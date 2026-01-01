Tânăr prins în flagrant după ce a furat bani și obiecte dintr-un sexshop în noaptea de Revelion din Suceava

Un bărbat de 31 de ani a fost prins în flagrant în noaptea de Anul Nou, după ce a încercat să fure dintr-un sexshop din Suceava, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23.35, în cartierul George Enescu, când individul a spart ușa magazinului cu un topor, pentru a pătrunde în interior. Un vecin care fuma pe balcon a observat scena și a sunat imediat la 112, alertând autoritățile.

La scurt timp, angajații unei firme de pază aflați în apropiere au intervenit. Potrivit IPJ Suceava, „în această locație a intervenit un agent de intervenție al firmei RPG, care l-a surprins pe A.C., de 31 de ani, în incinta magazinului și l-a imobilizat, fiind predat ulterior polițiștilor”.

În momentul controlului corporal, asupra bărbatului a fost găsită suma de 787 de lei, pe care acesta o sustrăsese din casa de marcat, împreună cu mai multe obiecte din interiorul magazinului.

Individul a fost predat polițiștilor, care au deschis un dosar penal pentru furt calificat. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tentativa de jaf.