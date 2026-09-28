 Tanczos Barna, după ce a fost întrebat la audierile din comisii de ce a acceptat să fie nominalizat în acest „guvern de paie”: „Da, e o întrebare bună” | adevarul.ro
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Tanczos Barna, după ce a fost întrebat la audierile din comisii de ce a acceptat să fie nominalizat în acest „guvern de paie”: „Da, e o întrebare bună”

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Tanczos Barna, actualul vicepremier și ministru al Agriculturii, nominalizat și în Guvernul Mureșan la Agricultură din nou, este primul care a primit aviz pozitiv la audierea din comisiile parlamentare.

Tánczos Barna
Tánczos Barna, propus ministru la Agricultură Foto: Inquam Photos/George Călin

Tánczos Barna, nominalizat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a primit luni după-amiază aviz favorabil în comisiile parlamentare: 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 16 abțineri.

A primit chiar și un vot de la SOS, parlamentarul respectiv avertizându-l: „votez pentru, dar să știți că e un vot de la un partid extremist”. 

În timpul audierilor, cei de la Grupul PACE au ținut să își exprime aprecierea față de experiența lui Tancsoz și l-au întrebat „Cum ați acceptat nominalizarea în guvernul de paie? E păcat de expertiza dumneavoastră”.    

Liderul UDMR a răspuns, spre amuzamentul tuturor: „Da, e o întrebare bună. Am acceptat pentru că asta a fost decizia politică la UDMR. Sunt un soldat disciplinat. A fost o ocazie bună și pentru mine sa fac încă un inventar la minister. Sper ca aceste elemente sa fie duse mai departe cu un ministru plin. De aici, plec la aeroport la Bruxelles. Miercuri, ma întorc. Dacă pică guvernul, o să fiu interimar”, a spus el, potrivit Antena 3 CNN.

Tánczos Barna a precizat că, în opinia sa, prioritățile agriculturii sunt împărtășite de majoritatea parlamentarilor, chiar dacă soluțiile pot diferi în funcție de partidul aflat la guvernare.

„Majoritatea deputaților, senatorilor sunt de acord cu prioritățile, sunt de acord și cu soluțiile. Desigur, ele diferă. După ce ajunge un guvern, un partid sau celălalt la guvernare, soluțiile pot diferi, dar prioritățile sunt cele care sunt. Fermierii au nevoie de sprijin acum”, a declarat Tánczos Barna, adăugând că este necesară adoptarea unor măsuri pentru sprijinirea sectorului agricol”, a spus Tanczos Barna, imediat după audieri.

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