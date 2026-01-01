Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare

Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 ianuarie, fiind majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor, care prevede printre altele și acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele care au depășit o vechime de 25 de ani la data pensionării.

De la 1 ianuarie 2026, se continuă creșterea graduală a vârstei de pensionare, conform noii legi a pensiilor, care se implementează treptat până în 2035, în sensul alinierii vârstei de pensionare pentru femei la cea a bărbaților, pe baza unui program stabilit, iar noile pensii se vor calcula (sau recalcula) și pe baza unor venituri suplimentare (sporuri, prime, ore suplimentare) la care s-au plătit contribuții.

În 2026 vârsta de pensionare a femeilor crește de la 62 de ani și 6 luni în ianuarie la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027, stagiul complet de cotizare fiind majorat de la 33 de ani și 3 luni în ian 26, la 33 de ani și 8 luni în ian 27. Stagiul minim de cotizare rămâne același, de 15 ani, potrivit legii.

Câte puncte de stabilitate pot primi femeile care au atins stagiul complet de cotizare

În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

Vârsta de pensionare pentru femei va fi egalată cu cea a bărbaților – 65 de ani – în ianuarie 2035, stagiul complet de cotizare fiind de 35 de ani, iar stagiul minim de pensionare de 15 ani.

Din 2035, vârsta de pensionare va fi corelată cu speranța de viață

După ianuarie 2035, vârsta de pensionare va fi majorată la fiecare 3 ani prin corelare cu speranța de viață din România.

„Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani”, se arată în noua lege a pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din UE, situându-se în jurul a 76-77 de ani, cu diferențe semnificative între femei (aproximativ 80 de ani) și bărbați (în jur de 72-73 de ani), conform datelor din 2023-2024 de la INS și Eurostat.

În Uniunea Europeană, speranța de viață este de 81,4 ani.

Deși speranța de viață totală a crescut în România, speranța de viață sănătoasă (ani trăiți fără probleme de sănătate) este mult mai mică, arătând o diferență mare de ani trăiți în condiții de boală, în special la bărbați.

În ce condiții se poate reduce vârsta de pensionare pentru femei

Noua lege a pensiilor prevede însă și situațiile în care femeile se pot pensiona mai devreme.

Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu câte 6 luni pentru fiecare copil, astfel încât pentru creșterea a doi copii vârsta de pensionare se reduce cu 1 an, pentru patru copii cu 2 ani, iar pentru șase copii cu 3 ani.

Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu câte 6 luni pentru fiecare copil, astfel încât pentru creșterea a doi copii vârsta de pensionare se reduce cu 1 an, pentru patru copii cu 2 ani, iar pentru șase copii cu 3 ani.

În ce privește pensia anticipată, aceasta poate fi obținută cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare dacă persoana a realizat cu 5 ani mai mult decât stagiul complet de cotizare, adică peste 35 de ani, rezultând că pensia anticipată poate fi obținută dacă persoana a muncit 40 de ani.

Pensia anticipată va fi însă penalizată pentru fiecare lună de anticipare cu: 0,4% dacă perioada de stagiu de cotizare realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv este de până la 1 an, între un an și 2 ani penalizarea este de 0,35%, între 2 și 3 ani – 0,30%, între 3 și 4 ani – 0,25%, între 4 și 5 ani – 0,20%.

Când se ajunge la vârsta de pensionare, pensia se calculează din oficiu.