 Iranul anunță o recompensă de 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea unui militar american | adevarul.ro
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Iranul anunță o recompensă de 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea unui militar american

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Armata iraniană a anunțat o recompensă de 30.000 de dolari pentru orice persoană care ucide sau capturează un militar american și îl predă autorităților iraniene. Suma ar urma să fie dublată dacă acțiunea este realizată de o femeie, relatează AFP.

Războiul dintre Teheran şi Washington a izbucnit pe 28 februarie. FOTO: Shutterstock
Războiul dintre Teheran şi Washington a izbucnit pe 28 februarie. FOTO: Shutterstock

Șeful Statului Major al armatei iraniene, Amir Hatami, a declarat că măsura a fost instituită în urma unui „număr mare de solicitări” din partea unor persoane care doresc să contribuie financiar.

„Oricine ucide sau capturează şi predă armatei Republicii Islamice Iran un militar american invadator va primi o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari, adică cinci miliarde de tomani”, a declarat Amir Hatami, citat de agenția oficială IRNA.

Oficialul iranian a precizat că femeile care ar participa la o astfel de acțiune ar primi o recompensă dublă.

„Femeile iraniene curajoase care vor întreprinde o astfel de acţiune vor primi dublul acestei recompense”, a adăugat el.

Anunţul este cu atât mai curios cu cât nu s-a înregistrat nicio desfăşurare cunoscută de trupe americane terestre în Iran în timpul războiului din Orientul Mijlociu, cu excepţia unei misiuni de salvare desfăşurate în aprilie pentru a veni în ajutorul unui pilot american al cărui avion se prăbuşise.

Războiul dintre Teheran şi Washington a izbucnit pe 28 februarie în urma unor atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Republicii Islamice, care a ripostat lansând atacuri asupra ţărilor din Golf aliate cu Washingtonul.

În aprilie s-a încheiat un armistiţiu, urmat în iunie de un acord-cadru în vederea unor negocieri de pace, dar ulterior s-a destrămat. De atunci, Iranul şi Statele Unite au schimbat sporadic lovituri militare, concentrate în principal în jurul strâmtoarei Ormuz.

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