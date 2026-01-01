search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Taxă pe prezervative și îngrijire mai ieftină pentru copii: ce prevede planul Chinei pentru a stimula natalitatea

0
0
Publicat:

China a început anul cu o schimbare majoră în politica fiscală menită să încurajeze nașterile. Conform noilor reguli, contraceptivele, inclusiv prezervativele și pilulele, vor fi supuse unei taxe de 13%, în timp ce serviciile de îngrijire a copiilor, precum creșele și grădinițele, vor fi scutite de TVA.

China introduce taxa pe contraceptive FOTO: Getty images
China introduce taxa pe contraceptive FOTO: Getty images

Măsurile fac parte dintr-o reformă amplă a sistemului de taxe, care vizează eliminarea mai multor scutiri introduse în 1994, pe vremea politicii stricte a copilului unic.

În același timp, guvernul a extins concediul parental și a prevăzut plăți directe pentru familiile tinere, în efortul de a reduce costul creșterii copiilor și de a încuraja natalitatea, potrivit BBC.

Datele oficiale arată că populația Chinei a scăzut pentru al treilea an consecutiv, cu doar 9,54 milioane de nașteri în 2024, aproximativ jumătate din numărul de acum un deceniu.

Specialiștii avertizează că scăderea natalității nu este doar o consecință a costurilor, ci și a presiunilor sociale și profesionale tot mai mari asupra tinerilor, în special asupra femeilor.

Taxarea contraceptivelor a stârnit deja controverse. Unii experți consideră că această măsură este simbolică și are mai degrabă scopul de a suplimenta veniturile fiscale, decât de a influența deciziile de a avea copii.

Alte voci avertizează că scumpirea contraceptivelor ar putea duce la creșterea numărului de sarcini nedorite sau a riscurilor de boli cu transmitere sexuală, afectând în special studenții și persoanele cu venituri reduse.

„Oamenii se confruntă astăzi cu mult mai mult stres decât acum 20 de ani. Chiar dacă material stau mai bine, presiunea socială și profesională este enormă”, spune Daniel Luo, din provincia Henan, care are un singur copil și nu intenționează să mai facă alții.

Experții atrag atenția că, deși guvernul încearcă să stimuleze natalitatea prin măsuri fiscale și subvenții, schimbările culturale și sociale – stilul de viață modern, reducerea interacțiunilor personale și costurile ridicate ale creșterii unui copil – rămân obstacole majore.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, bolnav de cancer! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
Gigantul rus Gazprom pierde cea mai importantă piață a sa, iar exporturile s-au prăbușit. Nu a mai fost atât de rău din 1973
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Ce compensații trebuie să primească salariații care lucrează în zilele declarate libere: ce scrie exact în Codul Muncii
playtech.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Off, ce veste a venit chiar în prima zi a anului! S-a stins marea doamnă! Adio! Ce frumos a trecut prin viață, iar acum a plecat la Cer!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026. Cele trei zodii care vor fi afectate de acest eveniment astrologic
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate