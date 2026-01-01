Video Satul sufocat de turiști: cum vizita oficială a Primei Doamne în anii ’50 a transformat un loc liniștit într-o destinație de milioane de euro

O destinație turistică renumită pentru legătura sa cu Moș Crăciun se confruntă cu un aflux uriaș de vizitatori care depășește de multe ori populația locală.

Rovaniemi, capitala Laponiei și cunoscut drept „acasă” la Moș Crăciun, se confruntă cu un aflux masiv de turiști care depășește de multe ori populația locală. Satul tematic atrage anual peste 600.000 de vizitatori, iar în perioada sărbătorilor numărul turiștilor poate fi de zece ori mai mare decât cel al locuitorilor.

Localnicii reclamă efectele negative ale supraturismului: prețurile locuințelor au crescut semnificativ, iar accesul la cazările pe termen lung devine aproape imposibil. În perioadele de vârf, aproape o treime din populația zonei este formată din turiști, ceea ce schimbă complet viața comunității, potrivit Forbes.

De la căsuța lui Eleanor Roosevelt, la magnet turistic pentru turiști

Destinația și-a construit reputația turistică încă din anii ’50, când o căsuță specială a lui Moș Crăciun a fost pregătită pentru vizita Primei Doamne a SUA, atrăgând imediat atenția internațională.

În anii ’80, odată cu deschiderea aeroportului local, turismul a cunoscut un nou impuls: primul zbor charter a adus turiști din Marea Britanie pentru o excursie de o zi.

În prezent, turismul a explodat, alimentat și de popularitatea rețelelor sociale. În ultimii ani, numărul vizitatorilor cazați a crescut cu zeci de procente anual, iar noi rute aeriene au legături directe din mai multe orașe europene, facilitând accesul masiv al turiștilor.

Multe experiențe turistice, cum ar fi plimbările cu câini de sanie, nu fac parte din cultura tradițională a zonei, ci au fost introduse pentru a răspunde cererii turiștilor. Aceasta ridică întrebări legate de bunăstarea animalelor.

Comunitatea indigenă locală, care are drepturi garantate de legislația națională și de Declarația ONU privind Drepturile Popoarelor Indigene, se vede adesea comercializată și prezentată eronat pentru atragerea vizitatorilor.

Criticii atrag atenția că turismul masiv amenință autenticitatea tradițiilor și respectarea culturii locale.

Specialiștii recomandă turiștilor să opteze pentru transportul feroviar, să petreacă mai multe zile în zonă și să colaboreze cu companii turistice responsabile, care respectă mediul și comunitatea locală. Localnicii cer, de asemenea, reglementări mai stricte pentru a proteja viața comunității și patrimoniul cultural.