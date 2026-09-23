 SUA și Iranul, față în față la New York după amenințarea lui Trump cu „anihilarea”. Teheranul spune că e doar „propagandă” | adevarul.ro
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SUA și Iranul, față în față la New York după amenințarea lui Trump cu „anihilarea”. Teheranul spune că e doar „propagandă”

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Președintele american Donald Trump a declarat că emisarii SUA au avut o întâlnire de trei ore în New York cu reprezentanți implicați în negocierile cu Iranul, la scurt timp după discursul său de la Adunarea Generală a ONU, în care a avertizat că ar putea „anihila” Republica Islamică.

Donald Trump
Donald Trump la ONU Foto: X

Într-un discurs adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite, Trump a amenințat că va duce Iranul „în iad, fără nicio șansă de supraviețuire”.

Trump a descris întâlnirea drept „foarte bună” și „foarte productivă”, dar nu a oferit detalii despre conținutul discuțiilor. Potrivit Associated Press, președintele american a spus inițial că emisarul său Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele său și unul dintre negociatorii administrației, s-au întâlnit cu oficiali iranieni. Ulterior, Trump a precizat că aceștia au discutat cu „mediatori ai Iranului”.

„A fost o întâlnire foarte bună”, le-a spus Trump jurnaliștilor, scrie Mediafax.

Reuters a relatat că Trump a spus că Witkoff și Kushner au avut „o întâlnire foarte productivă cu mediatorii Iranului” și că vede „multă dinamică” în direcția unui posibil acord.

Contactele au loc după luni de negocieri blocate și după eșecul unui armistițiu de scurtă durată, negociat în iunie. În iulie, negociatorii americani și iranieni au purtat discuții indirecte la Doha, prin intermediul unor mediatori din Qatar și Pakistan.

„Anihilez Republica Islamică”

Cu câteva ore înaintea anunțului privind discuțiile, Trump a adoptat un ton mult mai dur în discursul său la ONU, afirmând că Statele Unite ale Americii au „o mare decizie” de luat în privința Iranului.

„Se va ajunge la un acord cu Iranul care să îi permită să se reconstruiască și să devină o țară mult mai puternică decât a fost vreodată? Sau anihilez Republica Islamică și o fac rapid?”, a spus președintele american.

Trump a cerut, de asemenea, Iranului să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz, importantă rută pentru transporturile globale de energie, și să revină la negocieri.

Iranul respinge amenințările

Forțele armate iraniene au calificat declarațiile lui Trump drept „propagandă” și au afirmat că sunt pregătite să răspundă cu atacuri „mai severe” dacă va fi necesar, potrivit Reuters.

În paralel, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a întâlnit cu premierul Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, care încearcă de mai multe luni să contribuie la reducerea tensiunilor și la relansarea negocierilor.

Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în câteva zile dacă Statele Unite ar reduce presiunea militară și ar ridica blocada asupra porturilor iraniene. Potrivit aceleiași surse, Iranul a transmis deja Washingtonului, prin intermediari, o propunere în acest sens.

Războiul dintre Statele Unite și Iran se apropie de a șaptea lună și a avut efecte asupra piețelor energetice și securității regionale. Trump a spus că un acord ar putea fi încheiat după alegerile intermediare americane din 3 noiembrie sau chiar mai devreme, fără să indice însă un calendar concret.

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