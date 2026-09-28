Cu ei atacă Bosnia! Gică Hagi a ales primul 11 pentru cel de-al doilea duel din Liga Națiunilor

Gică Hagi pregătește mai multe modificări importante pentru duelul României cu Bosnia și Herțegovina, programat în această seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Partida reprezintă a doua apariție a tricolorilor în actuala ediție a Ligii Națiunilor, după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2.

Selecționerul Gică Hagi (mijloc) Foto: Sportpictures

Selecționerul a decis să lase în afara lotului mai mulți dintre jucătorii puternici care au evoluat la Solna, printre aceștia numărându-se Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Dennis Man. În total, lista fotbaliștilor care nu vor fi disponibili pentru confruntarea cu Bosnia este una consistentă.

În aceste condiții, echipa de start suferă modificări importante. Conform fanatik.ro, Ionuț Radu ar urma să fie în poartă, în timp ce defensiva ar fi alcătuită din Tony Strata, Andrei Burcă, Matei Ilie și Lisav Eissat. La mijloc sunt așteptați Vladimir Screciu, Vlad Dragomir și Darius Olaru, iar Nicolae Stanciu ar urma să ocupe poziția de decar. În ofensivă, Hagi i-ar putea trimite din primul minut pe Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.

„El și-a făcut o strategie pentru meciurile acestea!”

Schimbările fac parte din strategia anunțată de selecționer pentru această perioadă. Hagi a transmis că intenționează să le ofere oportunități mai multor jucători, iar partida cu Bosnia este una dintre ocaziile în care poate testa variante noi.

Directorul tehnic FRF, Mihai Stoichiță, a explicat cum gândește Gică Hagi.

„El și-a făcut o strategie pentru meciurile acestea. El n-a chemat, decorativ, 33 de jucători la lotul național. Cei care au ieșit vin după un meci greu, în care și factorul fizic a fost important în duelul cu suedezii. Se joacă la trei zile, următorul joc la patru. Probabil că, după primele două jocuri, va fi un mix între unii și alții!”, a spus Mihai Stoichiță conform sursei citate anterior.