Trump a fost pe punctul de a opri discuțiile cu Putin, la summitul din Alaska, potrivit Axios

Președintele american Donald Trump ar fi fost pe punctul de a întrerupe discuțiile cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, în Alaska, din cauza inflexibilității arătată de omologul său rus în privința condițiilor impuse de Rusia pentru încheierea războiului, a relatat Axios, preluat de Ukrainska Pravda.

Potrivit publicației americane, Putin a înaintat propuneri maximaliste cu privire la teritoriile ucrainene, în special regiunea Donețk, pe care Rusia o controlează în prezent în proporție de aproximativ 75%.

Putin a insistat că dorește controlul deplin asupra regiunii estice iar la un moment dat a devenit atât de inflexibil încât Trump a fost pe punctul de a pune capăt discuțiilor, scrie Axios.

Axios a relatat, citând una dintre sursele sale, că Trump i-a pus în vedere lui Putin că nu are rost să continue discuțiile dacă Moscova nu face unele concesii. Potrivit publicației, după această remarcă, Putin ar fi bătut în retragere.

Axios amintește că serviciile secrete americane fac evaluări diferite privind capacitatea Rusiei de a cuceri regiunea Donețk. Potrivit uneia dinte acestea, Putin ar putea-o cuceri în întregime până în octombrie, în timp ce o alta prezice un proces mult mai dificil, cu rezultate incerte.

Reuters a citat surse potrivit cărora planul de pace al Rusiei include cereri precum retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Lugansk.

Trump a semnalat că dorește un acord de pace rapid, care să fie parafat eventual în cadrul unei întâlniri trilaterale, după întâlnirile de la Casa Albă unde au fost invitați Zelenski și principalii lideri europeni, alături de secretarul general al NATO Mark Rutte.

Secretarul de stat american Marco Rubio a dat asigurări că Statele Unite nu vor face presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda teritorii Rusiei ca parte a unui acord de pace, amintește Ukrainska Pravda.

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat că negocierile cu Rusia ar trebui să pornească de la linia actuală de contact. El a reiterat faptul că Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimburi de teritorii.