Taxă pe prezervative și îngrijire mai ieftină pentru copii: ce prevede planul Chinei pentru a stimula natalitatea

China a început anul cu o schimbare majoră în politica fiscală menită să încurajeze nașterile. Conform noilor reguli, contraceptivele, inclusiv prezervativele și pilulele, vor fi supuse unei taxe de 13%, în timp ce serviciile de îngrijire a copiilor, precum creșele și grădinițele, vor fi scutite de TVA.

Măsurile fac parte dintr-o reformă amplă a sistemului de taxe, care vizează eliminarea mai multor scutiri introduse în 1994, pe vremea politicii stricte a copilului unic.

În același timp, guvernul a extins concediul parental și a prevăzut plăți directe pentru familiile tinere, în efortul de a reduce costul creșterii copiilor și de a încuraja natalitatea, potrivit BBC.

Datele oficiale arată că populația Chinei a scăzut pentru al treilea an consecutiv, cu doar 9,54 milioane de nașteri în 2024, aproximativ jumătate din numărul de acum un deceniu.

Specialiștii avertizează că scăderea natalității nu este doar o consecință a costurilor, ci și a presiunilor sociale și profesionale tot mai mari asupra tinerilor, în special asupra femeilor.

Taxarea contraceptivelor a stârnit deja controverse. Unii experți consideră că această măsură este simbolică și are mai degrabă scopul de a suplimenta veniturile fiscale, decât de a influența deciziile de a avea copii.

Alte voci avertizează că scumpirea contraceptivelor ar putea duce la creșterea numărului de sarcini nedorite sau a riscurilor de boli cu transmitere sexuală, afectând în special studenții și persoanele cu venituri reduse.

„Oamenii se confruntă astăzi cu mult mai mult stres decât acum 20 de ani. Chiar dacă material stau mai bine, presiunea socială și profesională este enormă”, spune Daniel Luo, din provincia Henan, care are un singur copil și nu intenționează să mai facă alții.

Experții atrag atenția că, deși guvernul încearcă să stimuleze natalitatea prin măsuri fiscale și subvenții, schimbările culturale și sociale – stilul de viață modern, reducerea interacțiunilor personale și costurile ridicate ale creșterii unui copil – rămân obstacole majore.