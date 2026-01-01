search
Trump a redistribuit un editorial necruțător al New York Post despre minciunile lui Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În ajunul Anului Nou, președintele american Donald Trump, contrar obiceiului de a transmite mesaje directe, a lăsat de data asta un titlu să vorbească în locul său, și anume restribuind un editorial din New York Post care îl acuză pe Vladimir Putin că a mințit cu privire la atacul ucrainean și că Rusia este cea care obstrucționează pacea, relatează Kyiv Post.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Titlul distribuit de Trump nu poate fi mai clar: presupusul atac prezentat zgomotos de Putin arată că „Rusia este cea care se pune în calea păcii.”

Trump nu a adăugat niciun comentariu, probabil pentru a lansa mesajul că titlul spune totul și a transmite că a înțeles că afirmațiile președintelui rus nu au acoperire faptică.

Repostarea președintelui american marchează o abatere la tonul său tipic în care acordă credit afirmațiilor omologului său rus.

image

Narațiunea despre un presuspus atac a fost destructurată relativ rapid și s-a dovedit că Putin a beneficiat de o încredere nemeritată: Trump, predispus cel puțin public să creadă în cuvântul liderului de la Kremlin, probabil și dintr-un impuls diplomatic, s-a declarat foarte furios” după ce acesta l-a informat personal despre un presupus incident cu drone care a vizat reședința sa de la Valdai.

Tocmai această prăpastie – între încrederea oarbă a lui Trump în diplomația personală și realitatea dură descrisă de oficialii serviciilor de informații – face ca redistribuirea editorialului din New York Post să fie atât de grăitoare, notează publicația ucraineană.

Evaluarea CIA a expus jocul Kremlinului

În timp ce Trump, recunoscând că atacul ar putea fi un fals, a decis în primă instanță să-l creadă pe omologul său, în culise, serviciile secrete americane deja deconstruiau narațiunea Moscovei.

Potrivit oficialilor informați despre această chestiune, CIA a evaluat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau vreuna dintre reședințele sale într-un presupus atac cu drone.

Agenția nu a găsit nicio dovadă că ar fi avut loc o tentativă de asasinat, discreditând direct afirmația Moscovei conform căreia Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin.

Editorial necruțător al New York Post

Publicația respins presupusul atac cu drone ca fiind probabil o invenție rusească, argumentând că, și chiar dacă ar fi avut loc un incident, revolta lui Putin ar fi fost lipsită de temei având în vedere campaniile susținute de atacuri cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene.

Editorialiștii au scris că Putin se folosește de anunț ca pretext pentru a șterge progresul pe care Trump pretindea că l-a făcut în discuțiile cu ucrainenii – și l-au îndemnat pe Trump să nu accepte Rusiei alte concesii și în schimb să adopte sancțiuni mai dure.

După întâlnirea de duminică cu Zelenski la Mar-a-Lago, cei doi lideri au declarat că au elaborat o propunere de pace în 20 de puncte. Trump a susținut că planul rezolvă „95%” din problemele ce ar putea sta în calea unui acord de pace.

Însă, când a fost întrebat ce mai este de soluționat Trump a indicat chestiunea teritoriului confiscat de Rusia și pe care Putin nu a arătat nicio disponibilitate de a-l returna.

„Mai bine faceți o înțelegere acum”, a spus Trump, avertizând că avântul pe câmpul de luptă este în favoarea Moscovei.

Ce semnal transmite distribuirea editorialului

Apărătorii lui Trump vor argumenta că repostarea este o pârghie strategică, comentează corespondentul Kyiv Post.

Criticii percep însă gestul ca pe un mod de a da înapoi, dar și o recunoaștere tacită a faptului că Kremlinul s-a jucat cu Trump în loc să colaboreze cu el.

În orice caz, mesajul a fost inconfundabil. Amplificând un editorial în care Putin este denunțat drept obstacolul în calea păcii – după luni de zile în care i-a jucat în strună– Trump pare să recunoască public faptul că diplomația sa personală se lovește de un zid.

Într-o președinție construită pe declarații zgomotoase, o repostare tăcută ar putea fi cel mai clar semnal de până acum dat de Trump că a rămas fără scuze pentru intransigența lui Putin – și că realitatea războiului ajunge din urmă promisiunea deșartă a păcii. 

Ce a scris New York Post

„Zelenski a făcut compromisuri în multe puncte ale planului de pace, iar președintele Trump a declarat că este dispus să viziteze Ucraina pentru a face lobby în parlament în favoarea concesiilor teritoriale.

Sfârșitul războiului devastator este „mai aproape ca niciodată”, a spus Trump.

Apoi, ca la un semnal, dictatorul rus Vladimir Putin a ales în schimb minciuna, ura și moartea”.

 „Orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat”

„Este ironic faptul că Putin, care a purtat un război brutal timp de aproape patru ani, consideră că orice act de violență din vecinătatea sa merită specială. La urma urmei, Rusia a lansat 131 de drone de Crăciun asupra Kievului și a altor orașe, ucigând șapte civili. Civili. Kremlinul vizează în mod specific clădirile de apartamente și centralele electrice pentru a pedepsi oamenii obișnuiți din Ucraina. Rușii răpesc copii. Torturează și execută prizonieri. Mai mult, Moscova a încercat în repetate rânduri să-l asasineze pe Zelensky. Orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat.

Întregul război al lui Putin este o minciună, o „operațiune militară specială” pentru „denazificarea” unei țări care nu este condusă de naziști. În acest caz, bunul simț indică o narațiune inventată sau înfrumusețată pentru a oferi Rusiei o scuză pentru a respinge progresele lui Trump.

Vladimir Putin nu este un negociator onest care poate înțelege ce e rațional, nici nu vede o oportunitate de afaceri care trebuie exploatată.”

„În întreaga lume, Rusia se opune agendei lui Trump”

„Priviți dincolo de Ucraina. Rusia susține de mult timp Iranul și, săptămâna aceasta, a lansat trei sateliți de comunicații pentru regimul islamic. A îndemnat la „reținere” în momentul în care Trump a amenințat că va bombarda din nou instalațiile nucleare ale Iranului. Putin susține regimul corupt și implicat în traficul de droguri al lui Nicolas Maduro din Venezuela și se opune operațiunilor lui Trump în această țară.

Un raport recent a descoperit că un cargobot rus din „flota fantomă” care s-a scufundat în largul Spaniei anul trecut probabil transporta ilegal componente nucleare către Coreea de Nord.

În ciuda atitudinii sale sfidătoare, acțiunile lui Putin denotă o deteriorare a situației interne. Economia sa stagnează. Propaganda se clatină pe măsură ce soldații se întorc cu membre amputate. Victoria sa nu este nici iminentă, nici inevitabilă. Așa că scutiți-ne de lacrimile de crocodil și măriți presiunea”.

SUA

