„Trebuie să recunoaștem că Rusia controlează o parte din teritoriul Ucrainei”. Avertismentul secretarului general al NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru ABC News că summitul de vineri „va fi despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în intenția de a pune capăt acestui război teribil”.

„Va fi, desigur, despre garanții de securitate, dar și despre necesitatea absolută de a recunoaște că Ucraina își decide singură viitorul, că Ucraina trebuie să fie o națiune suverană, care își stabilește singură viitorul geopolitic”, a spus Rutte.

Rusia controlează aproape o cincime din teritoriul țării, notează Reuters.

Rutte a precizat că un acord nu ar putea include recunoașterea juridică a controlului rus asupra teritoriilor ucrainene, deși ar putea presupune o recunoaștere de facto. El a comparat situația cu cea de după Al Doilea Război Mondial, când Washingtonul a acceptat că statele baltice – Letonia, Lituania și Estonia – se aflau, de facto, sub control sovietic, dar nu a recunoscut legal anexarea lor.

„Este clar că aceste două mari chestiuni trebuie să fie pe masă. Una este problema teritoriului. Și trebuie să recunoaștem, în acest moment, că Rusia controlează o parte din teritoriul Ucrainei. Iar întrebarea va fi cum mergem mai departe după un armistițiu, inclusiv ce înseamnă acest lucru în materie de garanții de securitate pentru Ucraina.

Și să adaug un aspect important aici: când vine vorba de această problemă a teritoriului, când vine vorba de a recunoaște, de exemplu, poate într-un viitor acord, că Rusia controlează de facto, în mod factual, o parte din teritoriul Ucrainei, trebuie să fie o recunoaștere efectivă, nu o recunoaștere politică de jure”, a adăugat el.

El a comparat situația actuală cu cea a țărilor baltice în timpul Războiului Rece.

„Și ne amintim cu toții că Lituania, Estonia și Letonia aveau ambasade la Washington între 1940 și 1991, recunoscând că Uniunea Sovietică controla teritoriul, dar fără a accepta vreodată legal acest fapt”, a spus el.

Afirmațiile vin în contextul în care Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții american și rus se vor întâlni vineri pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.