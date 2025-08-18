Scena între Trump și Putin care a recreat o fotografia emblematică a „dezbaterii din bucătărie”, între Nixon și Hrușciov

Donald Trump și Vladimir Putin au recreat o fotografie emblematică din perioada Războiul Rece, la șase decenii distanță, cu ocazia summitului din Alaska, vineri, relatează Daily Mail.

Președintele SUA a fost surprins într-o fotografie în timp ce îndreaptă degetul arătător înspre liderul rus, cu traducătorul președintelui rus între ei, în timpul unei discuții de după summitul care a avut loc la o bază militară din Anchorage.

Contul oficial de X al Casei Albe White House X a publicat vineri o fotografie alb-negru a alături de textul: „Scopul este întotdeauna pacea”.

Imaginea seamănă izbitor cu fotografia devenită celebră a așa-numitei „Dezbateri din bucătărie” între Richard Nixon și Nikita Hrușciov, în iulie 1959.

Schimbul tensionat de replici dintre vicepreședintele american de atunci și liderul sovietic a avut loc la ceremonia de deschidere a Expoziției Naționale Americane de la Moscova, în care erau prezentate produse electrocasnice.

Cei doi politicieni s-au angajat într-o dezbatere aprinsă despre capitalism și comunism în mijlocul unei bucătării echipate, într-unul dintre cele mai faimoase episoade ale Războiului Rece.

Liderul rus s-a deplasat vineri în Alaska pentru a prezenta condițiile în care Rusia ar fi dispusă să oprească ostilitățile din Ucraina.

Primirea de la care a avut parte liderul rus a produs indignare în rândul ucrainenilor, în timp ce observatorii au apreciat că summitul riscă să-l legitimeze pe liderul rus, considerat un paria de către comunitatea internațională din cauza invaziei în Ucraina.

Summitul s-a încheiat fără un acord privind un armistițiu în Ucraina, poziția prezentată de Trump după discuții cu liderii europeni și Ucraina. Președintele american a vorbit în termeni pozitivi despre negocierile cu delegația rusă, în timp ce emisarul său special pentru pace a transmis că Rusia ar fi dispusă să facă anumite concesii privind porțiuni din Ucraina unde Moscova a lansat recent ofensive.

Gestul lui Trump de a îndrepta degetul arătător înspre Putin în timp ce o a treia persoană se află între ei, ascultând dialogul cu o expresie încordată, aduce izbitor, cel puțin vizual, cu episodul dintre Nixon și Hrușciov, surprins de un fotojurnalist cu ocazia unei expoziții ce făcea parte dintr-un schimb cultural între URSS și SUA.

Expoziția sovietică a fost deschisă la New York Coliseum în iunie 1959, cu o lună înainte de cea americană în Parcul Sokolniki din Moscova.

Nixon a găzduit o vizită a lui Hrușciov înainte de deschiderea oficială a expoziției de la Moscova și i-a arătat liderului sovietic televizoare color americane abia scoase pe piață.

Cu acel prilej, Hrușciov a atacat „Rezoluția privind națiunile captive” adoptată de Congresul SUA cu câteva zile mai devreme, care condamna controlul sovietic asupra persoanelor „captive” din Europa de Est.

Hrușciov a participat la expoziție privind cu un aer de superioritate tehnologia americană expusă și susținând că sovieticii vor avea gadgeturi similare în câțiva ani.

Nixon i-a spus atunci lui Hrușciov că „nu ar trebui să se teamă de idei. La urma urmei, nu știi totul”.

Politicianul rus a venit însă cu o replică usturătoare: „Nu știi nimic despre comunism – cu excepția fricii de el.”

Nixon i-a dat replica, avertizând că amenințările constante ale lui Hrușciov cu rachete nucleare ar putea duce la război și l-a criticat, de asemenea, pentru că îl întrerupe constant.

Hrușciov a avertizat asupra unor „consecințe foarte grave” înainte de a lua un ton împăciuitor și subliniind că nu își dorește decât „pace cu toate celelalte națiuni, în special cu America”.

Nixon, care a fost ales președinte al SUA în 1969, l-a luat apoi pe după umeri pe Hrușciov și i-a spus: „Mă tem că nu am fost o gazdă bună”.