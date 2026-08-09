 Iranul, aproape de un acord cu Omanul: Ce cerințe are pentru SUA privind Strâmtoarea Ormuz | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul, aproape de un acord cu Omanul: Ce cerințe are pentru SUA privind Strâmtoarea Ormuz

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Iranul a anunțat duminică faptul că acordul cu Oman privind stabilirea unor noi rute maritime în Strâmtoarea Ormuz se află în etapa finală. Teheranul avertizează însă că importanta cale navigabilă nu va fi redeschisă până când Statele Unite nu vor îndeplini o serie de condiții.

Nave în Strâmtoarea Ormuz
Nave în Strâmtoarea Ormuz FOTO: Profimedia

Un oficial american a declarat vineri pentru Reuters că un acord între Iran și Oman este aproape de finalizare și că acesta ar putea permite, în scurt timp, redeschiderea strâmtorii. Înainte de blocarea sa de către Iran, ca răspuns la atacurile Statelor Unite și Israelului, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, scrie Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat duminică faptul că negocierile privind strâmtoarea dintre Iran și Oman au intrat în „etapele finale”. El a reiterat însă că redeschiderea acesteia este condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe. Potrivit agenției iraniene Mehr, acordul ar urma să stabilească noile rute maritime care vor fi utilizate după ce Statele Unite vor îndeplini condițiile impuse de Teheran și strâmtoarea va fi redeschisă.

Araqchi a precizat că Iranul și Statele Unite nu poartă negocieri directe și că Teheranul nu intenționează să inițieze astfel de discuții atât timp cât Washingtonul încalcă acordul provizoriu încheiat în iunie. Potrivit ministrului iranian, cele două părți își transmit însă mesaje prin intermediari.

Iranul cere despăgubiri și ridicarea sancțiunilor

Teheranul solicită Statelor Unite, printre altele, despăgubiri pentru atacurile asupra Iranului, încetarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene. Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, susținând că obiectivul operațiunii era împiedicarea Republicii Islamice să dezvolte arme nucleare și să amenințe regiunea cu rachete sau prin intermediul grupărilor aliate. Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu în iunie. În iulie, Statele Unite au reimpus însă o blocadă asupra transportului maritim iranian în Golful Persic, măsură pe care Iranul a considerat-o o încălcare a armistițiului.

„Odată ce va fi anunțat acordul privind restabilirea transportului maritim comercial fără obstacole, Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene”, a declarat pentru Reuters un oficial american, sub protecția anonimatului. Potrivit acestuia, măsurile Washingtonului vor depinde de respectarea de către Iran a angajamentelor asumate.

Declarațiile oficialilor americani indică o negociere delicată pentru ajungerea la un acord. Potrivit unor surse citate de Reuters, înțelegerea ar putea acorda Iranului un anumit control asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz. Transportatorii maritimi consideră însă că o asemenea măsură ar fi dificil de aplicat în practică.

În acest moment, situația exactă a acordului nu este clară, iar declarațiile Teheranului indică faptul că redeschiderea strâmtorii depinde de mai multe condiții. Araqchi a precizat că printre acestea se numără acordarea de către Statele Unite a unor compensații pentru atacurile asupra Iranului.

La rândul său, Mohammad Baqer Zolqadr, secretarul celui mai înalt organism de securitate națională al Iranului, a enumerat mai multe cerințe: încetarea amenințărilor americane la adresa Iranului, oprirea atacurilor împotriva Iranului și a aliaților săi din Liban, Palestina, Yemen și Irak, ridicarea blocadei și a sancțiunilor, precum și deblocarea activelor iraniene.

Escaladare masivă în Golf: Iranul închide strâmtoarea Ormuz, SUA au bombardat 140 de ținte ca represalii. Atacuri în Emirate și explozii în Qatar

Decizia finală îi aparține liderului suprem al Iranului

Decizia finală în Iran îi revine liderului suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut în public de la atacul aerian din 28 februarie în care tatăl său și predecesorul său, Ali Khamenei, a fost ucis. Presa de stat iraniană a relatat duminică faptul că președintele Masoud Pezeshkian s-ar fi întâlnit cu Mojtaba Khamenei la sfârșitul lunii iulie. Un lider paramilitar iranian a anunțat, de asemenea, că va difuza imagini cu liderul suprem, despre care se afirmă că ar fi fost rănit în atacul în care tatăl său și-a pierdut viața.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au anunțat sâmbătă că Iranul a atacat o navă afiliată companiei petroliere de stat. Teheranul nu a comentat imediat informația. Puternica Gardă Revoluționară Iraniană a mai atacat nave în trecut, susținând că acestea nu și-au coordonat trecerea prin strâmtoare cu autoritățile iraniene.

