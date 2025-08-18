search
LIVE TEXT Summit crucial la Washington. Întâlnirile de luni între Trump, Zelenski și liderii europeni, decisive pentru soarta războiului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski și cinci lideri europeni, alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte au sosit luni la Washington DC,  unde vor avea discuţii cruciale cu președintele american Donald Trump cu privire la condițiile încheierii războiului, fără a ceda unor revendicări maximaliste din partea lui Vladimir Putin. Trump a prefațat întâlnirea cu un mesaj privind concesii precum cedarea Crimeei și aderarea la NATO, în timp ce Zelenski s-a arătat încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. În același timp, el a numit imposibilă, conform Constituției Ucrainei, cedarea de teritorii neocupate de Rusia.

image

Duminică, rând pe rând, lideri europeni și-au anunțat prezența la Washington, pentru a fi alături de Zelenski într-un moment sensibil și potențial decisiv pentru soarta Ucrainei, în condițiile în care Trump a decis după summitul din Alaska să aibă loc negocieri privind un acord de pace în locul unui armistițiu, la propunerea Rusiei.

Tot duminică a avut loc o reuniune virtuală a așa-numitei coaliții a bunăvoinței, alcătuită din țări care ar fi dispuse să asigure militar și financiar menținerea unui eventual acord de pace. Participanții au stabilit o poziție unitară privind condiții de pace de care Europa și Ucraina nu pot face rabat: Ucraina trebuie să primească garanții de securitate robuste și să decidă singură în privința integrității și suveranității sale, iar Rusia nu poate avea drept de veto în această privință.

Trump a prefațat întâlnirea de la Casa Albă cu un mesaj pentru Zelenski, prin care dă de înțeles că în mâinile sale stă soarta războiului.

Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare.

Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!

La rândul său, Zelenski a avut un mesaj lung, adresat SUA și aliaților europeni, prin care spune care sunt așteptările sale și ce speră de la întâlnirea de la Washington:

„Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.

Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.

Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.

Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!", a precizat președintele ucrainean.

SUA

