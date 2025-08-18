search
Luni, 18 August 2025
Trump pune presiune pe Zelenski, înainte de summitul de la Washington. Rusia cere și ea garanții de securitate

Război în Ucraina
Donald Trump pare să pună responsabilitatea păcii pe umerii lui Volodimir Zelenski, înainte de discuțiile de luni de la Washington, scriind pe rețeaua sa că liderul ucrainean ar putea pune capăt războiului „aproape imediat”. Președintele SUA a exclus, de asemenea, posibilitatea ca Ucraina să se alăture NATO sau de a recuceri Crimeea ocupată de Rusia, ca parte a viitoarelor negocieri cu Moscova. 

image

Trump a postat mesajul duminică seară, cu câteva ore înainte de întâlnirea sa programată la Biroul Oval cu liderii Marii Britanii, Finlandei, Franței, Germaniei, Italiei, UE și NATO, pe fondul temerilor că președintele SUA ar putea încerca să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta o înțelegere favorabilă Moscovei.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a postat Trump. „Nu poate fi recuperată dată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un foc de armă!) și Ucraina nu poate intra în NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a adăugat el.

Un minut mai târziu, președintele SUA a postat că este o „mare onoare” să găzduiască atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă.

Aceste comentarii sunt de natură să stârnească îngrijorare în rândul diplomaților europeni care încearcă să preîntâmpine o repetare a disputei publice în timpul ultimei vizitei la Casa Albă, în februarie, când Trump și vicepreședintele american, JD Vance, l-au acuzat de ingratitudine și lipsă de respect. „Nu ești într-o poziție bună. Nu ai cărțile necesare acum”.

La sosirea la Washington, duminică seară, Zelenski a declarat că speră că „forța comună” a Ucrainei cu omologii americani și europeni va determina Rusia să ajungă la pace.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război rapid și sigur”, a scris  Zelenski pe Telegram. „Și sper că forța noastră comună, America și prietenii noștri europeni va determina Rusia să ajungă la o pace reală.”

Mesajul lui Zelenski este însă unul diferit de al lui Trump, semnalând potențiale tensiuni, înainte de întrevederea cu președintele american, notează Politico.

„Pacea trebuie să fie durabilă”, a scris el pe X. „Nu ca acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur și simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit așa-zisele„garanții de securitate” în 1994, dar acestea nu au funcționat.”

Casa Albă a anunțat că Trump se va întâlni mai întâi cu Zelenski, și abia apoi cu liderii europeni.

Chiar și înainte de comentariile lui Trump de duminică, Zelenski avea sarcina dificilă de a inversa perspectivele posibil diminuate de securitate ale Ucrainei în urma summitului Trump-Putin din Alaska, vineri, notează The Guardian.

Anterior, Trump acuzase presa că a denaturat „marea întâlnire din Alaska” – o vizită prezentată de ruși drept o victorie pentru Putin. Duminică, Trump a susținut că a făcut „progrese mari” în privința Rusiei, fără a oferi detalii.

Liderii europeni își vor reafirma luni sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și vor argumenta împotriva oricărui plan de schimb de teritorii care recompensează agresiunea rusească. De asemenea, vor solicita clarificări suplimentare cu privire la garanțiile de securitate pe care SUA sunt dispuse să le ofere în cazul unei înțelegeri.

Rusia pretinde propriile garanții de securitate

Mihail Ulianov, trimisul Rusiei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, a declarat luni dimineață că Rusia acceptă faptul că orice viitor acord de pace cu Ucraina trebuie să ofere garanții de securitate Kievului, dar „are dreptul egal să se aștepte ca și Moscova să primească garanții de securitate eficiente”.

Într-o declarație prin care a anunțat vizita sa la Washington, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, l-a lăudat pe Trump pentru „eforturile sale de a pune capăt războiului ilegal al Rusiei în Ucraina”. În același timp, el a reafirmat liniile roșii ale Europei. Starmer a spus că „calea către pace” nu poate fi decisă fără Zelenski și a subliniat că Rusia ar trebui „presată” prin sancțiuni suplimentare.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat pentru CNN că Putin a fost de acord pentru prima dată ca SUA și Europa să ofere protecție Ucrainei ca parte a unui acord. Acest lucru ar fi în protecției NATO, dar ar fi un echivalent al pactului de autoapărare prevăzut la articolul 5 al alianței, a indicat Witkoff.

Trump a declarat că Putin ar fi de acord să încheie o înțelegere dacă Ucraina acceptă să renunțe la  regiunea sa estică Donbas, inclusiv zonele pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a avertizat anterior că asta ar însemna ca Ucraina să piardă poziții defensive cheie, care o face vulnerabilă la atacurile rusești în viitor.

SUA

