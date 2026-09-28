Ministerul Educației lansează PRIMII, un program în care vor fi incluși aproximativ 50.000 elevi. Ce școli se pot înscrie

50.000 de copii din școlile vulnerabile vor fi incluși într-un program de peste 1,2 miliarde de lei. Ministerul Educației a anunțat, luni, 28 septembrie 2026, lansarea programului PRIMII, cu un buget de peste 1,2 miliarde de lei.

Școlile pot finanța prin programul PRIMII, asemeni PNRAS, inclusiv excursii Foto: site Școala Gimnazială Milcov Deal

Aproximativ 50.000 de elevi din învățământul primar ar urma să beneficieze, timp de trei ani școlari, de activități remediale, consiliere, hrană, materiale educaționale, excursii și alte forme de sprijin. Bugetul programului lansat de Ministerul Educației depășește 1,2 miliarde de lei, iar școlile eligibile se pot înscrie în prima rundă de finanțare până pe 12 octombrie 2026.

Programul se numește PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție - și este destinat în special școlilor în care elevii sunt expuși unui risc ridicat de abandon școlar, dificultăți de învățare și părăsire timpurie a școlii.

Pentru aceștia se dorește intervenția cât mai devreme astfel încât să depășească problemele de învățare. Ținta este ca situațiile de risc să fie identificate încă din ciclul primar, înainte ca acestea să se transforme în dificultăți școlare mai greu de recuperat.

50.000 de copii și cel puțin 350 de școli

PRIMII este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, din Fondul Social European Plus. Ministerul Educației este beneficiarul proiectului, iar implementarea este prevăzută pentru perioada 2026–2029.

Obiectivul este ca cel puțin 350 de unități de învățământ să primească finanțare și aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar să fie incluși în intervențiile programului. Programul se va desfășura pe parcursul a trei ani școlari: 2026–2027, 2027–2028 și 2028–2029.

Prima rundă de selecție a școlilor este deschisă începând cu 28 septembrie, iar cererile de finanțare pot fi depuse până la 12 octombrie 2026, ora 17:00.

Nu toate școlile pot cere bani

Finanțarea nu este disponibilă pentru orice unitate de învățământ. Programul are o listă predefinită de școli eligibile, stabilită pe baza unor indicatori de vulnerabilitate, în această listă figurând 1.487 de școli din toată țara. Sunt vizate unități de învățământ de stat cu personalitate juridică și nivel primar, care îndeplinesc criteriile stabilite în cadrul apelului.

Un criteriu important este nivelul de risc privind părăsirea timpurie a școlii și abandonul școlar. De asemenea, școala trebuie să aibă cel puțin 60 de elevi înscriși în ciclul primar, luând în calcul și structurile arondate.

Pentru stabilirea listei de beneficiari au fost utilizați mai mulți indicatori și instrumente, precum: Indexul Național de Vulnerabilitate Școlară pentru Învățământul Primar, Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație – MATE, indicele de risc comunitar dezvoltat de UNICEF. Indexul de vulnerabilitate ia în calcul mai multe dimensiuni ale situației unei școli, printre care: stabilitatea cadrelor didactice; eficiența educațională; rezultatele școlare; complexitatea structurii școlare; riscul de eșec școlar.

Sunt luate în considerare și comunitățile marginalizate, identificate prin indicatorii utilizați de UNICEF.

Câți bani poate primi o școală și ce primesc, concret, copiii

Finanțarea este calculată în funcție de numărul elevilor incluși în grupul țintă. Costul standard este de 7.408,19 lei pentru fiecare elev, pentru un an școlar.

Valoarea grantului se stabilește în funcție de numărul de elevi din grupul țintă și de perioada de implementare. Banii pot acoperi de la cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii destinate elevilor, până la hrană, activități educaționale și extracurriculare și cheltuieli administrative.

PRIMII este un program de „meditații” și de recuperare a materiei, însă nu se rezumă la atât. Pe lângă activitățile remediale, cele pentru recuperarea materiei, sprijin individualizat și activități de tip „Școala după Școală” pot fi finanțate și excursii și tabere, servicii de consiliere și orientare școlară, consiliere pentru părinți, terapii specifice. Pot fi de asemenea cumpărate rechizite și materiale educaționale, se poate finanța transportul pentru activitățile programului etc.

Selecția școlilor se va face în două runde, aferente începutului anilor școlari 2026–2027 și 2027–2028. Pentru prima rundă, care a demarat luni, 28 septembrie 2026, școlile eligibile trebuie să depună cererile până la 12 octombrie. Acestea vor fi evaluate și ierarhizate în funcție de punctaj, iar granturile vor fi acordate în ordinea stabilită prin procedură, în limita bugetului disponibil.

Intervențiile sunt gândite pentru o perioadă de trei ani școlari, proiectul fiind prevăzut să se deruleze până la 31 decembrie 2029.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste scoli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice. Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanțare, precum și pentru simplificarea evaluării, care va ține cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF și mediul de rezidență al școlii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a precizat ministrul Educației, potrivit unui comunicat de presă.

Programul PRIMII vine după experiența altor programe care au avut ca țintă reducerea abandonului școlar, fiind apropiat de intervențiile din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).