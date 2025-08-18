Video Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron despre Putin

După o perioadă dificilă la începutul mandatului său, când liderii europeni erau îngrijorați de deteriorarea relațiilor cu SUA în domenii precum comerțul și securitatea și erau deseori ținta furiei lui Trump, președintele american a adoptat astăzi o abordare diferită în cadrul discuțiilor de la Casa Albă.

În discursul său, Trump a felicitat fiecare lider european prezent.

Despre șeful NATO, Mark Rutte, președintele american a afirmat că este un „mare gentleman” care face „o treabă fantastică” și l-a numit „prietenul său”. „Oamenii îl plac foarte mult”, a adăugat Trump.

A avut cuvinte de laudă și despre Emmanuel Macron, președintele Franței: un „demnitar” pe care spune că îl apreciază „încă din prima zi” și pe care îl place „și mai mult acum”.

Giorgia Meloni, premierul Italiei, este o „inspirație” și un „mare lider”. Președintele Finlandei arată „mai bine decât l-a văzut vreodată” și este cineva „pe care îl respectă toți”.

Poate că „cel mai mare compliment” a fost adresat cancelarului german Friedrich Merz „foarte respectat”, pe care Trump l-a întrebat de unde are bronzul. „Arăți grozav cu bronzul ăsta. De unde ți-ai căpătat bronzul?”, a glumit Trump. „Vreau să-mi fac și eu un bronz ca ăsta.”

Trump către Macron: „Putin vrea să încheie o înțelegere pentru mine”

Înaintea reuniunii multilaterale, președintele Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis aflat pe masă spunând că președintele rus Vladimir Putin vrea să ajungă la o soluție pentru război în favoarea lui.

„Cred că vrea să facă o înțelegere. Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar părea”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron, înainte de reuniunea cu liderii europeni și Volodimir Zelenski.