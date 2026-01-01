Video Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări

Sărbătorile de Anul Nou din Olanda au degenerat în violențe fără precedent împotriva forțelor de ordine. Două persoane au murit în accidente cu artificii, iar o biserică istorică din centrul orașului Amsterdam a fost mistuită de flăcări. Incidentele au avut loc înaintea unei interdicții naționale privind artificiile, astfel că olandezii au cumpărat pirotehnice în cantități uriașe.

→ Imaginea 1/5: Violențe în Piața Dam din Amsterdam de Revelion FOTO AFP

Un băiat de 17 ani din Nijmegen și un bărbat de 38 de ani din Aalsmeer au fost uciși în accidente cu artificii. Alte trei persoane au fost grav rănite. De asemenea, o persoană a fost arestată în legătură cu moartea adolescentului, dar autoritățile nu au dezvăluit încă nicio informație despre identitatea suspectului, iar o anchetă este în curs de desfășurare.

După noaptea haotică, șefa Sindicatului Poliției Olandeze, Nine Kooiman, a raportat o „violență fără precedent împotriva poliției și serviciilor de urgență” în timpul Revelionului. Ea a spus că a fost lovită de artificii și alți explozibili de trei ori în timpul turei sale în Amsterdam.

La scurt timp după miezul nopții, autoritățile au emis o alertă rară la nivel național pe telefoanele mobile, avertizând oamenii să nu apeleze la serviciile de urgență suprasolicitate, decât dacă viața lor este în pericol.

Au existat numeroase raportări despre atacuri asupra polițiștilor și pompierilor în întreaga țară. În orașul sudic Breda, oamenii au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra poliției.â

Un stație de tramvai a fost distrusă cu un dispozitiv exploziv improvizat, în timp ce grupuri de locuitori din cartierele învecinate se confruntau folosind artificii în districtul Transvaal din Haga, pe 1 ianuarie 2026.

O biserică istorică a ars

→ Imaginea 1/4: Un incendiu a izbucnit în turnul bisericii Vondelkerk din Amsterdam FOTO AFP

La Amsterdam, un incendiu imens a izbucnit în primele ore ale dimineții la Biserica Vondelkerk, o atracție turistică ce domină unul dintre cele mai importante parcuri ale orașului încă din 1872.

Turnul de 50 de metri al bisericii Vondelkirche a fost cuprins în întregime de flăcări. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de intervenție, turnul s-a prăbușit. Clădirea nu a mai putut fi salvată.

În jurul orei 2:45, purtătorul de cuvânt al pompierilor a declarat că echipele fac tot posibilul pentru „a salva ceea ce încă mai stă în picioare”.

”Vântul este în continuare puternic, se văd flăcări și scântei purtate prin aer. Ne concentrăm exclusiv pe salvarea părților rămase ale clădirii, însă situația se schimbă foarte repede”, a adăugat el, potrivit presei străine.

În ajutor au sosit unități de pompieri din alte regiuni. Conform primelor informații, nu există persoane rănite.

Locuitorii au fost evacuați

Mulți locuitori ai clădirilor aflate în apropierea bisericii au fost evacuați și au fost nevoiți să își petreacă noaptea în adăposturi provizorii. Motivul a fost căderea intensă de scântei, purtate de vântul puternic în întreaga zonă.

Cauza incendiului bisericii din Amsterdam rămâne necunoscută. Una dintre ipoteze este că focul ar fi putut fi provocat de artificii. Acest lucru va face obiectul unei anchete.

Biserica Vondelkirche a fost construită în 1872 și până în 1977 a funcționat ca biserică romano-catolică. Ulterior, clădirea a fost folosită, printre altele, pentru organizarea de concerte și evenimente culturale. Încă din 1904, un incendiu a distrus turnul inițial al lăcașului.

Spitale pline de răniți din cauza artificiilor

Spitalul oftalmologic specializat din Rotterdam a raportat un număr mare de pacienți tineri în acest an, un medic spunând că 85% erau minori. Majoritatea urmăreau artificiile atunci când au fost răniți, iar doi au necesitat operații.

Spitalul Catharina din Eindhoven a descris noaptea ca fiind „incredibil de aglomerată și intensă”. Haaglanden MC din Haga, unul dintre cele mai mari departamente de urgență din țară, a tratat, de asemenea, mai mulți pacienți decât în anii anteriori din cauza artificiilor.

Patru adolescenți și-au pierdut părți ale degetelor, iar mai multe persoane căzuseră de pe biciclete, fiind sub influența alcoolului sau victime ale violenței.

În iulie, Senatul Olandei a aprobat o interdicție națională privind deținerea, vânzarea și utilizarea artificiilor. Vor rămâne permise doar cele mai ușoare tipuri, inclusiv scânteile și petardele mici. Potrivit Asociației Olandeze de Pirotehnie, petrecăreții au cheltuit un record de 129 de milioane de euro pe artificii. Unele zone fuseseră desemnate ca zone fără artificii, dar acest lucru a avut efect limitat.