișnuite, proprietara mașinii Audi a trebuit să reconstituie traseele pe care autoturismul ei le-a parcurs și să conteste amenzile.

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