 Paradoxul lui Trump: Avertizează Iranul că este „ultima șansă” pentru un acord, dar spune că nu este presat de timp | adevarul.ro
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Paradoxul lui Trump: Avertizează Iranul că este „ultima șansă” pentru un acord, dar spune că nu este presat de timp

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele american Donald Trump a declarat luni că Iranul se află în fața „ultimei șanse” de a „semna un document bun” cu Statele Unite, după ce a decis din nou să renunțe la lovituri militare și a promis continuarea negocierilor, la solicitarea aliaților din regiunea Golfului Persic.

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Trump avertizează Iranul că este „ultima șansă” pentru un acord FOTO Shutterstock

„Multe țări au sunat. Toate au vrut să ofere această ultimă șansă. Este ultima șansă”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, potrivit CNN.

Întrebat de reporteri ce este diferit de această dată, având în vedere că și anterior a renunțat la atacuri după ce le-a amenințat, Trump a răspuns: „Vreau să le ofer orice ultimă șansă înainte de decapitare.”

Liderul de la Casa Albă a afirmat că discuțiile cu Iranul „vor avansa rapid” și a estimat că Strâmtoarea Hormuz ar putea fi redeschisă complet până marți, ceea ce el consideră a fi „prima fază” a unui eventual acord.

„Nu este ceva foarte complicat”, a spus Trump, în ciuda dificultăților cu care se confruntă administrația sa în încercarea de a pune capăt războiului care durează de mai multe luni.

Potrivit acestuia, „a doua fază” a acordului va fi denuclearizarea Iranului, proces despre care a recunoscut că „va dura ceva timp”.

Trump: Nu există un termen-limită

Pe de altă parte, el a mai susținut că nu se află sub nicio presiune de timp în negocierile cu Teheranul, întrucât nu mai candidează pentru un nou mandat.

„Dacă am șansa de a salva foarte multe vieți, vreau să ofer această șansă. Așadar, nu sunt constrâns de niciun termen. După cum știți, eu nu mai candidez, însă mulți republicani foarte buni candidează”, a adăugat Trump.

Afirmațiile vin după ce, în weekend, Trump a declarat că a anulat un atac planificat datorită progreselor înregistrate în negocieri. Nu este însă pentru prima dată când președintele american amenință cu acțiuni militare, pentru ca ulterior să le suspende.

Acesta a susținut că Statele Unite erau pregătite să lanseze operațiuni militare „la un nivel de forță nemaivăzut de la Al Doilea Război Mondial”, însă a ales să amâne acțiunea după ce Iranul și alte state din Orientul Mijlociu ar fi solicitat timp pentru negocieri.

Iranul respinge afirmațiile liderului de la Casa Albă

Ulterior, autoritățile iraniene au respins afirmațiile făcute de acesta. O agenție de presă iraniană a catalogat declarațiile liderului de la Casa Albă drept „o nouă minciună”.

„Acuzațiile președintelui american nu sunt decât o nouă minciună. Forțele noastre se află în stare de alertă maximă și sunt pregătite pentru orice eventualitate”, a transmis agenția Mehr.

Conflictul dintre Iran, pe de o parte, și Statele Unite și Israel, pe de altă parte, a escaladat după declanșarea campaniei de bombardamente asupra teritoriului iranian, la sfârșitul lunii februarie. De atunci, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale, prin care tranzitează, în mod obișnuit, aproximativ 20% din producția mondială de hidrocarburi.

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