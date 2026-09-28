 Miniștrii propuși în Guvernul Siegfried Mureșan, audiați luni și marți în comisiile parlamentare de specialitate | adevarul.ro
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Miniștrii propuși în Guvernul Siegfried Mureșan, audiați luni și marți în comisiile parlamentare de specialitate

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Miniștrii propuși pentru Guvernul Siegfried Mureșan sunt audiați luni, 28 septembrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile urmează să înceapă de la ora 14.00 și să se încheie a doua zi, marți, 29 septembrie, la ora 20.00.

Audierile au loc luni și marți
Audierile au loc luni și marți Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Conform ordinii, primul audiat va fi ministrul propus la Energie Sebastian Burduja, iar ultimul ministru care va apărea în faţa parlamentarilor din comisii este ministrul Mediului Diana Buzoianu.

Luni, vor fi chemaţi la audieri, în intervalul 14.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Agricultură - Tanczos Barna, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Finanţe - Alexandru Nazare, Economie - Irineu Darău.

Marţi, audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să fie chemaţi la audieri miniştrii nominalizaţi la Interne - Mircea Abrudean, Proiecte Europene - Dragoş Pâslaru, Muncă - Raluca Turcan, Sănătate - Oana Gheorghiu, Externe - Oana Ţoiu, Justiţie - Andrea Chil, Cultură - Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie - Mihai Dimian, Dezvoltare - Cseke Attila şi Mediu - Diana Buzoianu.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de învestitură ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 13.00.

Cum va arăta Cabinetul Mureșan

Noul Cabinet păstrează mai mulți miniștri din actuala echipă condusă de Ilie Bolojan. Potrivit listei anunțate de acesta, noul Executiv ar urma să aibă următoarea componență:

1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru – Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministerul Apărării Naționale și viceprim-ministru – Radu Miruță (USR)

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru –Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministerul Justiției – Andrea Chiș (independentă)

5. Ministerul Finanțelor –Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (USR)

7. Ministerul Sănătății –Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă (USR)

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației –Cseke Attila (UDMR)

10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale –Raluca Turcan (PNL)

11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (USR)

13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor –Diana Buzoianu (USR)

14. Ministerul Energiei –Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministerul Culturii – Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministerul Educației și Cercetării –Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru –Dan Reșitnec (USR)

Mureșan și-a prezentat sâmbătă și prioritățile: reducerea aparatului de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, reforma companiilor publice, modernizarea ANAF, menținerea cotei unice și revenirea TVA la 19% atunci când bugetul va permite. Programul include și măsuri pentru familii, precum „Contul Viitorului”, dar și obiective în domeniul justiției și al apărării.

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