Houthiții atacă o rafinărie din Arabia Saudită

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz sunt însoțite de o intensificare a atacurilor grupării Houthi din Yemen, aliată a Iranului. Militanții au vizat nave și în Marea Roșie, o altă zonă strategică pentru transportul petrolului, aflată între Peninsula Arabică și coasta Africii.

Houthii au anunțat luna trecută instituirea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite în Marea Roșie. Gruparea susține că măsura este un răspuns la ceea ce numește un asediu saudit asupra sa în Yemen. Riadul respinge acuzația și susține guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional.

Duminică, Houthii au revendicat un atac asupra rafinăriei Jazan, deținută de compania Saudi Aramco. Atacul a avut loc la două zile după ce Arabia Saudită a semnat un pact de apărare cu Turcia și Pakistanul, pe fondul instabilității regionale generate de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Ministerul saudit al Energiei a confirmat izbucnirea unui incendiu la rafinărie, precizând că acesta a fost stins ulterior și că nu au fost raportate victime. Autoritățile saudite investighează incidentul, fără să precizeze deocamdată cauza incendiului.

Purtătorul de cuvânt al armatei Houthi, Yahya Saree, a declarat pe platforma X că gruparea a folosit o dronă pentru a ataca rafinăria. Instalațiile Aramco din Jazan, situate în sud-vestul Arabiei Saudite, au mai fost vizate în trecut de atacuri. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 400.000 de barili de țiței pe zi.

Deocamdată nu este clar dacă și în ce condiții Pakistanul sau Turcia s-ar alătura unui eventual răspuns al Arabiei Saudite la ultimul atac. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului sau a vreunei alte țări și reprezintă, în primul rând, un angajament comun pentru consolidarea securității. Potrivit lui Fidan, în cazul unui atac, statele participante vor decide prin consultări amploarea, forma și modul în care vor acorda sprijin.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România
stirileprotv.ro
image
Alertă în Republica Moldova după ce o dronă s-a prăbușit în țara vecină. Primele imagini de la fața locului
gandul.ro
image
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
fanatik.ro
image
Seceta afectează și alte ape din Europa, nu doar Dunărea: Tibrul a ajuns la un minim istoric pentru ultimii 15 ani
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
digisport.ro
image
Momentul în care Pământul a „sunat” Luna. Ce s-a întâmplat în 1946 și ce este „Proiectul Diana”
click.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
observatornews.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei!
cancan.ro
image
Care pensionari au dreptul la pensie suplimentară? Trebuie depusă cerere să o primești? Despre ce sume vorbim?
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați
playtech.ro
image
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
fanatik.ro
image
Marea Britanie ar putea plăti cu armele nucleare intrarea în piața unică UE. Propunerea depusă pe masa noului premier: „Nu e doar o afacere egoistă”
ziare.com
image
Au apărut imaginile: Darius Olaru, gol de autor în Belgia! Comentatorii: "Nu se poate așa ceva"
digisport.ro
image
Orașul-burete din Germania. Soluția ingenioasă împotriva inundațiilor și caniculei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată locuința de vis în care stă Ilinca Vandici la Monaco în timpul vacanței. Luxul e în starea lui pură. Totul arată ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii care pot primi a 13-a pensie, dar și o pensie minimă de 600 de euro. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”
click.ro
image
Cum l-a surprins Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur: „Îl bagă în copaci”
click.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Thelma Furness și Prințul Edward al Marii Britanii, viitorul Rege Edward Profimedia (1) jpg
Prințul care se îndrăgostea doar de americance măritate: obsesia viitorului rege Edward, înainte ca Wallis Simpson să-i schimbe destinul
okmagazine.ro
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
Bătălia de la Pocitovaia din 23 august 1941, un masacru uitat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă